 "Невинно осужденные вышли из тюрем", - министр Бородянский о пользе шоу "Битва экстрансов". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Громадському".
Один из зрителей попросил Бородянского прокомментировать, считает ли он адекватным то, что человек продюссировавший канал, на котором шла "Битва экстрасенсов", теперь становится министром.
По его словам, выбирались продукты, которые привлекут аудиторию.
"Благодаря в том числе и "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел. А невинно осужденные люди вышли из тюрем, благодаря эстрасенсам", - заявил он.
Хоча той нарід після краху атеїстичного совка товпами бігл банки з водою у зомбовізора з Кашпіровським "заряджати".
"Чого дурні - бо бідні.
Чого бідні - бо дурні"
Так. Не дарма біль менш ******* історія людства нараховує тільки тисяч п'ять років.
Мавпи ще ми. Мавпи. Ото писати якимсь дивом тільки навчилися. То поки що і рятує.
но ясно шо от молитвочек дед бы не стал крепче, так что даже колдун - и тот сильнее Боба)
Все другие партии и оппозиционные силы как-бы мелькают в тумане смазанными силуэтами, которых как-бы в украинской природе/политике и нет.
СМИ - это сепары и враги страны в бОльшем случае...
Это они раскачивают лодку, что Пукин нападет...
СМИ - должны быть контролируемы, как и остальные ФОПы, и простые холопы...
Яка польза, користь ? Україна це християнська країна врешті решт, а всі екстрасенси так чи інакше співпрацюють з духами (демонами) які їм дають різні підказки. Серед влади так багато шанувальнуків сатани ?
Міністр Культури, Молоді і прочія, прочія...!
Це не Кабінет Міністрів, а якесь зборисько дибілєтів-дилетантів... Міністр економіки, сільгоспу та торгівлі щось верзе про якість їжі в шкільних їдальнях (замість міносвіти чи міноздоров), Голова ОПи взагалі розписується за зовнішню і внутрішню політику та економіку (замість Презедента) і т.д, і т.п.
Про это, кстати, есть книжка, называется "Апофения". Антиутопия, если что. Где экстрасенсы правят идиотами.
https://www.labirint.ru/books/672741/
Кстати, любой настоящий экстрасенс может получить премию Рэнди (1000000 $) и премию Гудини (столько же рублей). Для этого ему надо описать свои способности и продемонстрировать их в контролируемых условиях. В жюри - опытные фокусники, просто так не обманешь.