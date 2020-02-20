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 В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани. ВИДЕО

С 20:00 среды, 19 февраля, возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" под Полтавой собрались около сотни местных жителей, протестуя против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из китайской Ухани.

"На входе в медцентр "Новые Санжары собрались представители Новосанжарской громады, обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом граждан Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи. Да кто же тот народ слушает…", — цитируют Факты местного жителя Николая Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Собравшиеся на пикет боятся, что эвакуированные завезут в Украину опасный коронавирус. По информации, которая гуляет среди этих люди, самолет должен приземлиться в аэропорту "Полтава". Но народ намерен не пускать пассажиров в обычный санаторий, который, по их словам, не годится для изоляции, возможно, зараженных людей.

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Председатель Новосанжарской объединенной территориальной громады Инна Коба, которая тоже находится под стенами медицинского центра, журналистам "Полтавського ТБ" сообщила, что до последнего ничего не знала о летящем в Полтаву самолете из Китая. А с утра это событие планируется обсудить на внеплановой сессии поселкового совета.

Вмесе с тем, утром на месте протеста произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. 

"В Новых Санжарах (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией", - сообщает телеграмм-канал "ХС Харьков"

Источник: https://censor.net.ua/v3176810
 
 
 Топ комментарии
 
Ідіоте, що ти пропонуєш робити із євакуйованими, конкретно? Спалити іх всіх разом із літаком, чи що?
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Самое правильное решение - разместить эвакуированных в санатории Верховной Рады в Пуще водице. Все равно для депутатов ВП это не уровень, и они там отдыхать не желают. Вот пусть "слуги народа" и послужат народу
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Проте полтавці дали 82.15% голосів на виборах. Не розумію, чого їм не подобається дії президента В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани - Цензор.НЕТ 4665
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Тому що клоуни, тамади й фотографи все організовують і вирішують кризові ситуації через сраку, а це може призвести до ще гірших наслідків і тому їм вже не довіряє народ.
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Я вот одного не могу понять , зачем развозят людей по четырём областям ?
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мусора подонки, зеленский их президент
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Справжнє обличчя вилізло тих, у кого хата скраю? У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя - Цензор.НЕТ 4114
От це нас єднає, що Захід, що Схід?
Соромно і сумно. У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя - Цензор.НЕТ 2871
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молодцы мусора.мало дали
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Полтаву пролетів, зараз Лубни минає і йде прямо на мене, через 10 хв буде. Жду. У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя - Цензор.НЕТ 6319
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та сел уже в Борисполе, в 8-05, не знаю чего ты там ждешь
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минув уже Яготин, чомусь знизився до 1800 м, якісь неполадки
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Я бы разместил в посёлке возле венгерской границе,чем неудачный случай,а потом можно с венграми о чём хочешь договориться
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Одно дело эвакуировать с зоны стихийного бедствия, другое - с зоны карантина. В Китае есть все средства для лечения. И все условия для карантина. Зачем Осел захотел привезти возможно зараженных людей в Украину? Они до этого там спокойно прибывали. думаю, не один месяц. Мог бы после завершения карантина привезти их домой.
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Пытались показать что Украина тоже цивилизованная страна. Оказалось что это совсем не так.
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Цивилизованные страны даже самолеты туда не посылают. Зетипилл.
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Епідемія в любому випдку потрапить в Україну, раніше чи пізніше. Всі так і трясуться за свої шкури. Тому не бачу майбутнього для України з таким населенням.
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А в комплексе с практически неистребимой коррупцией, единственный действенный метод устранения всех наших проблем - массированный ядерный удар.
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2010 год - голосуют за трижды судимого зека. 2019 год - голосуют за клоуна во время войны. 300 лет в украине была принудительная инволюция, лучших из лучших убивали, худшие оставались.
Но ВИРУС придет порядок наведет.
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Сходи и инфицируйся сам добровольно. И детей своих зарази. Все равно.
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Сходи, голову полечи... Детей не трогай, если они у тебя есть. Не все равно.
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При Чернобыле быдло было там где ему и положено - в стойле. А потом их выпустили...
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Размещение подкарантинных людей в разных местах противоречит всем международным карантинным предписаниям. Зачем это делают в Украине?
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Подождите про международные писать. В Украине есть свои санитарные нормы, тема карантина там подробно прописана. Вопрос- зачем это делают, может возникнуть только после нарушения санитарных норм. А пока, возможно больные, еще даже не прилетели....
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Нормальный ход привезти инфицированых в центр Украины ....Кто еще сомневается что власть адекватна ...не удивлюсь если автобусы арендовало министерство Соц политики и ПФ Украины ,да логика у них по Дарвину точно
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Логика у них есть - в книге Еврейский мир , украинцы названы одними из самых больших врагов евреев. А зуб за зуб, и глаз за глаз - один из главных законов иудаизма.
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Від Львова до Полтави! Нема дітям України місця в рідній державі! Тим паче без ознаків зараження! Мояхатники проти!
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привезти инфицированых в самый центр Украины ...я в шоке
https://www.facebook.com/watch/?v=498867780822904
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Я на месте тех кто был в Китае в карантине - сам бы не поехал и не повез бы инфекцию своим детям. Дождался бы окончания епидемии.
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Я не сумниваюсь. Потому шо знаю шо вирус передается от человека к человеку. Понял шота или ты не в курсе?
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Поставьте себя на место этих граждан ведь каждый из Вас может оказаться не в то время и не в том месте Без дополнительных комментариев У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя - Цензор.НЕТ 9742
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Может. Дождись окончания карантина и езжай хоть в макшанскую тундру.
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А їм побоку. Їм тільки жрати, серіальчики дивитись і спарюватись...
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Повторю свою мысль. Невежество порождает страхи. Всегда найдутся лукавые, которые ради личной наживы будут использовать страхи невеж. Это все мы и наблюдаем.
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Люди - звірі... Ні, гірше... Якщо б серед евакуйованих були їхні діти, дружини або батьки - так би не бісились. Навпаки, мітиннували б під ВР, щоб привезли їх звідти.
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Можешь покехать в Китай к своим детям. которые в карантине. Какие вопросы? А возвращаться на не зараженные территории - только после окончания епидемии.
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идиот.зелена банда не повинна була їх забирати.А повинна була їх тримати там й допомогати(грошима і всім необхідним)
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Свої емоції ,у вигляді ідіота, засунь собі в жопу і вчися спілкуватись цивілізовано. Я розумію, що в тебе є своя думка, як і в решти українців, що повинна робити влада. Був би ти сам там - в чЮмодані б сховався аби повернутись додому
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осел для своей пиаркомпании решил взять в заложники людей. Но шота пошло не так.
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Странные люди. Эти люди бояться 40 украинцев которых везут под наблюдением но с радостью переспят или выпьют на брудершафт с любым мужиком китайцем который не так давно сбежал из Уханя своим ходом, в том числе и в Украину. Понять можно - с такой медициной еще этого нехватало. но при этом всё равно полезут обниматься с коренным жителем ухани которых немало разбежалось по всему миру.
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да ты просто макшанкий долбодятел. Сиди там в своем мухосранске с китайцами и не лезь на украинские сайты.
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