 Панихида по Героям Небесной Сотни прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Возле памятного Креста на Аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о Героях Небесной Сотни. Священники отслужили молебен, присутствующие возложили цветы к мемориалу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
А Сотню вже зустріли Небеса..
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров´ю перемішана сльоза….
А батько сина ще не відпускав..
Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду - сотник , молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній... сивий-сивий..
І рани їхні вже не їм болять..
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..
Як білі Янголи злітаючи назад,
Небесна Сотня в Вічність полетіла…
Людмила Максимлюк (21.02 2014)
Зеленые твари путинахла засели в Раде только для секса.
Війна в Україні, яку прийнято називати «гібридною» вже давно еволюціонувала у нову площину - інформаційно-політичну.
Головним же її фактором стало створення необхідних передумов для поступової, але невідворотньої капітуляції нашої держави.
Зміна Суркова на Козака в Кремлі лише показала те, що рф модернізувала свій план поглинання України, і ні в якому разі не збирається відступати від своєї мети.
Для цього ФСБ та ГРУ почали активно використовувати те, що прийнято називати «агенти впливу», простіше кажучи - агентуру. Яку вона плекала і берегла останніх 5 років.
І віднедавна, Кремль отримав повноцінну та реально значну перевагу саме на цьому фронті.
Давайте я спробую вам пояснити.
В певних колах уже прямим текстом говорять, що у нас сталась ситуація, коли очільником Офісу Президента України стала людина, яка не співпрацює з спецслужбами РФ, а Є САМА ПОВНОЦІННОЮ АГЕНТУРОЮ.
Для підкріплення своєї тези, я просто наведу цитату Дмитра Козака, щодо Єрмака: «У нас с ним давний опыт взаимодействия»...
Розвиток цієї агентурної ланки в Україні вже набув небувалих масштабів.
Реальність говорить сама за себе - абсолютно всі губернатори, окрім 3-4 регіонів, є протеже чи безпосередньо керуються Єрмаком.
Контррозвідка СБУ знаходиться повністю під його як і контролем і підпорядкуванням.
Задача Баканова - просто сидіти на своєму місці і нічого не робити. Цим і пояснюється його абсолютна імпотентність у війні з МВС та СБУ, яка зараз знаходиться в активній фазі.
Його задача просто пригальмувати роботу служби та вивести її на нікчемний рівень.
І тези, які він відкрито проголошує на нарадах, говорять самі за себе:
1. Росія звичайно «ворог», але потрібно приділити більше уваги американцям та европейцям, які за минулої влади набули впливу в Україні, тому по ним попрацювати варто активніше, навіть у збиток роботи проти держави-агресора.
2. «Наші західні партнери хочуть не реформування СБУ, вони що хочуть знищити економічні департаменти, а з ними всю службу безпеки».
3. Нам потрібно посилити свій вплив на активістів, що виступають проти влади.
4. «Реформа» СБУ буде, але на папері для замилювання очей. Не переживайте.
Єрмак активно використовує психологічні підходи впливу на Зе, і це дає свої плоди. Психологічний портрет Зе та методики обробки даного організму у нього вже давно прописані реальними фахівцями з СВР РФ.
Задача ж Росії створити для себе відповідний анклав на Донбасі, щоб повністю повернути Україну в свою сферу впливу та контролю.
Механізм вже придуманий та реалізується на ваших очах. Строки реалізації також чітко визначені - до початку майбутніх виборів у США.
Ще в грудні пан Єрмак сказав, що вибори на окупованих територіях будуть проводитись за допомогою людей, які «мають в ОРДЛО авторитет та не проживають там». Вже достовірно відомо, що такими «авторитетами» будуть від ДНР колишній очільник часів Януковича - Захарченко, а від ЛНР - колишній прем'єр Азаров. Люди, які повністю відповідають «вимогам», що озвучив Єрмак і які є звичайнісінькими показовими маріонетками Кремля
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А що з цього приводу говорить Портнов, Лукаш...?
И не случайно ли именно сегодня ИО ГБР Венедиктова заявляет, что закон о не преследовании майдановцев, принятій после Майдана мешает расследованиям убийств 13 полицейских !!???