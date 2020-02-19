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Все про:Небесная Сотня (298) Бужанский (20)

 "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал в Фейсбуке журналист Андрей Дзиндзя.

С предложением почтить погибших в начале утреннего заседания 18 февраля обратился к депутатам первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Эта пленарная неделя — это неделя, в течение которой происходили события на Майдане. Эта неделя вошла в нашу историю как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал Стефанчук.

После этого присутствующие в зале депутаты, а также журналисты и другие приглашенные на заседание встали и почтили память погибших.

Однако нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3176684
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли - це ваш обранець. Ви привели до влади реваншистів.
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а что эти зебилы могут сказать? отмазаться что "бужанський хотел, но Порох виноват!" "Слуга народа" Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2404

"Слуга народа" Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4606
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Посадити ПОЖИТТЄВО СУКУ,БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА.
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В минулому парламенті йому би натовкли пику.
А зараз все норм.
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Зато эта падаль подскакивает на гимн своей парашной помойки.
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Наглая жыдовская морда. Таких как он нужно просто лишать гражданства, предварительно проведя воспитательную работу по жизненно важным точкам....
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Вот так слуги!
Ау 73% долбо*бов, где вы?
Хуже не будет?
Сделали сами себя вместе с клоунами, ай да молодцы!!!
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Избиратели зеленского вызывают отвращение больше чем гельминты-у тех выбора нет,а вы в дерьмо сами лезете ,еще и за собой всю страну тащите. Так что кушай,не обляпайся.
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А откуда уверенность, что 73% поддерживали Майдан? Не всех из этих 73%, но немалый процент из них действия этого депутата вполне устраивают. Чего им возмущаться, они очень даже за.
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Он честно высказал свою позицию, что не поддерживал Майдан и все, что с ним связано. Он как бы этого не скрывал, вот и не скрывает. Думается, что среди вставших немало тех, кому было или фиолетово, что там происходило, или они тоже не поддерживали. Но встали, чтобы не палиться.
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Мудило редкостное как и большая часть зебанатов
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Не нужно удивляться, или кто-то думает, что Майдан поддержала чуть ли не вся Украина? Не было такого. Просто кто-то и сейчас открыто об этом говорит, а кто-то маскируется. Хотя есть и те, кто искренне изменил убеждения.
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Дикая партия! Ни дня без зашквара! Сегодня уже второй если не ошибаюсь... Сначала урод арахамия, теперь этот ублюдок... Интересно Влащенко его пригласит в ризенеры и сможет ли с ним общаться второй ризенер?
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Это еще цветочки.Их избиратели вообще с грабель не сходят.
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Від тебе лайнометного козла дуже смердить ******.Не смерди падло.
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А где эта олигофренка ЗЕркалозалежная? Со своим неизменным,,всеправильногаварит,,?
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Однако нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших. Источник: https://censor.net.ua/v3176684

Яке ж воно тупе. Попалився, а це погано для резидента Кремля
Навіть риги повставали, бо розуміють що їх годує Україна, а Московія тільки хабарі дає.
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Столько раз привлекался и в Раде. Какой нибудь обычный среднестатистический "громадянин" из села\города уже б сгнил бы в тюрьме за такое количество "привлечений".
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На часі приймати закон про скасування громадянства України як що громадянин не шанобливо ставиться до ії історії, героїв, мови "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 61

Буде замість цього карта на проживання в Україні без змоги голосувати, мати зброю і займати державні посади пожиттєво!
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Гнида.... Вот гнида..... Сколько швали попролазило с СН.... Нет слов.....
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