 "Пытаются переписать историю. Мы этого точно не дадим сделать", - Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь, за то чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться вперед и быть европейской страной. 6 лет прошло с тех пор, как победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы такая высокая цена была заплачена не зря.

"Они пытаются переписать историю. Мы этого точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа!" - подчеркнул он.

"Потому что сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступников, которые убивали Героев Небесной Сотни, и которых волей действующей власти обменяли, выпустили на волю", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

В свою очередь, экс-премьер-министр Украины (2014-2016 годов), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на странице в сети Facebook также почтил память погибших Героев.

"Шесть лет назад на Майдане Независимости штурмовики Януковича стреляли в украинских патриотов. Погибли 48 из Небесной сотни. 46 из них - чуть более чем за часа. Сегодня день памяти погибших участников Революции Достоинства. Наша память, наши герои, которые отдали свою жизнь за нашу свободу", - говорится в сообщении.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook написала: "День Героев Небесной Сотни. Черный день Украины. Светлый день Украины.

День памяти ее лучших сынов и дочерей, день рождения нового Украинского духа - духа свободы, свободы и несокрушимости. ... Люди быстро превратились из свидетелей истории на ее непосредственных участников. Простые граждане, не всегда осознают своего героизма, выстояли и завоевали свободу Украинского государства. Потому что 28 лет назад мы получили независимость, а только тогда, во время Революции достоинства - стали за нее в настоящей борьбе ... Кланяюсь и благодарю всех причастных...".

Напомним, сегодня в Украине День памяти Героев Небесной Сотни

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве началась Хода Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж







