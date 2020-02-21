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 Политика Украины, Общество
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 Информационное поле на теме коронавируса будут раскачивать, чтобы продолжать панику, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что провокации, подобные произошедшим накануне в Новых Санжарах Полтавской области в связи с попытками недопуска в санаторий Нацгвардии эвакуированных из китайского Уханя людей, а также другим якобы близким к коронавирусу нового типа тем, продолжатся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

"Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что будто бы гражданка Китая, которая 5 дней тому назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и ехала на поезде в Москву, и на границе с Российской Федерацией якобы была задержана, и там будто бы выявлены какие-то вирусы, и они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы продолжать панику … чтобы посеять среди нас недоверие", - сказал Гончарук.

По его словам, произошедшие события в Новых Санжарах являются следствием, в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении Украины "и изнутри, и внешне".

"Я хочу сказать ответственно: правительство, президент, парламент сделали все зависящее от нас и, я считаю, достаточно для того, чтобы граждане, те, которые эвакуированы, и те, которые находятся в Украине, были в безопасности", - сказал он.

"Нет никаких оснований для паники", - сказал Гончарук и добавил, что власть готова реагировать на вызовы, которые существуют. 

Читайте также: Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/v3177069
 
 
 Топ комментарии
 
То ви самі її і розкачуваєте ,тай ще зводите туди тітушек для розкачки.
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Ну так і розкачують ті хто небажає почути що робив президент в Омані та з кім спілкувався
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Да катись молча уже на своем самокате. Вы же этот конченный сериал с эвакуацией и затеяли.
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Ну так і розкачують ті хто небажає почути що робив президент в Омані та з кім спілкувався
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То ви самі її і розкачуваєте ,тай ще зводите туди тітушек для розкачки.
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Действительно, это ведь так выгодно нынешней власти - раскачивать ситуацию и создавать народные бунты против решений этой самой власти.
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А що тобі тут не зрозуміле .Намагаються з ЗЕ зробити ,що в начебто він піклується про людей ,бо рейтинг його стрімко падає.А тітушек навезли щоб показати ,як кляті начебто "націоналісти" заважають йому робити добрі справи.
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Но канализировать энергию в конструктивное русло не подумали...
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А вы забыли с чего начался весь этот кипишь?!
Кое кто, из СН, перед эвакуацией, заявил избирателям на своем округе, что он за все договорился и в их округ "больных" не повезут....После этого у всех загорелись жопы (с каких херов за одних договорились, а мы что мол хуже)..После этих слов сработала ассоциация как с утилизацией ядовитых отходов (к одним те отходы не ведут - договорились, зато решили втихоря захоронить в другом регионе....)
Они подняли весь этот хайп с эвакуацией, наворачивающим круги самолете, целованием фюзеляжа....... пытаясь отвечь народ от другой проблемы (наступления в Золотом), а теперь пожинают плоды
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дай вгадаю... луб'янська агентура на чолі з Вєдмєдьчуком та Новінським?
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нахрена там мертвечук с новинским, если всем официально руководит ставленник Кремля по фамилии Ермак ?
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А кто же это, виноватые во всём, мифические ОНИ?! Информационное поле на теме коронавируса будут раскачивать, чтобы продолжать панику, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9748
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Да катись молча уже на своем самокате. Вы же этот конченный сериал с эвакуацией и затеяли.
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Звісно, але твій іп.ний маларос Зеленський обіцяв виграти інформаційну війну у кацапів... Ну що, виграв? Як тобі "перемога"? Так ото ж...
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А правительство зе будет готовить передачу воды в КРЫМ
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ой,и хто ж это зробыв разом?



Igor Vsev (15%)

По всіх каналах події в Нових Санжарах.
І тільки на Прямому згадки про Майдан...
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В каком контексте вспоминаются события в Санжарах? В негативном по отношению к протестующим. Значит реже всего говорят про них те, кто это всё это и затеял.
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Рівень довіри українців до уряду та прем'єра суттєво знизився экономика 0

