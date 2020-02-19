 "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Юрий Романенко в своем выступлении на акции протеста возле Офиса президента.

"Свободу предпринимательства, свободу слова и свободу совести, которые они своими законами ограничивают на всех направлениях. Это касается не только ФОПов. Это касается и большого бизнеса, и среднего бизнеса. Это касается и медиа, которые я представляю... Сегодня Александр Ткаченко, который готовит закон о медиа заявил, что они не видят оснований для отзыва законов, поскольку сопротивления они не видят. Для них - если им не дашь по лбу, то они будут тупо гнуть свою линию. То есть им тупо нужно дать по лбу. А как мы можем дать им по лбу? Он понимают один язык - язык цифр. В нашем случае язык цифр - это рейтинг Зеленского... Пока есть рейтинг Зеленского - они будут на нас плевать. Так вот нужно понизить рейтинг Зеленского", - сказал Романенко.

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