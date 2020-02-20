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 Происшествия, Общество
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Все про:Бердичев (39) драка (1788) подростки (182) Нацполиция (10964)

 "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине. ВИДЕО

Девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую в Бердычевском районе на Житомирщине. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия-ТВ, конфликт возник из-за парня. Трое девочек назначили встречу четверто, чтобы поговорить. Вместе ушли в безлюднное место в селе Хажин. Там и произошло избиение.

Две девочки начили бить третью. Еще одна снимала драку на телефон. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

В полицию обратилась мама избитой девочки. Личности участников избиения установлены. Несовершеннолетним грозит уголовная ответственность.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176917
 
 
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На зону малолетних сук. Пусть посидят с месяц. Твари
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Типичные ЗЕбилки "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине - Цензор.НЕТ 1384
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это для него слишком сложный вопрос.
есть птицы - попугаи, а есть идиоты, ********* любому поводу пишут одно и то же.
спишем на слабоумие. "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине - Цензор.НЕТ 2363
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У нас под окнами две мамочки почти каждый день приходят из другого района лет по 23-25 с колясками. Детки спят, а мамочки сидят на лавочке, пьют кофеёк и... курят! И по сторам зыркают, чтобы никто из знакомых их не застукал. Красота. Дать бы дрына по с.аке. И мало будет.
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тю.....
вот еслиб вместо " кофеёк и... курят" были водка и мужуки.....
а такого полно, чему удивляться....
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Животные... Дети избирателей ОПЗЖ, небось ?
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у вас же не бывает детей вроде? или как-то обманули природу, мать вашу?
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с вероятностью 73% вы ошибаетесь. статистика страшная штука
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На зону малолетних сук. Пусть посидят с месяц. Твари
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Колонія,колонія,колонія,як весело там буде тим потворкам.
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На жаль майже вся молодь така зараз.І це дівчатка.Жах просто.Пожинаємо те,що посіяли.А карати звісно треба і батьків в першу чергу.
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не понимаю, почему нет комментов, шо это приехавшие с дамбаса ?

как то неловко даже "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6896
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Прієхавшіє с Данбасса боталі би па фєнє і рєзалісь пьоришкамі.
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Як зечки якісь,та шо знімає навчена знає куди не треба бити. Будуть хороші поліціятки нової поліції.
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На місці мами треба брати довідку про нанесення побоїв середньої тяжкості, і дуреп на 2 роки на малолітню зону. Нехай звідти любовні листи Саші пишуть! Надіюсь у Саші хватить клепки оцінити розумові здібності своїх "подруг жізні" та вчасно зробити належні висновки.
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Самое плохое в этой истории, что вот ничего этим девушкам плохого не будет. Никакого реального наказания они не понесут. И они об этом, из опыта старших товарищей знают.
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