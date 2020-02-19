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Все про:Днепропетровщина (1465) Кривой Рог (666) Нацполиция (10951) растрата (182) ремонт (959)

 Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В рамках уголовного производства следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками горпрокуратуры №3, СБУ и полка полиции особого назначения 19 февраля провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа. Средства были выделены из городского бюджета.

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Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция 01
Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/v3176778
 
 
 Топ комментарии
 
Юзик наверняка в доле...он там смотрящим...без него там ничего не делается...
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Кривой Рог живет в лучах славы и величия зели, зачем им дороги
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Кривой Рог живет в лучах славы и величия зели, зачем им дороги
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А хто у нас королєва Рога города Кривого? Правильно...Моніка Зеленські )))
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Юзик наверняка в доле...он там смотрящим...без него там ничего не делается...
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этому жиробасу еще не отстегнули раз дело шьют)
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сколько денег не выделяй все своруют, а потом - а че дороги такие плохие, ко-ко-ко.
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а ведь "нада атремонтировать 4000км дорог"...про строительство речи уже нет...и из 85 лярдов собраных в бюджете на дороги 50 % окажется например где-то в Омане... Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 1977
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В Кривому Розі вже красти заборонено! І відкати заборонені! Але лише в Кривому Розі! Барижні лошари цього не зрозуміли!
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Вот уж новость так новость. Коммунальщиков во все времена бери любого за ж@пу - не ошибёшься.

Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция - Цензор.НЕТ 1293
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...Порошок команду дал криворожцам спионерить немного на дорогах и Юзика смотрящим туда назначил...Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция - Цензор.НЕТ 8884...
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..если что криво у плеснявых или косяки какие, Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 1136 тогда да, тогда плесень здешняя разгоняет что Порошок еще рУлит... ..
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И правильно делает. Пора приструнить ворюг.
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не...тут дело в рейтинге...он уже у плинтуса...а "поднять" нечем...сценария нет...Богдана нет... Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 1789
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та Вы шо...?! то снова "папередники" винаваты...точно...Володя даже не в "курсе"... Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 2909
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% корупции возрастает, естесно ведь уровень жизни падает.
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В одном Кривом Роге 29 млн. грн.! Это мелочи, межпланетные масштабы будут после анонсированного с 1-го марта с.г. всеукраинского ремонта дорог.
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а когда ж будет "пора посадок"...?! с весны видимо...?!
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Пороблено Надо бы переименовать в просто Рог, или Зе-Рог
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вообще то в КрРоге дороги класс еще с Кучмьі ...водители с Киева всегда завидовали
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дороги клас? напевно, для тренування спортсменів з гонки на віслюках! козячі стежки там, а не дороги!
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Комунальщики?Не путайте людей которые нас обскребают от грязи и получают раз в два а то в три месяца часть минималки из руководством комунальных служб.А здесь громогласно заявляют об комунальщиках в ощем тоесть о бо всех.
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Так то на відпочинок президента в Омані криворіжці назбирали ...Ну, може не все своєчасно передали в Офіс, чи Богдан поцупив і тепер на Сейшелах Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 8229
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чёта люто ржу...! а Юзик и Вова-"не в курсе"...?! Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 4869 ведь :-если нада Президент паможет"...
так кажется Юзик кричал на плёнках..? Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 274
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пошукай там ничку генпридурка 3-го тисячоліття, а по дорозі назад зазирни в мальдівську цукерню, може й там щось здибаєш!
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Куда делись адепты новой ЗЕ команды ? Хотябы Шариевские тролли защитили Вову... Денег нет ? 😵
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Эх,коммунальщики, читали бы "ЦН" знали, что новости пестрят о пойманных коррупционеров во многих ветвях власти. Время обворовывать прикрывшись "вышиванкой" прошло!
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