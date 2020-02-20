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 Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео транспорта, доставляющего эвакуированных из китайского города Ухань украинцев в медцентр Нацгвардии в Полтавской области.

Фото и видео опубликованы на сайте ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуированных из китайского города Ухань граждан доставляют специальным транспортом ГСЧС Украины к месту обсервации. В сопровождении и под охраной полиции их перевозят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области из Международного аэропорта города Харьков. От ГСЧС привлечено 33 спасателя и 7 автобусов", — сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в Казахстане и контроль состояния здоровья на борту самолета подтвердили — все эвакуированные украинцы здоровы.

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"В течение 14 дней они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба", — добавили в ГСЧС.

Всего среди направленных на обсервацию граждан 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

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Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары 01
Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары 02
Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары 03
Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары 04

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

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Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/v3176966
 
 
 Топ комментарии
 
Я сьогодні про одну таку співчутливу як ти писав.
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;

Мова не про те чи треба було евакуювати. Мова про те що евакуацією займалися фельдшер Радуцкій та юрист Скалєцкая. І конкретно обісралися.
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Відкрив стрім з цих самих Нових Санжар на Радіо Свобода.Послухав аргументи місцевих мешканьців.Відкрив сайт ЦВК.Поглянув на результати голосування весною і літом 2019."Все ясно"- подув я.Закрив стрім....
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В следующий раз украинцы все. как один, должны прийти на аэродром. С хлебом-солью. С орекстром. И обязательно чтобы был 95-й квартал! Хор имени... Все хоры всех имен... Президент! Нет, лучше - чтобы все ШЕСТЬ президентов пришли встречать 94 человека из Хуани (Януковича - обязательно! Ради такого торжества!). Чтобы все взяли с собой своих домашних питомцев. Помирать, так всем. И - с музыкой.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура! Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1733
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Відкрив стрім з цих самих Нових Санжар на Радіо Свобода.Послухав аргументи місцевих мешканьців.Відкрив сайт ЦВК.Поглянув на результати голосування весною і літом 2019."Все ясно"- подув я.Закрив стрім....
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а автобусы сожгут или обработают как в Китае?
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а их вместе с самолетом обработали за 30 минут. Да кто это проверит... всё через.опу.
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В следующий раз украинцы все. как один, должны прийти на аэродром. С хлебом-солью. С орекстром. И обязательно чтобы был 95-й квартал! Хор имени... Все хоры всех имен... Президент! Нет, лучше - чтобы все ШЕСТЬ президентов пришли встречать 94 человека из Хуани (Януковича - обязательно! Ради такого торжества!). Чтобы все взяли с собой своих домашних питомцев. Помирать, так всем. И - с музыкой.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура! Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1733
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В мене тільки одне питання - а що, шаурму на узбіччі продавати вже не трендово?
Дехто без шаурми може і не поїхати.
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Ой, сори... чебуреки. Беляши. Сало с чеснокм. Борщ на разлив...И да... зачем продавать? Если всё уже в последний раз. Просто так раздавать! Мы ж уже добрые будем)). Пожрем, напьемся и.... хуань с нами)))
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Я сьогодні про одну таку співчутливу як ти писав.
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;

Мова не про те чи треба було евакуювати. Мова про те що евакуацією займалися фельдшер Радуцкій та юрист Скалєцкая. І конкретно обісралися.
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по твоей логики..больницы и врачи не нужны..заболел и сразу на кладбище..чтоб заразу не распространять..
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Тут в сусідній темі один "вумний" зудить і зудить - "а почему люди с другими смертельными болезнями, гриппом и туберкулёзом, ходят по улицам, а этих изолируют?"
(хоча може це троль увімкнув дурня... втім бувають "інтелектуали", що дійсно "мислять" такими шаблонами... як вони взагалі до дорослого віку доживають?)
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Він це постить вже не перший раз, і його вже видаляв модератор, зараз знову видалить.
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Яз якого це часу кацапи розпочали співчувати Хохлам ? кацап з маланеької літери ,ти мене розумієш.
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власть должна разместить этих совсем немногих эвакуированных людей в приспособленной инфекционной больнице, а не устраивать шоу.

Зеленский и вся **********, министерство здравохранение конченные идиоты.
что во всей Украине нет и одной нормально инфекционной больницы с автономной канализацией???

