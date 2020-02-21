 "Украинская церковь и так была независима. Нет, надо резать по живому", - Путин о создании ПЦУ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Российский президент отметил, что если у значительной части населения Украины возникло чувство собственного самосознания национального, надо относиться к этому с уважением, но не забывать, кто мы такие, и откуда мы пришли.
Путин также высказался об Украинской православной церкви. По его словам, самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата полная, и до раскола была полностью независимой от Москвы.
"Нет, надо было обязательно разрезать по живому, — добавил президент РФ. - Зачем?"
Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.
это мы с этим вместе откуда-то пришли...?!!!!!
Но что ему этому тупорылом или упоротому Х##лу объяснять
вас посилали на хєр (птн пнх), то ви вже повернулись?
а ятя - в спам
до чего же противное ссущество то.
а, да, попы - везде попы.
не топили бы за сепаратистов.
такой облом, такой прокол, вовочка..
локти бы сейчас кусал.
а теперь - хер соси.
Сам то понял, что ляпнул, маразматик?
А закрытие наших приходов в Крыму??? 0 - Позакрывали
Сколько украинских церквей в России??? - 0 - Позакрывали