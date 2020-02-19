 Раненые в бою возле Золотого украинские воины готовятся к эвакуации. Угрозы их жизни нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

По словам начальника медицинской службы Объединенных сил Александра Авраменко, всем раненым была предоставлена медицинская помощь.

"Все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации на военный мобильный госпиталь. После дообследования они получили там соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров. Угрозы жизням наших раненых нет", - отметил Авраменко.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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