Позорище! проблема для целой Украины. и смех и грех.
власти не могут достойно разместить и изолировать всего несколько десятков своих соотечественников. возможно, что они и не носители вируса, но должны быть размещены в изолированной зоне с автономной канализацией.
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шоу как раз устроили проплаченные "протестувальники". Оно ж известно, откуда уши торчат
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А шотакоє?
Уже не прікольно?
А как било прікольно 21.04.2019.
Да?
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21.04.2019 ВСЁ было правильно ,по другому и быть не должно а сейчас идёт нормальный ,рабочий процесс...
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С огнём играем ...

а сейчас идёт нормальный ,рабочий процесс...

Протирічь у власних словах не бачиш?
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Нет никаких противоречий ,с барыгой бы уже сгорели а так шансы есть ...
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Різницю між «горимо», і «сгоріли б », не бачиш.
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Слышали о таком? Орби́та (укр. Орбіта) - незарегистрированное, заброшенное поселение в Чигиринском районе Черкасской области Украины.
Город планировался для проживания работников недостроенной Чигиринской АЭС (ГРЭС), планировалось увеличение населения до 20 тысяч и постройки дополнительных домов, магазинов, школ, детских садов.

В передаче "Ле Маршрутка" Леся Никитюк очень интересно всё показала и рассказала. Люди живут там! Это удивительно! Там квартиру можно купить максимум. по-моему, за 1000 долларов! Можно и дешевле. Привозят им продукты. Бегают кошечки, собачки. Детишки...
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А якщо в автобусі хтось захоче в тавалєт - що робить - знову не продумали.
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а часа 2-2,30 пилять (по посадкам бегать будут? ужас)
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Сильно не побігаєш - там місцеві в секретах сидять чекають.
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Я думаю, что на них памперсы самовозгораемые надели))) Нас...л и - сразу в пепел.
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Взагалі то в таких випадках ніхто конвой не має права зупиняти, навіть якщо там серцевий напад буде. Зенений коридор, поліцейський ескорт і ніяких зупинок. По твому питанню відповідь одна - або терпи , або в штани.
Так повинно бути. А як воно буде на самому ділі - хто зна.
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следующая новость будет в духе : опубликовано фото чемоданов с которыми прилетели ... может хватит накидывать на этот вентилятор
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медики в перчатках, а прилетевшие без, значит вся эта эвакуация фигня. Вирус передается через слизистую и руки тоже
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95 квартал превратился в дешевый цирк.
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жутко...Чернобыль напомнило...мини.......люди с детишками...намаялись...жуть...просто жуть!
не знаю как к этому относиться... мне жалко всех... (поэтому и не пошел хирургом!)))...)
но мне кажется что другие страны это как-то делали по-другому...не так унизительно..
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нервнобольные есть и в других странах.....но не везде они заседают в парламенте !
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В Китаї палять гроші, одноразові зубочистки для натискання кнопок у ліфтах, громадський транспорт зупиняють, повітря обробляють. За покривання симптомів хочуть ввести серйозне покарання.

А у нас зробили шоу і давлять на емоції з різних сторін. Ще й свій факап пробують на людей перекласти.
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А знаете зачем зебилы тянули кота за яйца все эти недели и почему прилетел борт из китая именно 20.02? Все просто: сегодня день траура по убитым евромайдановцам! Таким образом приСлуги кремля снимают фокус внимания плебса с трагедии и безнаказанности беркутом. Выполняется сценарий кремля по дискредитации Евромайдана и Небесной сотни, а также запущен процесс реабилитации убийц!
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ну вот и не верь теперь во всякие конспиры то...
но то шо это концерт, понятно. меня просветил Антиколорадос. теперь так же сижу в г., но стараюсь мыслить логично... кхи-кхи, о б*же(молится, отлизывает св. мощи)
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Очевидно.Никто и не вспоминает о погибших и расследовании(вспоминаю визг бубочки на стадионе..).Все только и говорят о вирусе и движне дурковатой власти.
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Автобусы типа жмуровоз. Вирус сам в шоке от такой встречи.
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Прошла инфа, что "китайцев" повезут в Кривой Рог.
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Не в тот самолет попала ракета.....
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Я понимаю украинцев привезли, но на)(рен они еще 27 иностранцев припёрли?

(граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля)
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Порохоботы ожидаемо мерзопакостны, продыху уже от них нет, не дают нормальным людям жить, подстрекают, подзуживают, ноют, воняют!!
Это они организовывают всю эту травлю и сеют панику.
Ненавижу.
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