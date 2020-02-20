 Эвакуация из Ухани: Маршрут колонны не сообщают в целях безопасности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Маршрут колонны, в которой везут эвакуированных из Ухани людей на карантин в село Новые Санжары Полтавской, правоохранители не называют. Это сделано в целях безопасности.

Тем временем в сети появилась видеозапись движения колонны в одном из населенных пунктов.

Всего из Китая в Украину прилетели 94 человека: 22 человека экипажа, 45 граждан Украины и 27 граждан из восьми стран мира.

Пограничный и таможенный контроль в аэропорту люди прошли быстро, поскольку их данные заблаговременно передали в эти структуры.

Чуть больше времени понадобилось медикам, чтобы осмотреть пассажиров и экипаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба. ВИДЕО