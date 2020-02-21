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 Политика Украины, За рубежом
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 "Украинская церковь и так была независима. Нет, надо резать по живому", - Путин о создании ПЦУ. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин призвал украинцев уважать национальное самосознание, но не забывать общую историю России и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский президент отметил, что если у значительной части населения Украины возникло чувство собственного самосознания национального, надо относиться к этому с уважением, но не забывать, кто мы такие, и откуда мы пришли.

Путин также высказался об Украинской православной церкви. По его словам, самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата полная, и до раскола была полностью независимой от Москвы.

"Нет, надо было обязательно разрезать по живому, — добавил президент РФ. - Зачем?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская Федерация делает все, чтобы помешать признанию автокефального статуса ПЦУ, - Епифаний

Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

Источник: https://censor.net.ua/v3177049
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это треш!
Дайте мне контроль над СМИ и я превращу людей в стадо свиней. (С)
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Шикарна гіфка. Усе обговорення слів Ху*ла можна замінити
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Единственное общее, так то, что мы вас породили...
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A kakom uvazenyje on govorit jesli v rosiji daze net skol dlia ukraincev na ukrainskom jazyke.
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Аж интересно стало... И откуда же лишнехромосомная фуйня пришла и зачем?
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Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 4589
это мы с этим вместе откуда-то пришли...?!!!!!
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Юрко рукосракий заснував мухосранск,який засновник така страна чи срана. Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 1368
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ви мокшане прийшли з дупи....туди і підете
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Тупорылому х##лу нужно (тоесть В.В.Х он же В.В.П) объяснить что украинцы (ранее русичи) это те люди, которые жили здесь на этой земле издавна.... а русские это мокша меря и тд и тп.... - они же болотные люди которые смешались с татарами которые их завоевали и уже потом они украли чужую историю и название и получились болото-татарские люди русскими
Но что ему этому тупорылом или упоротому Х##лу объяснять
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а с полгода вна-зад пересмотрел весь альбом Ступина, надо бы продолжить, рисует клево. Гундил Киряев, Пусин, Калдиров, всем достается))))
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Могу добавить только одно: ***** идешь ты нах!!! Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 2379
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нам насрать откуда ты, ху...ло пришло. откуда ты приходило, ты приходило без нас
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я здогадуюсь, звідки ви прийшли
вас посилали на хєр (птн пнх), то ви вже повернулись?
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Кацапня древний и культурно продвинутый социум. Они тогда уже в дуплах и норах жили, когда наши (потому что дикие ) предки-украинцы свои хаты белили и византийцам бамбулей выписывали.
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Якщо вони були незалежними, окремими, то що різали, по якому живому? Що воно меле? Мені це нагадує словоблуддя "української" влади
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*****, тебе і так в Аду зачекались, яке тобі діло до церкви?
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Різати треба, Вовчик, бо українська церква на відміну від кацапської, кононічна. Нам з варварами та сектантами не по дорозі!
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урода сравнивающего Солдата с крысой - в топку. дблблд
а ятя - в спам
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Если бы она была независима, то денежки за обряды не утекали бы в Московию.
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б*же, эта тупая скотина разрешает снимать свою харю сблизка?..... тьху, я уже чуть в сортир не побежал, просто смог выключить видео.
до чего же противное ссущество то.
а, да, попы - везде попы.
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Вот старая сволочь- по-прежнему хочет привязать украинцев к московской помойке.не дождёшься!!
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Если бы она была независима, то попы московитского патриархата
не топили бы за сепаратистов.
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вот дал бы указание своей РПЦ дать автокефалию для УПЦ еще пару лет назад - и не было бы ПЦУ.
такой облом, такой прокол, вовочка..
локти бы сейчас кусал.
а теперь - хер соси.
