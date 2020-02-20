 В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани. ВИДЕО

"На входе в медцентр "Новые Санжары собрались представители Новосанжарской громады, обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом граждан Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи. Да кто же тот народ слушает…", — цитируют Факты местного жителя Николая Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Собравшиеся на пикет боятся, что эвакуированные завезут в Украину опасный коронавирус. По информации, которая гуляет среди этих люди, самолет должен приземлиться в аэропорту "Полтава". Но народ намерен не пускать пассажиров в обычный санаторий, который, по их словам, не годится для изоляции, возможно, зараженных людей.

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Председатель Новосанжарской объединенной территориальной громады Инна Коба, которая тоже находится под стенами медицинского центра, журналистам "Полтавського ТБ" сообщила, что до последнего ничего не знала о летящем в Полтаву самолете из Китая. А с утра это событие планируется обсудить на внеплановой сессии поселкового совета.

Вмесе с тем, утром на месте протеста произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

"В Новых Санжарах (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией", - сообщает телеграмм-канал "ХС Харьков"