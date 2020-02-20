 Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото и видео опубликованы на сайте ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуированных из китайского города Ухань граждан доставляют специальным транспортом ГСЧС Украины к месту обсервации. В сопровождении и под охраной полиции их перевозят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области из Международного аэропорта города Харьков. От ГСЧС привлечено 33 спасателя и 7 автобусов", — сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в Казахстане и контроль состояния здоровья на борту самолета подтвердили — все эвакуированные украинцы здоровы.

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"В течение 14 дней они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба", — добавили в ГСЧС.

Всего среди направленных на обсервацию граждан 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

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Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

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Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.