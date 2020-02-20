 Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-службу Госпогранслужбы на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.
У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта.
Отмечается, что в аэропорту "Борисполь", куда борт приземлился на дозаправку, пограничники также были в готовности осуществить процедуру пограничного контроля.
Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).
https://bykvu.com/ru/pictures/bez-paniki-i-blokirovanija-dorog-v-londone-organizovali-karantin-dlja-pribyvshih-iz-uhanja/
Смотрю в оборудованных автобусах хим защиты!
Капец , пропала страна. Полная некомпетентность.
- Коронавирус - это всего лишь маркетинговый ход - должна сказать рядом стоящая Смаглюк, предварительно напялив на себя 10 респираторов.