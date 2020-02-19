 Суд продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондента hromadske Викторию Рощину, находящуюся в зале Печерского суда Киева, сроки продлены еще на три месяца.
Суд продовжив ще на три місяці строки досудового слідства у справі замаху на життя депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва в результаті якого загинув його трирічний син.— hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020
На відео підозрювані Андрій Лаврега та Євген Семенов pic.twitter.com/u8WqFPRnrO
Соответствующее решение принял судья Виталий Писанец в закрытом заседании в связи с тем, что к двоим подозреваемым Андрее Лавреге и Евгению Семенову применены меры безопасности. Также на заседании был привлечен на безвозмездной основе адвокат подозреваемого организатора преступления Юсупа Абуева, который сейчас находится в розыске.
Прокуроры просили продлить срок досудебного расследования до шести месяцев, подчеркивая, что следствию необходимо провести дополнительные следственные действия, допросить лиц, получить результаты экспертиз.
Адвокаты не отрицали, отметив, что нужно еще сделать определенный объем работы.
Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.
Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.
Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.
По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", из которой якобы вышел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии. Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению.
12 января депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого в декабре погиб его трехлетний сын, сообщил, что две недели добивается передачи дела в Главное следственное управление Национальной полиции.
Печерский суд Киева 25 января в закрытом режиме на месяц продолжил содержание под стражей двоимм бывшим бойцам роты "Медведи" украинской добровольческой армии Андрею Лавреге и Евгению Семенову - подозреваемым в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.
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