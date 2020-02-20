 "Невинно осужденные вышли из тюрем", - министр Бородянский о пользе шоу "Битва экстрансов". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Громадському".

Один из зрителей попросил Бородянского прокомментировать, считает ли он адекватным то, что человек продюссировавший канал, на котором шла "Битва экстрасенсов", теперь становится министром.

По его словам, выбирались продукты, которые привлекут аудиторию.

"Благодаря в том числе и "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел. А невинно осужденные люди вышли из тюрем, благодаря эстрасенсам", - заявил он.

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