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 Артиллерия, минометы, танки и БМП: в Минобороны показали последствия обстрелов наемников РФ на Луганщине 18 февраля. ВИДЕО

В Минобороны Украины показали последствия обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в Луганской области 18 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.

"18 февраля незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских войск подверглись обстрелу с запрещенной минского договоренностями ствольной артиллерии, минометов 120 и 82 калибра, из вооружения танка, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, на Луганщине вблизи населенного пункта Попасная - из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин", - сказано в сообщении.

Артиллерия, минометы, танки и БМП: в Минобороны показали последствия обстрелов наемников РФ на Луганщине 18 февраля 01
Фото: сайт Минобороны

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4,5 часа наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 70 мин 120- и 82-мм калибров и осуществили 30 выстрелов из танков. С начала суток - 13 обстрелов, - Минобороны

Напомним, 18 февраля 2020 года, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевые травмы. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.

Источник: https://censor.net.ua/v3176853
 
 
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А где президент,который лично гарантировал безопасность и который прочитал в глазах путина мир.
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"Це так, дрібнісінька провокація невстановлених потойбічних сил."
Вовік Зєйло.
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Президент ТЕБЕ гарантировал безопасность? Хватит гундосить. Наши европейские спонсоры хотели разведения - мы развели. Мы хотим мира - соответствующая риторика присутствует. Или прикидываться агрессивно-невменяемыми дебилами, на радость путлеровским пропагандонам? Это позволило открыто сказать - договора НЕ ДЕЙСТВУЮТ, ТОЛЬКО СИЛА. Сказали всем? Сказали. Европа съела, паРаше возразить нечего. Осталось впику "ихтамнетам" завести "настутнэмов" и давать пи...ы "без ведома ВСУ". Но у Зе кишка пока не окрепла.
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Вывсё врёте, это в голивуде снимали, нет там никого (Зепрезедент)
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Да ну нах.,какие танки минометы и артиллерия это просто"циничная провокация"!
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Вот бы Джавелины для этого отлично, но они где-то пропали, а вроде бы были, ни одного ещё не применили.
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может они "повзрывались" - столько пожаров на складах было..
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У нас и без "Джавелинов" средств хватает. При Порохе успели доработать и произвести достаточно. Но приказом МО с участка около Золотого были убраны все противотанковые средства. Просто тупо все.
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В Минобороне нехрен скаулить и плакаться, а надо вооружить наших солдат и давать решительный отпор российским окупантам. А то выдумали с Зеленским какой -то мнимый Виртуальный мир с россией и ястребом путиным. Пора всем опустится с небес на грешную землю, и в первую очередь Зеленскому! Сколько ещё украинских солдат должно погибнуть, что бы до этой дебильной команды дошло, что путин никогда не отдаст ни крым ниОРДЛО!
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Кілометрів на 40-60... може тоді не діставатимуть? Як що слідом за нашими не підуть, вони ж бо чесні, Арахамія ж в наших не на 100% певен, мо то вони сєпарів провокували.
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шоколадный глаз ***** не даст скиздеть, в нём только мир, так шо это видео сняли в пиндосовских застенках галивуду, не поверим не простим, дедываивали.
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