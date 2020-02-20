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 Эвакуация из Ухани: Маршрут колонны не сообщают в целях безопасности. ВИДЕО

Правоохранители не называют маршрут колонны, которая перевезет эвакуированных из Китая в Новые Саржаны Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Маршрут колонны, в которой везут эвакуированных из Ухани людей на карантин в село Новые Санжары Полтавской, правоохранители не называют. Это сделано в целях безопасности.

Тем временем в сети появилась видеозапись движения колонны в одном из населенных пунктов.

Всего из Китая в Украину прилетели 94 человека: 22 человека экипажа, 45 граждан Украины и 27 граждан из восьми стран мира.

Пограничный и таможенный контроль в аэропорту люди прошли быстро, поскольку их данные заблаговременно передали в эти структуры.

Чуть больше времени понадобилось медикам, чтобы осмотреть пассажиров и экипаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3176920
 
 
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Так бы туберкулёзников боялись.
Или нам что то не договаривают чтобы не было паники?
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Есть информацию, везут в Ивано-франковскую область.
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З Харкова? Родич Железняка що йшов на Одесу а вийшов до Херсону.
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На соцмережах вже викладено досить відео , щоб зрозуміти маршрут колони .😕
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Лотерея: якомусь санаторію чи медзакладу зараз буде сюрпрайз.
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Обережно ⚠

Автор хворий на коронавірусну інфекцію.
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Желаю тебе выздороветь! Я же не ПорохоСкот...
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Та они одним чихом любой пикет разгонят!
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потому, что брешут и не договаривают- хай везут их в конче-заспу
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Ну и правильно. А то наш "мудрый нарід" эвакуированных людей готов в крематории сжечь, так коронавируса боятся.
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Пригласи к себе на чай, с дороги. А за чужой счет каждое говно кукарекает.
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Метикуваті хлопці приховали дорогу з Харкова на Кременчук через Полтаву.
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представьте что будет если грянет вирус Эвакуация из Ухани: Маршрут колонны не сообщают в целях безопасности - Цензор.НЕТ 9656 зебилы не способны организовать даже простую эвакуацию
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А он грянет! Те, кто не может улететь, едут до Владивостока, потом самолетом на Мацкву, потом Мацква-Белгород, и ура Харьков встречает своих героев....Профаны и дебилы не могут мыслишкой покрутить на пол шага, а от них требуют стратЭгЫю.
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Блестящая операция эвакуации, проведенная зоряном и шкиряком из Катманду, сейчас внесена в мировые учебники по организации эвакуации.
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"представьте что будет если грянет вирус" --- представил. У Порохососок буде празник, срать на "ЗЕ" можно будет до схочу!
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Достал со своим порохом и ПЕСами. На календарь глянь
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В целях безопасности вот этих 94-х человек? А как же те, кто понятия не имеет о том, что им сейчас, как снег на головы, прилетит потрясающее вобытие! К нам приехали коронавирусные! Уряяяя?

Вот так красиво, умно, мудро и, главное, совершенно безопасно!! поступает наше правительство по отношению к тем, кто не знает, что будет завтра.

ПОДЛОСТЬ! Всё подлость! Вся эта вакханалия! Руководить из-под стола.
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Порохоботы, срочно бросайтесь под всё что движется на дороге...не пустим вирус в Украину, вы последняя надежда!!!
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