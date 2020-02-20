 Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото и видео опубликованы на сайте ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Эвакуированных из китайского города Ухань граждан доставляют специальным транспортом ГСЧС Украины к месту обсервации. В сопровождении и под охраной полиции их перевозят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области из Международного аэропорта города Харьков. От ГСЧС привлечено 33 спасателя и 7 автобусов", — сказано в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в Казахстане и контроль состояния здоровья на борту самолета подтвердили — все эвакуированные украинцы здоровы.
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"В течение 14 дней они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба", — добавили в ГСЧС.
Всего среди направленных на обсервацию граждан 45 украинцев и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).
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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
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Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура!
Дехто без шаурми може і не поїхати.
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;
Мова не про те чи треба було евакуювати. Мова про те що евакуацією займалися фельдшер Радуцкій та юрист Скалєцкая. І конкретно обісралися.
(хоча може це троль увімкнув дурня... втім бувають "інтелектуали", що дійсно "мислять" такими шаблонами... як вони взагалі до дорослого віку доживають?)
Зеленский и вся **********, министерство здравохранение конченные идиоты.
что во всей Украине нет и одной нормально инфекционной больницы с автономной канализацией???
Позорище! проблема для целой Украины. и смех и грех.
власти не могут достойно разместить и изолировать всего несколько десятков своих соотечественников. возможно, что они и не носители вируса, но должны быть размещены в изолированной зоне с автономной канализацией.
Уже не прікольно?
А как било прікольно 21.04.2019.
Да?
а сейчас идёт нормальный ,рабочий процесс...
Протирічь у власних словах не бачиш?
Город планировался для проживания работников недостроенной Чигиринской АЭС (ГРЭС), планировалось увеличение населения до 20 тысяч и постройки дополнительных домов, магазинов, школ, детских садов.
В передаче "Ле Маршрутка" Леся Никитюк очень интересно всё показала и рассказала. Люди живут там! Это удивительно! Там квартиру можно купить максимум. по-моему, за 1000 долларов! Можно и дешевле. Привозят им продукты. Бегают кошечки, собачки. Детишки...
Так повинно бути. А як воно буде на самому ділі - хто зна.
не знаю как к этому относиться... мне жалко всех... (поэтому и не пошел хирургом!)))...)
но мне кажется что другие страны это как-то делали по-другому...не так унизительно..
А у нас зробили шоу і давлять на емоції з різних сторін. Ще й свій факап пробують на людей перекласти.
но то шо это концерт, понятно. меня просветил Антиколорадос. теперь так же сижу в г., но стараюсь мыслить логично... кхи-кхи, о б*же(молится, отлизывает св. мощи)
(граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля)
Это они организовывают всю эту травлю и сеют панику.
Ненавижу.