 Суд продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондента hromadske Викторию Рощину, находящуюся в зале Печерского суда Киева, сроки продлены еще на три месяца.

Суд продовжив ще на три місяці строки досудового слідства у справі замаху на життя депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва в результаті якого загинув його трирічний син.



На відео підозрювані Андрій Лаврега та Євген Семенов pic.twitter.com/u8WqFPRnrO — hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020

Соответствующее решение принял судья Виталий Писанец в закрытом заседании в связи с тем, что к двоим подозреваемым Андрее Лавреге и Евгению Семенову применены меры безопасности. Также на заседании был привлечен на безвозмездной основе адвокат подозреваемого организатора преступления Юсупа Абуева, который сейчас находится в розыске.

Прокуроры просили продлить срок досудебного расследования до шести месяцев, подчеркивая, что следствию необходимо провести дополнительные следственные действия, допросить лиц, получить результаты экспертиз.

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Адвокаты не отрицали, отметив, что нужно еще сделать определенный объем работы.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

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По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", из которой якобы вышел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии. Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению.

12 января депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого в декабре погиб его трехлетний сын, сообщил, что две недели добивается передачи дела в Главное следственное управление Национальной полиции.

Печерский суд Киева 25 января в закрытом режиме на месяц продолжил содержание под стражей двоимм бывшим бойцам роты "Медведи" украинской добровольческой армии Андрею Лавреге и Евгению Семенову - подозреваемым в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

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