 "Пытаются переписать историю. Мы этого точно не дадим сделать", - Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь, за то чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться вперед и быть европейской страной. 6 лет прошло с тех пор, как победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу", - заявил он.
Порошенко подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы такая высокая цена была заплачена не зря.
"Они пытаются переписать историю. Мы этого точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа!" - подчеркнул он.
"Потому что сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступников, которые убивали Героев Небесной Сотни, и которых волей действующей власти обменяли, выпустили на волю", - добавил Порошенко.
В свою очередь, экс-премьер-министр Украины (2014-2016 годов), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на странице в сети Facebook также почтил память погибших Героев.
"Шесть лет назад на Майдане Независимости штурмовики Януковича стреляли в украинских патриотов. Погибли 48 из Небесной сотни. 46 из них - чуть более чем за часа. Сегодня день памяти погибших участников Революции Достоинства. Наша память, наши герои, которые отдали свою жизнь за нашу свободу", - говорится в сообщении.
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook написала: "День Героев Небесной Сотни. Черный день Украины. Светлый день Украины.
День памяти ее лучших сынов и дочерей, день рождения нового Украинского духа - духа свободы, свободы и несокрушимости. ... Люди быстро превратились из свидетелей истории на ее непосредственных участников. Простые граждане, не всегда осознают своего героизма, выстояли и завоевали свободу Украинского государства. Потому что 28 лет назад мы получили независимость, а только тогда, во время Революции достоинства - стали за нее в настоящей борьбе ... Кланяюсь и благодарю всех причастных...".
Напомним, сегодня в Украине День памяти Героев Небесной Сотни
Арк.Бабченко. Малоросия победила
Ну, в общем, надо признать, что мы со всеми этими своими постиками в стиле "Куда смотрит Держпогранслужба" - проиграли полностью и напрочь.
Помните, в прошлом году какие-то хрены пригласили на семинар по журналистике в Киев некоего другого хрена по фамилии Андрей Фрольченков? А потом выяснилось, что он ярый крымнашист, постит оттуда фоточки с российским флагом и орет слава Путину? И эти хрены выступление этого хрена отменили, долго-долго извинялись со словами "мы не знали", "допустили ошибку" и "больше такого не повторится"
А вот хрен там.
Завтра товарищ Фрольченков снова выступает в Киеве.
Учит молодых украинских дарований российской крымнашистской журналистике.
Время зеленой ссанины в глаза победило.
Мы не знали, извините, больше не повторится - да пошли вы *****, майдауны ******, Андрюша, приезжай.
Семинар начнется двадцатого февраля. Ровно в годовщину Майдана. Хер мы на вас клали, кастрюлеголовые.
И, главное, ладно я бы еще мог понять, если бы это был какой-нибудь всемирноизвестный эксперт. Фиг там.
Сммщик в реcторане "Тануки".
Крымнашист путинист, сммщик из забегаловки, приедет учить украинцев журналистике в День памяти Небесной сотни.
Малоросы ******. Меньшеварты *****.
Как, как можно настолько себя не уважать?
Помимо этого малоросов российской журналистике будут учить:
- Екатерина Дементьева - КОНТЕНТ-ПРОДЮСЕР в Яндексе. Мало того, что эта компания официально под санкциями в Украине, так, надо понимать, это именно та тетка, которая отвечает за превращение Яндекса в очередную пропагандисткую помойку. Ну, эту, правда, пограничники сегодня завернули уже, и она плачется там у себя об украинском фашизме, но ничего, потерпи, Катя, уверен, организаторы пригласт тебя и на следующий год и ты обязательно прилетишь в киев рассказывать про формирование ТОП-5 новостей в Яндексе!
- Татьяна Симакова, Главный редактор The Village, издатель самарского интернет-издания Bigvill. Ну, кому ж малороссов журналистике учить, как не редактору из Самары. *****, так унижаться, зачем, зачем...
- Александр Мурашев Заместитель главного редактора SNOB.ru. Сноб уже несколько лет как официально отказал мне в публикациях, кстати.
- Виктор Саксон Редакционный директор Rambler Group (Афиша, Лента, Секрет Фирмы). Ну, тут полный набор.
- Андрей Савельев ex. креативный продюссер «Вечерний Ургант».
Креативный продюсер в "Вечерний Урганд". *****. Ведет семинары в Киеве. *****.
- Илья Жегулев, Евгений Киселев, ныне работающий на Ахметова, Сергей Лойко.
- Возглавляют все это дело Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.
Эх, жаль, Панина с собакой с собой не взяли.
Полная Московия. Вся здесь. Весь набор.
Встречай метрополию, аборигены!
Сейчас мы вас будем жизни учить.
Несите свои денежки.
Еханый испанский стыд...
https://starshinazapasa.livejournal.com/1165693.html