надо вирус запускать так решил Гончарук
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Как Гончарук отчитался за свои провалы чужими победамиИнформационное поле на теме коронавируса будут раскачивать, чтобы продолжать панику, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7490
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Пока осел гулял по оману, вирус гулял по Китаю. Нужно было не с оккупантами встречаться и сдавать интересы Украины, а начинать готовиться строить боксы. Потому что не этот так другой вирус будет.
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Там даже строить ничего не надо, нет у нас столько заболевших (их нет вообще!).
Все что нужно было сделать этим идиотам - это направить военный самолет из точки А в точку Б и разместить эвакуированных на карантин, в каком нибудь мобильном госпитале (людей там мало) на какой нибудь военной базе - ВСЕ!!
Результат: быстро, никаких протестующих, никаких шоу с кружащим самолетам и перевозкой автобусами через полстраны в сопровождении 33 спасателей
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Чтобы прекратить панику, надо расстрелять с десяток - другой фсбшных паникеров-провокаторов и развесить на фонарных столбах с табличками
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И раскачивают панику в Украине 8% неграмотных дебилов, "самолёт пролетел над Украиной и мы все теперь под угрозой заражения"высказалась тетка на этих протестах и стала известна на в Украину и не только.
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Так готовил панику сам сАБАКОВ через Киву своего нарко-агента.
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1. Идиот
или
2. Провокатор
Другого не дано!!!
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Та повиздихайте ви хоч усі, коли вам так хочеться. Ти замість куйню писати біжи краще до сєльпо та попитай, чи завезли респіратори і такий гарний одяг, який вчора був на Скалецькій.
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На территориях, которые были освобождены украинской армией от оккупанта, нет и не было никакого «внутреннего конфликта» с остальной частью страны. Не будет и когда освободят ОРДЛО, если освободят.
Нафига эти преферансы с миром зе - Сивохи бабки надо украсть это понятно и бабушке у подъезда.
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У нашій Церкві молитва лунає найперше українською мовою. Для спілкування із Господом не має бути перешкод. Боже Слово - до кожного серця. У Міжнародний день рідної мови пригадаймо слова митрополита Іларіона: «Рідна мова - це шлях до Бога. Не рідною мовою Бога не пізнаєш».Інформаційне поле на темі коронавірусу будуть розгойдувати, щоб продовжувати паніку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7630
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а по моему они профи (по разводу) и разводят долбодятлов...
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Так вы же дебилы сами и спровоцировали эту панику. Неужели не понятно, что население у нас дебильное, потому что выбрало вас дебилов. Им нужно все популярно объяснять и рассказывать о своих действиях как дурачкам в интернате. А так как вы дебилы, вы не знаете как себя вести в подобных ситуациях. Еще в январе было понятно, что людей возможно придется эвакуировать из Китая. За это время можно было подготовить план действий, трансфер, какой-нибудь санаторий в лесу, необходимое оборудование, персонал и т.д. Рассказать людям что все под контролем и какие меры приняты. И не было бы никакой паники. Вот спрашивается, если вы дебилы, зачем вы вообще во власть полезли? Вам 95 квартала и сцены мало?
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Именно. Каждый раз вспоминаю Парубия: "Будет весело..."
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нищее население Санжар мешает гончаруку и его друзям гоцать на крузаках по киеву
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Тобто влада визнала, що вони нічого не контролюють, тільки здатні на організацію завалу та провокацій.
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по Южной Кореи пошел коронавирус полным ходом
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Зе-команда подписала приговор: себе и всей стране - политолог Февраль 21, 2020Без рубрикиКомментарии

У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле…
Всего один день понадобился нам, чтобы вычеркнуть себя из цивилизации и совершить потрясающее репутационное самоубийство. Круто. Мы, действительно, чемпионы. И в нас, в наши перспективы, действительно, захотят поверить нормальные страны. Поверить и инвестиционно вложиться (ирония)…
Такие оценки высказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
А теперь чистая прагматика.
Первое: нет у нас никакого реального патриотизма. Вообще. Все это большая лживая мишура, удачно до сих пор маскировавшая жлобство и мародёрство.
Но, с другой стороны, «уханьский самолёт» убойно десакрализовал эти патрио/мифы и пафосных патриотов). Случилось настоящее обнуление. Довольно неожиданно, кстати. Потому что до этого, им многое прощалось. Теперь же только брезгливо на них смотришь…
Второе: мы (как страна) глобально опозорены своей истерикой и ненавистью к собственным согражданам. Мир увидел это, широко от ужаса раскрыл глаза и по достоинству оценил нашу «терпимость, человеколюбие и толерантность».
И да, миру плевать теперь на наши оправдательные сказки, что это чья-то постановка, чей-то ушлый сценарий. Плевать на наши традиционные конспирологии. Просто увидели наше истинное лицо…
Третье: государства (как набора эффективных институтов и менеджеров) нет. Но есть группа трусливых и бездарных ребят, которые тусят, веселятся и самопрезентуются. Пока тихо. Но стоит случиться кризису они быстро и вонюче обделываются и прячутся по скунсовым норам.
Может, ещё раз поговорим о том, что им надо дать время?..
Четвёртое: 35 кругов эвако-самолёта над Украиной в поисках пристанища - это и есть те самые 35 кругов нашего ада.
Это и есть приговор фейковой стране.
В тему:
- Вина за позор в Новых Санжарах лежит на бездарной власти - Денис Казанский
- Зеленский мастерски столкнул лбами украинцев с эвакуированными украинцами из Китая - политолог
Да/да, уже сегодня мы начнём делать вид, что ничего не произошло; заполним свои инфоканалы очередным «бородянским» мусором; опять наснимаем бездарнейших фильмов о собственной крутизне. Но там внутри у нормальных людей будет больно шевелиться червячок презрения к самим себе. А так сильными нациями не становятся…
Но поздно. Поезд адекватных безвозвратно ушёл. И пусть наши бесы продолжают бесноваться в своём угарном безумии. Разбив стакан и попросив у него прощения, целым ты его все равно ведь не сделаешь. Репутационно мы сами себя расстреляли из крупнокалиберных…
Пятое: мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры… сепаратизма…
Шестое (и самое важное): частично остановить распад государства можно только жестокими кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов. Немедленным изгнанием министров и обязательной унизительной поркой трусливого премьера Гончарука. Потому что это ведь этот юноша НИЧЕГО не делал ДО…
Впрочем, стоп. Мы же о Зеленском говорим? А разве он способен принимать решения? Может, лучше видосик классный отснять? И потом с любовью смотреть, как быстро сгорает личный рейтинг…
И да. У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле…
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І хто ж то в цьому винен? Чи не ви, панове господа владні? Де від вас була інформація про підготовку до цієї події? Впевнена, що коли б міністерка МОЗу зробила заяву де, коли і куди повезуть на карантин, показала би умови для карантину, довела до відома людей про засоби безпеки і т.д..то прибувших з Китаю зустрічали б з полтавськими галушками. А спромоглися забезпечити тільки поліцією. Та й осрамилися на весь світ.
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Ніхто так не розкачує човен, як зелені і аваковці. Перші - колаборантськими заявами ("у нас нєт прєтензій к расіє", "савмєстниє патрулі"). Другі - переслідуваннями ветеранів і провокаціями.
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Ни в одной стране мира нет такой паники, как в Украине.
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