 Эвакуация из Ухани: Маршрут колонны не сообщают в целях безопасности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Маршрут колонны, в которой везут эвакуированных из Ухани людей на карантин в село Новые Санжары Полтавской, правоохранители не называют. Это сделано в целях безопасности.
Тем временем в сети появилась видеозапись движения колонны в одном из населенных пунктов.
Всего из Китая в Украину прилетели 94 человека: 22 человека экипажа, 45 граждан Украины и 27 граждан из восьми стран мира.
Пограничный и таможенный контроль в аэропорту люди прошли быстро, поскольку их данные заблаговременно передали в эти структуры.
Чуть больше времени понадобилось медикам, чтобы осмотреть пассажиров и экипаж.
Или нам что то не договаривают чтобы не было паники?
Автор хворий на коронавірусну інфекцію.
Вот так красиво, умно, мудро и, главное, совершенно безопасно!! поступает наше правительство по отношению к тем, кто не знает, что будет завтра.
ПОДЛОСТЬ! Всё подлость! Вся эта вакханалия! Руководить из-под стола.