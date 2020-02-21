 "Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф, записи она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Везут уханьских заключенных", - говорит автор записи о поездке в Новые Санжары.
Кроме того, Волкова показала, в каком состоянии находится санаторий. Несмотря на такие условия, она и другие эвакуированные остаются в приподнятом настроении.
"Вот это наша комната, вот этот душ отп#здил меня током, вот эта дверь не закрывется... Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - рассказала девушка.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Саме тому, ми ні до чого не готові. Ні до повені, ні до війни, ні до епідемії. Ви думаєте якби зараз був потужний землетрус у Карпатах, щось би виглядало інакше? Дебіли, яких обирають дебіли, живуть одним днем.
Ныли десятилетиями(даавай дэнги а не то - швах) и вот - вроде бы построен(ноют - дааавай дэнги на обслуживание)
да и тут просто по новостям посмотреть - о б*же
https://edition.cnn.com/2020/02/10/us/coronavirus-american-evacuees-release/index.html
И за них переживала вся страна (что б не заразились прибывшие). А наше митингующее быдло надо тупо куда то депортировать. Я б их поувольнял например, с позором, что никуда, даже дворником не устроились и сдохли от голода...
Условия трешаковые, у строителей в стандартных модульных домах все на много лучше
Я знов за рибу гроші: це КАРАНТИН??? Це така супер-пупер, з дозволу сказати, підготовка? Саме про це так піклувався та сумував добу(за словами Мендель) Зеленський?
Боиться за свое кресло. Гидота.
вы где живёте, простите за нескромный вопрос ?
всё хоть как то организовать за месяц
Зробіть їй там "холодний душ" з напругою.
А журнашлюхи аж всираются - копипастят...