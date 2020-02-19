 "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Юрий Романенко в своем выступлении на акции протеста возле Офиса президента.
"Свободу предпринимательства, свободу слова и свободу совести, которые они своими законами ограничивают на всех направлениях. Это касается не только ФОПов. Это касается и большого бизнеса, и среднего бизнеса. Это касается и медиа, которые я представляю... Сегодня Александр Ткаченко, который готовит закон о медиа заявил, что они не видят оснований для отзыва законов, поскольку сопротивления они не видят. Для них - если им не дашь по лбу, то они будут тупо гнуть свою линию. То есть им тупо нужно дать по лбу. А как мы можем дать им по лбу? Он понимают один язык - язык цифр. В нашем случае язык цифр - это рейтинг Зеленского... Пока есть рейтинг Зеленского - они будут на нас плевать. Так вот нужно понизить рейтинг Зеленского", - сказал Романенко.
шлюлистам надо за базаром следить и не допускать брехню?
написал брехню- плати штраф тысяч на 5 баксов..
в следующий раз 10 раз подумает прежде чем неподтвержденный бред калякать
Шо ж ты, "вояко грозный", зассал - как клоун на сдаче анализов...
"Уставшім от вайни" - від чотири рази уклоніста - сюрпрайз.
Тепер ті, хто ухиляються від призову не зможуть взяти кредит чи оформити розстрочку, їм буде відмовлено у виїзді за межі України чи реєстрації транспортного засобу.😎
Щодо тих, хто отримав повістку але не з"явився у військкомат - будуть направлені матеріали до Нацполіції.
...Вчорашній день знову підтвердив багато разів сказане. Противники президента Порошенка і в попередні роки все розуміли і доводи наші чули. Вони розуміли, що в ситуації на фронті винуватий не Порошенко - винувата Москва. Але - вони дихали ненавистю до команди Порошенка, апелюючи переважно до емоцій, а не до логіки. Вчорашній день показав, що противників Порошенка в ті часи не цікавили такі поняття як втрата територій, як загибель українських вояків і те що війна триває і їй кінця-краю нема. Сьогодні вони за все от це саме виправдовують ЗЕкоманду - і не кривляться. А це означає, що обставини тодішні їх влаштовували тоді так само, як влаштовують зараз. Вони керувалися не любов'ю до України і не жалістю до українських громадян в укропікселі, які мусять всіх нас захищати зі зброєю в руках.
Вони керувалися просто сліпою, безмежною ненавистю особисто до Петра Порошенка. Ненавистю необґрунтованою і повністю ірраціональною. Це була не ненависть патріота до противника - забудьте. Це було споконвічна, за Марксом, класова ворожнеча люмпена до заможної і успішної людини. Ненависть жлоба до державника. Прибічники ЗЕ готові терпіти і підвищення тарифів, і зростання цін, і падіння з/п (у лікарів, у вчителів, через зміцнення гривні), але за умови що ними керує «хороший хлопець» - їх любимий комік. І навпаки, падіння корупції, збільшення долі експорту в ЄС, відкриття нових заводів і безвіз з Європою шанувальникам ЗЕ огидні, якщо всі вони відбуваються під владою мільйонера. Бо мільйонера вони ненавидять. Бо мільйонер - успішний. Вони бояться його так само, як Зеленський у Мюнхені злякався виступати перед Порошенком.»
А він нащо галасував за Зе-шмарклю? Та й ще так агітував...
Теперь остаться должны только прокацапские СМИ.
Відео інциденту оприлюднило BBC-Україна.
"Зеленський, ти зрадник. Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? Відповідайте, я ваш народ! Я жителька Донецька, вам розказати що там на шахтах робиться?!" - кричала жінка.
Зеленський ніяк не відреагував на запитання жінки і продовжив огляд недобудованої лікарні.
Відео BBC-Україна:
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotzelenskyy_ty_zradnyk_chomu_na_fronti_khlopci_gynutquot_u_likarni_boryspolya_na_prezydenta_nagrymala_zhinka
какой нормальный человек будет поддерживать зеленую шмарклю?
Процентов пятнадцать ?
Слуги бкндитов наглые
Уже все...…, зебобики про*рали все.
Гнать надо их из Украины!
Чем думали "журналисты" имея свободу слова и обсирая Порошенка по фсбешным методичкам? Свобода слова с неба не падает.