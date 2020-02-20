 "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия-ТВ, конфликт возник из-за парня. Трое девочек назначили встречу четверто, чтобы поговорить. Вместе ушли в безлюднное место в селе Хажин. Там и произошло избиение.

Две девочки начили бить третью. Еще одна снимала драку на телефон. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

В полицию обратилась мама избитой девочки. Личности участников избиения установлены. Несовершеннолетним грозит уголовная ответственность.

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