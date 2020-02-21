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 Политика Украины, Общество
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Все про:эвакуация (567) Ухань (11) COVID-19 (127)

 "Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО

Одна из эвакуированных из Китая украинок Александра Волкова показала условия для проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области и опубликовала несколько видео, снятых вчера во время переезда из аэропорта на место карантина. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Апостроф, записи она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Везут уханьских заключенных", - говорит автор записи о поездке в Новые Санжары.

Кроме того, Волкова показала, в каком состоянии находится санаторий. Несмотря на такие условия, она и другие эвакуированные остаются в приподнятом настроении.

"Вот это наша комната, вот этот душ отп#здил меня током, вот эта дверь не закрывется... Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - рассказала девушка.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/v3177094
 
 
 Топ комментарии
 
Если душ от..издил током - значит свет есть, что уже не так уж плохо...
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Відправте туди ще і велосипедиста поближче до народу.
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танцовщицы, они же экскорт, а проще- простигосподи
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А вы из тех, для которых танцовщица= проститутка?
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Нельзя спрашивать у подтанцовщиков об танцовщицах.
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Ну ладно, ср...ся между собой здесь можно сколько угодно. А вот вопрос. За почти 30 лет при Міжкрапельним, Юмашском, Пчеловоде, Профессоре и Слепотрастовым было построено что-то рассчитанное на такие ситуации? Кто-нибудь может на такую карантинную зону ссылочку дать? Такая ситуация с вирусом могла возникнуть в любой момент, кто-нибудь из наших презов об этом подумал? Как я понимаю это президентская компетенция национальной безопасности. Только не нужно высеров по поводу феофаний, конч засп, козятиных, дырляндий. Вопрос серьезный, моет коснуться каждого. Кто-нибудь даст ссылочку?
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В цій країні НІКОЛИ не було державників при владі. Виключення Кірпа.
Саме тому, ми ні до чого не готові. Ні до повені, ні до війни, ні до епідемії. Ви думаєте якби зараз був потужний землетрус у Карпатах, щось би виглядало інакше? Дебіли, яких обирають дебіли, живуть одним днем.
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Це фішка цієї влади. Попередні це так сильно не цікавило. Я думаю це через особливості Зеленського. Він звик, що усі його дії оцінюються оплесками, або їх відсутністю. Тому в нього така залежність та увага до оцінки сторонніх. Саме це (на мою думку) не дозволяє очікувати якихось змін. Бо реальні зміни, більшості, ой як не сподобаються, а зміни із збереження рейтингу ніякими змінами не будуть...
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Сракофаг же построили!!!!11
Ныли десятилетиями(даавай дэнги а не то - швах) и вот - вроде бы построен(ноют - дааавай дэнги на обслуживание)
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Давйте спочатку визначимо цей ряд: Міжкрапельний, Юмашской, Пчеловод, Профессор, Слепотрастовый і (Торчок, Шмакля, Потєрпєвший, Прєпіздєнт, Ішак Оманський, Уклоніст, Пісюаніст...............), а потім поговоримо про висери. Так буде справедливо.
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Состияние обычной, среднестатистической, украинской больницы. А эти кадры могут попасть в мировые СМИ. Ну а чего правду скрывать если так и есть? Может в мире поймут чего у нас люди бояться, и чего не доверяют нашей медицине.
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Я тащусь от того,с каким сарказмом рассказывают у ас по ТВ о ледяных скульптурах из фекалий и т.д.в рашке. А у самих бревно в глазу!
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Душ с электрофорезом против короновируса ноу-хау от зедравоохранения.
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Ето Украина, детка. Процветающая страна возможностей быстрыми пятилетками идущая в Европу. Росийские танки встречали цветами, а своих людей камнями.
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Я понимаю почему в Евросоюзе нас совсем не хотят видеть
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тупо поехать в любой пгт, за село не говорю, и пройтись по улицам.... да я бы сам в Европарламенте проголосовал за то шо - "не пинимайте"!
да и тут просто по новостям посмотреть - о б*же
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тонко однако... нет слов, хотел обосрать, но не могу
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Звичайні українські умови, треба було хлопчики і дівчата лишитися у Китаї, тоді і наших людей армян не називав би скотом, тепер мусите терпіти.
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Мне кажется что остаться в Китае им было бы и комфортнее и безопаснее
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так они же истерили, что "у нас фрукты в Китае закончились, заберите нас"
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Вас током а вчера жителей своего же села Беркут из Кривого Рога и Кропивницкого метелели людей в память даты жертв 2014 года на Майдане
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Класно -яскрава риса кацапа -обзивати людей "животними" і любити беркутню!
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кажется расчет был на то,что если что то можно этот "санаторий" просто снести вместе с вирусом! "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3722
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и рядом построить новый на деньги "закордона" (а видио должно их разжалобить! так? ))))
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Как говорится, звыняйте за хоромы. Просто нашему *********** важнее строить дороги, мосты, город-сад и инфраструктуру на окупированных и прифронтовых территориях. Потому что сепаратистов и колаборантов нужно слушать и нужно с ними говорить. А вы украинцы пофигу, сидите дальше в своем говне, быстрее свалите в Польшу и очистите территорию для новой расы- рузького мира
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При чем тут "дыры"! Вопрос о том, при каком из наших презов нормальную карантинную зону построили?
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Зеленский пришел в политику чтобы показать как надо страной управлять. Со сцены 95-го квартала ему это казалась элементарным. Ведь нужно просто взять и построить процветающую, технологичную страну. Ну и он думал что войдёт в историю как величайший правитель всех времен и народов. А на деле оказалось всё совсем не так и он не на что не способен. Теперь задача минимум сохранить хоть как-то свой рейтинг чтобы не войти в историю как самый конченный президент. Но кажется что они и с этим уже не справляются.
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В норм странах уже 14 дней карантина прошли еще 12 февраля.
https://edition.cnn.com/2020/02/10/us/coronavirus-american-evacuees-release/index.html

