 "Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф, записи она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Везут уханьских заключенных", - говорит автор записи о поездке в Новые Санжары.

Кроме того, Волкова показала, в каком состоянии находится санаторий. Несмотря на такие условия, она и другие эвакуированные остаются в приподнятом настроении.

"Вот это наша комната, вот этот душ отп#здил меня током, вот эта дверь не закрывется... Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - рассказала девушка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Информационное поле на теме коронавируса будут раскачивать, чтобы продолжать панику, - Гончарук. ВИДЕО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.