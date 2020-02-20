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 Политика Украины, Общество
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Все про:тюрьма (665) телевидение (595) Бородянский Владимир (102)

 "Невинно осужденные вышли из тюрем", - министр Бородянский о пользе шоу "Битва экстрансов". ВИДЕО

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что благодаря экстрасенсам невинно осужденные вышли из тюрем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Громадському".

Один из зрителей попросил Бородянского прокомментировать, считает ли он адекватным то, что человек продюссировавший канал, на котором шла "Битва экстрасенсов", теперь становится министром.

По его словам, выбирались продукты, которые привлекут аудиторию.

"Благодаря в том числе и "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел. А невинно осужденные люди вышли из тюрем, благодаря эстрасенсам", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бородянский заявил, что не знал о консультациях ведущих "112 канала" на канале для оккупированных территорий

Источник: https://censor.net.ua/v3176900
 
   
 Топ комментарии
 
АХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ "Невинно осужденные вышли из тюрем", - министр Бородянский о пользе шоу "Битва экстрансов" - Цензор.НЕТ 4546 Зебилы, я так понимаю теперь у нас вместо полиции, судов итд судят и решают кто виновен и не виновен экстрасенсы?
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АХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ "Невинно осужденные вышли из тюрем", - министр Бородянский о пользе шоу "Битва экстрансов" - Цензор.НЕТ 4546 Зебилы, я так понимаю теперь у нас вместо полиции, судов итд судят и решают кто виновен и не виновен экстрасенсы?
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Ну, а если серьезно нужно срочно пересмотреть дела тех кого выпустили из-за экстрасенсов и посадить их назад, а тех кто послушали экстрасенсов и из-за их слов выпустил выгнать нах
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Причем заметьте, он не сказал что экстрасенсы нашли хоть одного настоящего преступника, вместо которых якобы сидели "невинно осужденные". Я так понял, что за деньги просто повыпускали кучу убийц, воров и насильников.
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🤢🤡💩🐸🐲-превратили Украину в страну дураков
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слепые прозрели горбатые выпрямились парализованные бросили ходунки
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министр Бородянский стремится пополнить обойму наркоманов?
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Адок.
Хоча той нарід після краху атеїстичного совка товпами бігл банки з водою у зомбовізора з Кашпіровським "заряджати".
"Чого дурні - бо бідні.
Чого бідні - бо дурні"
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Не, там что-то было. Помню бабушка втихаря деду воду, заряженную Чумаком в чай подливала (сам то он в эти штуки не верил, смеялся). Приехал к ним через месяц и деда не узнал: полностью брови и седые волосы на корнях почернели. Почти как молодой стал. Так, что это точно не вопрос веры.
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" "титаник". радикально чёрный цвет! контрабандный товар." (С) ))
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Американцы серьезно изучали этот феномен и пришли к выводу, что это действительно работает. Причем изучали с помощью приборов. Даже публикации на эту тему были в американских журналах. Можно было прочитать об этом и в союзе. Некоторые журналы переводились и издавались у нас.
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Капець. 21 століття.
Так. Не дарма біль менш ******* історія людства нараховує тільки тисяч п'ять років.
Мавпи ще ми. Мавпи. Ото писати якимсь дивом тільки навчилися. То поки що і рятує.
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А я вот угадала, тов. Дориан Грэй,шо вы за зе-придурка голосовали?! Может я тоже электросэнс, как называет их наша дворник Люда?! Она тоже за этого идиота зеленого голосила. Теперь глазки прячет.)
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хрена се....
но ясно шо от молитвочек дед бы не стал крепче, так что даже колдун - и тот сильнее Боба)
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ѢѢ ! шоу экстрасенсов, как вершина правосудия.
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На том же поле, что и ты... Только вы с ним - в разных местах... Ты - с краю, у дороги, а он - посередине, где грязи меньше...
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Боже, мій Боже, чому ти дивишся на це все та не насилаєш помору?! А, вже наслав? Привезли з Уханя "наложенним платєжом"? Ну всьо, Господи, претензій більш нема.
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есть еще судебные шоу и сериалы про полицию - вот так и победим преступность
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Почему тогда у судей по нескольку сот тысяч зарплаты? Почему никто из них не занял место тех счастливцев?
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До сраки правоохоронна система країни: поліція, слідчі, судді - зараз суди чинять і все вирішують екстрасенси. Невинно заскдженими, часом, виявилися не беркутівці чи сєпари?
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А потом ГлавЗебил, зепутаты и зеМинистры возмущаются действиями селян на Тернопольщине и в Новых Санжарах. Ахахах. Да вы же все это и породили и даже не стесняются кичиться одебиливанием граждан
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вы б еще на картах кинули, кого выпустить!)))))
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Битва екстрасенсів,до нас прийшла з Московії.Люди з мінімальним інтелектом,тільки можуть дивитися це.
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Початок цього лайна був У Британії. Хоча там шоу скінчилося після першого сезону через непопулярність. Зате на теренах пост-совку кількість сезонів вже біля 20 "Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів" - Цензор.НЕТ 8643
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Hedonism Bot a0fa4394 Наче і не докінця був цей сезон.А в нас саме з Московії прийшло.
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Ви серйозно? Калькп з росєї, один в один. Пожежі будемо хресною ходою гасити?
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Я зрозумів... Це підготовка. Коли не зможуть довести вину Антоненка, то як експерта викличуть "гаспажу Сафію із Паріжу і Стамбула"...
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Вчора тільки був мій пост, що вони по графіку зашкварюються. Сьогодні черга цього мудака. Бо це ж брєд.
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Тільки уявіть, що за цим всім спостерігаємо не тільки ми, а й іноземні спецслужби, як дружніх, так і ворожих країн.
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Угу... Може хтось і докторську захистить: "Відволікання уваги суспільства методом самозашквару - технологія і інструменти."
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Екстасенси,це шахраї.В США є премія,щоб всі ці екстасенси,маги і тд,могли показати свої можливості і отримати її.Вона доволі велика.
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продолжаем: благодаря сериалу "Жіночий лікар" было проведено много кесаревых сечений, сериалу "Дільничий з ДВРЗ" - почти раскрыто убийство Кеннеди
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Цей чудак відповідає за інформаційну політику і культуру.
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Так і міністром охорони здоров'я може з успіхом працювати якась бабка бздюриха.
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а давайте заменим судей на экстрасенсов "Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів" - Цензор.НЕТ 623
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Прокомментировал я. А коммент- не прошел. Наверное- к лучшему, бо я таки сказал честно и правильными матерными словами- что именно я думаю о всяких бородянгских и иже с ними инопланетянах.
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Тобто для звільнення Антоненка та інших у справі Шеремета необхідні екстрасенси. Які б вони не були. але тепер нехай вони пояснять владі, що вона садить без доказів.
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Был вопрос Бутусова, спрашивающего, кого надо изолировать от общества. Не поленюсь повторить: зебилье, вас. Вы опасны не только для окружающих, но и для самих себя. Вас от самих себя надо защищать, иначе беда.
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Шо не день, то обязательно какой-то новый трешак или от "слуг народа"(...!), или от парашенки(...).
Все другие партии и оппозиционные силы как-бы мелькают в тумане смазанными силуэтами, которых как-бы в украинской природе/политике и нет.
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Ну, а какой ответ можно услышать от министра культуры - если президент страны зеленский?
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Идиотизм. "Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів" - Цензор.НЕТ 2988 "Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів" - Цензор.НЕТ 657И они ещё хотят, чтобы им доверяли.
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В Московії, таваріщі землячки, 'Бітву екстрасенсов' більше року назад принаймні з лайном змішали показавши 'Идущие к черту'де показали усіх цих жуліків 'сенсів' хто вони насправді і як ця лохопередача робиться! А у нас -де квн-щик клоун презюдєнт ще у все це вірять..Яка ганьба
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Повна деградація влади. Майже як перед вторгненням 2014.
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Это ппц И это МИНИСТР, а не бабка з базара !!!
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Не путайте экстрансов и экстрасексов
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Вы конечно смеетесь. Но по другому успех зелёных идеотов и объяснить трудно. Там скорее всего сидит команда экстрасенсов и зомбирует народ голосовать за этих вонючих зеленых упырей. На нары всех.
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...де таких мурцепанів клоун нарив? Самі тобі брагери-собаководи а не ***********! Кращі із гірших мабудь..і такі ж дятли за оце все проголосували
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Полная лажа, туфта для домохозяек и тупорылых....Как и сам Бородянский.
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Дебилы блд...
СМИ - это сепары и враги страны в бОльшем случае...
Это они раскачивают лодку, что Пукин нападет...
СМИ - должны быть контролируемы, как и остальные ФОПы, и простые холопы...
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Как можно быстро переехать на ПМЖ в любую европейскую страну? Мне страшно тут находиться...
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что благодаря экстрасенсам невинно осужденные вышли из тюрем. Источник: https://censor.net.ua/v376900