И за них переживала вся страна (что б не заразились прибывшие). А наше митингующее быдло надо тупо куда то депортировать. Я б их поувольнял например, с позором, что никуда, даже дворником не устроились и сдохли от голода...
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ну просто нельзя не обоср"ться,ну никак ! 9 месяцев сплошной трэш!
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Да, вчера было ровно 9 месяцев руления Зеленского.
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Лучше бы сидели в Китае. Теперь если камнем или током не убьет то в той больничке точно туберкулез или кишечную палочку подхватят
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Мда, это сколько времени ЗекоМанда готовилась к приезду людей?
Условия трешаковые, у строителей в стандартных модульных домах все на много лучше
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Нисколько не готовилась. Это же очевидно . Всё что ни делают эти самородки - всё через жопу.
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треба було посилити цих курв на полігон типу Широкий Лан! якщо ти замком користуватись не вмієш ,то може руки зламані . вони хоті айфони в стразах ?
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Тобто, якщо вона у Польші чи в Італіїна заробітках - то вона не курва, а якщо у Китаї - то курва? Чи ти про усіх наших заробітчанок?
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Залишимо за дужками вєлікій магучій русскій.
Я знов за рибу гроші: це КАРАНТИН??? Це така супер-пупер, з дозволу сказати, підготовка? Саме про це так піклувався та сумував добу(за словами Мендель) Зеленський?
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Вам дуракам говоирили что в ухани лучше лстидеться. Тепер хавайте.
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Теперь понимаю почему черти в Аду не охраняют котел с украинцами. Мы и сами не вылазим и других будем топить. Может эта падла Жириновский и прав насчет ядерной атаки. В топку...
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Акавок мразь, все это организовал.
Боиться за свое кресло. Гидота.
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Кто-то внутри автобуса явно знал о перспективе битья окон. Водитель?
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"Душ отп*здил меня током" - в сантехніку вселилися парфуми чумних лікарів Середньовіччя?
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вы не представляете, что такое зануление в качестве заземления ?
вы где живёте, простите за нескромный вопрос ?
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нормальные девушки, чего к ним тут придираются , другое дело, что можно же было
всё хоть как то организовать за месяц
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Условия жесть, но фраза "эти мужчинки нас охраняют", ну звучит так себе, вы ребятки должны им быть благодарны за это. А звучит будто нет. Если бы не эти "мужчинки", то полтавские фанаты ЗекоМанды, вас бы там растоптали
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Вот так власть "подготовилась", к приему эвакуированных.
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Скалецька обіцяла приїхати туди.
Зробіть їй там "холодний душ" з напругою.
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нашли тему для засирания мозгов.
А журнашлюхи аж всираются - копипастят...
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Хах ! Тут вам не Китай . Це Україна . Тут з жиру не бісяться . Все строго і сурово 😁
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Мужчинки охраняют ахахаха, надо было чтоб вчера мужчинки разошлись по домам.
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