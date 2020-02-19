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 48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все граждане Украины и иностранцы, которые спецрейсом будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже прибыли в терминал международного аэропорта города Ухань.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение решения Правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г.Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.

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48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 01
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 02
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 03
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 04
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 05
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 06
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 07

Источник: https://censor.net.ua/v3176668
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
не потрібно втрачати людяність навіть за таких умов. Суспільство в Україні хворе... судячи з обрання зеленого миролюбного .... але! Якщо є змога допомогти - чом би й ні? вірус потрапить у будь якому випадку - пройшов лише місяць з його визнання. Так чи інакше за наслідки голосування прийдеться відповідати усім! За недолугих міністрів як соцполітики так і охорони здоров`я....Безхребетність влади у багатьох питаннях вже ставить під велике питання існування держави. Хто при розумі - тікають , хтось ще на чемоданах... зостанеться лише зелене стадо з пенсами та олгігархами. Що буде коли кормова база бюджету скоротиться до мінімума - про це волів бі чути та бачити з безпечної відстані.
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ну и что? этих милых девчонок с Украинским флагом кто-то посмеет здесь тронуть???
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там даже есть молодежный танцевальный коллектив (может это они?)
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Согнали на одну фотку, ещё бы разрешила поцеловаться в засос друг с другом шоб наверняка.
А бубочка поедет лично встречать и знакомиться?
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Організує зустріч із віддаванням почестей, які були подібні при зустрічі заручників.
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поиздеваются тут над вами и еще обратно захотите......
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Щось не згадують, якою буде подальша доля іноземців після повернення літака в Україну.
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Мабуть що теж на кичман підуть , ізоляторський
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І примусово будут дивитися 95 квартал разом із Сватами.
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Президент - гарант безопасности, когда скалецкая говорит, что мы должны сочувствовать эвакуированным, то она и президент должны вспомнить, что они прежде всего должны ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ и если нет это держ зрада.

На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.

Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.

30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.

Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.

Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.

ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.

Акция избавимся от слабых и пенсов.

Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.

ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
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вы понимаешь, шо Путин тупо "подкинет" вирус и скажет что это от эвакуированных?
ну, на его месте, будучи таким же ублюдком, я бы еще раньше подкинул, когда прилетел еще раньше самолет и всех распустили.
просто нужно смотреть от лица врага - "как больше западла сделать".
хотя... можид ошибаюсь, но больно много "хайпа" тут с эвакуацией этой.
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Кудись привезуть небезпеку, у нас і так проблем не в проворот, і не дай Бог рознести цю заразу по Україні.
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Наш глав ОЧКОШНИК их будет встречать в аэропорту?
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С украинским флагом мурзила на фото ))
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