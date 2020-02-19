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 Политика Украины, Происшествия
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 "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боец ВСУ о вчерашней атаке российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские подразделения адекватно ответили на вчерашнюю атаку российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ, об рассказал боец ВСУ по имени Валерий, подразделение которого, вчера учавствовало в отражении атаки российских оккупантов вблизи хутора Вольный.

"Адекватная ответка. А что делать? Когда тебя бьют по морде, ты же не будешь сидеть сложа руки. Дали им немножко. Так как мы не можем крупный калибр подтягивать, то чем было тем и надавали. Слава Богу, отступили они", - рассказал боец.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176623
 
 
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па-рашка - страна-гопник. А гопник понимает только в рыло!
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Надавали всупереч прямій забороні Зєйла. ? Молодці, тримати так і надалі.
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А повернули всі захоплені сєпарами позиції? Чи гнівнокамандуєч заборонив дратувати Хубла?
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ее нет... ее разхренячили в пыль...
но судя по тому что наши не смогли забрать оттуда наш 200, а сепары смогли и своих и нашего (до сих пор не отдали)...то...вывод ваш!
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Проблема не тільки в дикій паРаші, а й через ******* українське ЗЕкретинське керування.
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ленятся ходить по ссылкам))) а так хоть прочитают ))))
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"Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боец ВСУ о вчерашней атаке российских оккупантов - Цензор.НЕТ 6742

...
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На хєра палити хлопця? Арахамія завтра буде вимагати віддати його під суд за спротив кацапам.
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То есть два с половиной часа утюжили наши позиции а говномомандующий не разрешал в ответ насыпать на первых минутах? Если бы сразу дали ответку артой, может не было бы погибших и раненых с нашей стороны.
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якою артою? Танки та гармати українськи відведені на 30 км від фронту.
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Чекаємо на арешти бійців ЗСУ за звинуваченнями у "державній зраді, зриві мирного процесу за планом Сечобородька та підступним вбивством повстанців, яких вони точно самі атакували" (і взагалі обстрілювали самі себе).
Може, хоч тоді нарешті буде перейдено червону лінію - і Віслюка з його зеко-****** перестріляють як скажених псів.
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А как-же миротворческая антивоенная слеза в глазу у путина ?
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Начштаба одне каже през друге,замітьте ні слова що це кацапські підераси.Вірю солдату,але всетаки ждали команду ☝.
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Не в тему но приятно. Из российских СМИ:
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