 "Не хочем того всього мати на Україні", - жители продолжают протест против размещения на Тернопольщине эвакуированных из Китая. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Файне місто.

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Жители Микулинцев и еще нескольких сел вечером 19 февраля вышли на блокпосты, организованные ранее на подъезде к санаторию "Медоборы". Там размещены полевые кухни, дежурят правоохранители.

По словам участников мероприятия, они намерены дежурить всю ночь.

"Не хочем того всього мати на Україні, маєм діти, маєм внуки, хочемо, щоб був мир, спокій. Скільки можна так людей тусити? Скільки? Страшне, що робиться, ви самі бачите", - отмечает одна из участниц.

"Дощ, сніг нам не мішає. Ми тут збираємось і будем стояти. Скільки треба, стільки й будем. Молебень зараз відслужимо, зробимо збори. Ми більше працюємо по телефону. Одні стоять до третьої. Після до нас інші наші громади підтягаються. Так що будем боронитися", - сообщает другая. По ее словам, в акции участвуют жители Микулинцев, Теребовли, Двуречья, Воли, Заздристи, Дружбы, Дарахова и других.

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Напомним, жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек.

19 февраля Тернопольский облсовет принял заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая.