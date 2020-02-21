 8-й Киевский форум по безопасности для молодежи стартовал в столице Украины. ВИДЕО

Организует мероприятие Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну" при поддержке посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине, говорится на сайте Форума, передает Цензор.НЕТ.

В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальными, демографическими, экологическими.

Участниками Форума станут более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии.

Во время мероприятия состоятся выступления :

- Премьер-министра Украины (2014-2016 гг.) и основателя Фонда "Відкрий Україну" Арсения Яценюка;

- Главы представительства НАТО в Украине Александера Винникова;

- Чрезвычайного и полномочного посла Канады в Украине Ларисы Галадзы ;

- Чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс;

- Философа и писателя Вахтанга Кебуладзе;

- Писателя и телеведущего Виталия Портникова.

Начало Форума в 11:00, 21 февраля 2020 года. Место проведения - "Park Inn By Radisson Kyiv Troyitska" (ул. Большая Васильковская, 55 , г.. Киев ). Рабочий язык форума - английский.

Контактное лицо - Антон Шкуро, заместитель директора Фонда "Відкрий Україну", тел .: (067) 777 30 28, e-mail: sa@openukraine.org .

Официальный хэштег #yksf2020

Организатор Форума:

Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну" - международный благотворительный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка и Збигнева Джималы для укрепления и развития авторитета Украины в мире. Основные задачи Фонда - повышение международного авторитета и популяризация Украины за рубежом и содействие развитию международного сотрудничества с Украиной и публичной дипломатии.

Партнеры Форума:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.

Центр информации и документации НАТО в Украине (ЦИДН) основан в мае 1997 года, накануне подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которая является основополагающим документом, регулирующим отношения между НАТО и Украиной. ЦИДН является частью Отдела общественной дипломатии НАТО и был первым открытым для общественности информационным офисом, который Североатлантический альянс основал на территории страны-партнера.

Киевский Форум по безопасности для молодежи - платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.