Яка польза, користь ? Україна це християнська країна врешті решт, а всі екстрасенси так чи інакше співпрацюють з духами (демонами) які їм дають різні підказки. Серед влади так багато шанувальнуків сатани ?

"Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів" - Цензор.НЕТ 6478
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Демоны существуют? А подкроватные гномики тоже? А вас хорошо лечили?
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Гномікі під ліжком це вже щось ваше, регіональне, я такого і не чув.
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Ще раз, на мінуточку!!
Міністр Культури, Молоді і прочія, прочія...!
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Я не понял... Теперь эти выводы мне будут вкладывать в голову на государственном уровне?
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Так ось які тепер "експерти" працюють над справою Шеремета!
Це не Кабінет Міністрів, а якесь зборисько дибілєтів-дилетантів... Міністр економіки, сільгоспу та торгівлі щось верзе про якість їжі в шкільних їдальнях (замість міносвіти чи міноздоров), Голова ОПи взагалі розписується за зовнішню і внутрішню політику та економіку (замість Презедента) і т.д, і т.п.
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"Битва экстрансов" - поправьте заголовок.

Про это, кстати, есть книжка, называется "Апофения". Антиутопия, если что. Где экстрасенсы правят идиотами.
https://www.labirint.ru/books/672741/

Кстати, любой настоящий экстрасенс может получить премию Рэнди (1000000 $) и премию Гудини (столько же рублей). Для этого ему надо описать свои способности и продемонстрировать их в контролируемых условиях. В жюри - опытные фокусники, просто так не обманешь.
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Пора уже привлечь это все к делу шеремета, да и майдана тоже, народ явно что то ещё не знает
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Інтересно почути думку "професіоналів" екстрасенсів щодо нашого презику,дивись можливо й майдану не потрібно буде...
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Ти ба як просто, треба кабмін з мольфарів набрати і вуаля..
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Дайте Бородянскому "в бубен"... Бубен у него уже есть...
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Возвращаемся в средневековье? Ведьм скоро будем жечь, зебараны?
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Нагадаю. На якійсь з цих битв, на мєдвєччуковском СТБ гадя з ружжом ізображала іксперда. Це було ще до її зради та загибелі через неї наших військових!
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Страховым компаниям следует подумать о страховании министерских кресел, на случай, если какое-то из них займет идиот.
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Шаріков...ну точно Шаріков...хто йому рекомендацію дав в відділ очистки ?
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Ого, кто-то еще всерьез воспринимает проходимцев мутновидящих..
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