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 Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Международном аэропорту города Харьков сотрудники Госпогранслужбы обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая.

Об этом сообщает пресс-службу Госпогранслужбы на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта.

Отмечается, что в аэропорту "Борисполь", куда борт приземлился на дозаправку, пограничники также были в готовности осуществить процедуру пограничного контроля.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176875
 
 
 Топ комментарии
 
шоу должно продолжаться Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9515 зебилы прилипли к экранам это еще по круче сватов
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Без паники и блокирования дорог: в Британии организовали карантин для прибывших из Уханя

Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).
https://bykvu.com/ru/pictures/bez-paniki-i-blokirovanija-dorog-v-londone-organizovali-karantin-dlja-pribyvshih-iz-uhanja/
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шоу должно продолжаться Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9515 зебилы прилипли к экранам это еще по круче сватов
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Можно будет в новом сезоне скотов снять пару серий по мотивам преключений ивана будька и митяя, шо они летели из Китаю в Украину
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Вирус может решить проблему наполнения пенсионного фонда
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та не очень...пополнять некому будет.а пенсьі вьіжувут.им пацимбалам))
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Без паники и блокирования дорог: в Британии организовали карантин для прибывших из Уханя

Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).
https://bykvu.com/ru/pictures/bez-paniki-i-blokirovanija-dorog-v-londone-organizovali-karantin-dlja-pribyvshih-iz-uhanja/
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Жесть! С барахлом , с сумками! На открытом пространстве!
Смотрю в оборудованных автобусах хим защиты!
Капец , пропала страна. Полная некомпетентность.
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Де зеленське? Він шо знову всцявся? Вава, виконуй свої обісцянки! Не сци!
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Наверное снимают "встречу" где то в павильоне киностудии Довженко...
Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 365

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Зеленский должен встретить эвакуированных без защитного костюма, обнять, поцеловать, заселфиться и сказать - какая разница обычный грипп или коронавирус...
- Коронавирус - это всего лишь маркетинговый ход - должна сказать рядом стоящая Смаглюк, предварительно напялив на себя 10 респираторов.
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Не завидую я курящим пассажирам. Это сколько они уже без дозы? Не менее суток, учитывая формальности в аэропорту Китая. Бедные...
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и дальше? автобусом в Полтаву? часа 2-2,30 в пути...
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обычный ПАЗик скотовоз, бедные люди.
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где их не ждут... и когда будет отдых или передых...тоже вопрос
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Харьков принял,в отличии от Львова и Тернополя
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Зебил, какой Харьков принял? Они будут шиковать за наш счёт в полтаве!
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Такой себе батрачиш на китаезов, проклинает пеньку за низкие зарплаты, кайфуешь жизнью в Китае и не платишь налогов Украине. А тут бац и короновирус. Нафига платить 10 тыс грн на обратный билет в Украину, если лохи со страны которую ты ненавидишь, пришлют тебе самолёт, а потом ты две недели будут тебя бесплатно отдыхать в санатории. Вообщем, лафа если ты не лох.
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