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по тому, как в последнее время зашевелился кремлядский гадюшник, явно проглядывается то, как хорошо идут дела у ихнего маркиза. если это и правда "первая мировая гибридная война" (как когда-то "семилетняя" стала тоже в определённом смысле "первой мировой"), то всё должно решиться в течении следующего года )) придётся обьявлять там новый нэп, а потом нового сталина на трон и чуть попозже начать этот самый нэп сворачивать )) а иначе будет ещё хуже чем без нэпа)) сегодня там явно идёт подбор ключей для заворачивания гаек уже завтра.
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а что случилось, смотрите как запела эта кацапская тварь, ну "миротворец чистый" и это не он убил четырнадцать тысяч украинцев и тридцать тысяч покалечил за шесть лет. Он призвал украинцев уважать национальное самосознание, но не забывать общую историю России и Украины, это наверное те двадцать миллионов украинцев которых Сталин сгноил в лагерях ГУЛАГа, и те которые после раскулачивания были в товарняках вывезены в сибирь, или те десять миллионов украинцев которых Жуков утопил в Днепре и других реках Эвропы и безоружных кидал под немецкие танки? Кацапской твари нет доверия и на йоту (им верят только СН) надясь поплясать на подмостках кремлевского дворца сьездов.
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Каждое независимое государство должно иметь независимую церковь .Точка. Поэтому так этого добивается Македония, Черногория, и добилась Украина , Грузия ( и помалкивает Белоруссия, Молдавия). Странно что в стране где основной религией является православие, должна подчиняться церкви другой страны ( тем более враждебной). А в католической Польше, Чехии и Словакии, мусульманской Албании православные церкви независимы. Просто удивительно.
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РПЦ, чьи предствители сидят в наших Лаврах, строит Главный Военный Храм. Это вообще комедия абсурда.
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Чисто КГБшная линия поведения врать делая вид что тебе верят . С годами начинаеш сам верить в свои бредни .Кацапия и ее царьки врут как дышат это уже диагноз . Страна кацапстан тяжко больна .Поможет только хирургическое вмешательство .Очищение мордора возможно только через кровь его обитателей.
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как то "с уважением" звучит не убедительно!
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А что "разрезали по живому", если она была независима?
Сам то понял, что ляпнул, маразматик?
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Особенно весело слышать, что украинцы себе церковную власть избирали, а не в ФСБ РФ его назначали... Хотя ведь это сказано для лишнехромосомных...
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Именно потому, что мы хорошо помним общую историю Украины и России, мы и не хотим больше иметь с вами ничего общего.
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І, взагалі, навіщо публікувати тут цитати Ху*йла? "Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 9922
"Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 7018
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Хто проти терміну "давньоукраїнський"? українці? не думаю.
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Надо резать не по живому а резать путина, от уха до уха на всю глубину лезвия.
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Путін має рацію . Україна ніколи не повинна забувати спільних сторінок історії України і Росії . Кожен українець повинен з дитинства пам'ятати братнє відношення російських братів до України .Почавши з Боголюбського , який пограбував і сплюндрував Київ до пам'яті про вирізаних і повішених Мєньшіковим 17 тис. батуринців , багаторазові заборони української мови як такої ,про люте придушення , разом з поляками , селянських повстань Суворовим. До цього переліку лягають десятки тисяч козаків на кістках яких постав Петербург , також Крути і різанину в Києві вчинену кацапами під проводом Муравйова . Сьогодні прокацапи говорять що то були більшовики , воно то так , але бо були кацапські більшовики , тобто кацапи . Громадянську війну принесену в Україну кацапами , трагедію Голодомору і нинішнє невизнання путєним України як Держави . Путєн має рацію , такі сторінки "спільної історії" нам забувати не можна , якщо ми не малороси .Ця путінська озвучка витікає з П.12 кремлівского плану запропонованого в Мюнхені . Кацапи починають писати нову історію України .
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Лжец. Сколько денег и ценностей укатило в Москву..... лучше б про это рассказал.
А закрытие наших приходов в Крыму??? 0 - Позакрывали
Сколько украинских церквей в России??? - 0 - Позакрывали
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А какое отношение кацапский обрезок имеет к нашей церкви ?
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"Российский президент отметил, что если у значительной части населения Украины возникло чувство собственного самосознания национального, надо относиться к этому с уважением, но не забывать, кто мы такие, и откуда мы пришли." - достаточно посмотреть на таблицу гаплогрупп славян и других народов и сразу будет видно, кто ВЫ такие и откуда ВЫ пришли, так как значения части ВАШИХ гаплогрупп отличается от значений украинцев в разы, а пара ВАШИХ гаплогрупп вообще имеет 0, в то время как у украинцев показатели в этих гаплогруппах равны 0,5. т.е. по факту украинцы и эрэфийцы не есть одиннарот.Источник: https://censor.net.ua/v3177049
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