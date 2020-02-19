 "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боец ВСУ о вчерашней атаке российских оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ, об рассказал боец ВСУ по имени Валерий, подразделение которого, вчера учавствовало в отражении атаки российских оккупантов вблизи хутора Вольный.

"Адекватная ответка. А что делать? Когда тебя бьют по морде, ты же не будешь сидеть сложа руки. Дали им немножко. Так как мы не можем крупный калибр подтягивать, то чем было тем и надавали. Слава Богу, отступили они", - рассказал боец.

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