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 Раненные в бою возле Золотого украинские воины готовятся к эвакуации. Угрозы их жизни нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Украинские воины, которые были ранены вчера в районе Золотого в результате обстрела российско-оккупационными войсками, получили хирургическую помощь и готовятся к эвакуации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

По словам начальника медицинской службы Объединенных сил Александра Авраменко, всем раненым была оказана медицинская помощь.

"Все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. После дообследования они получили там соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров. Угрозы жизням наших раненых нет", - отметил Авраменко.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Источник: https://censor.net.ua/v3176591
 
 
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Скорейшего выздоровления хлопцам, и долгой счастливой жизни
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Презик наш уже извинился перед хуйлом?
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Кто верит, что эти события не связаны с заседанием совбеза ООН по Украине в это же число?
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Эти события связаны с агрессивностью и тупостью *****, а также полными идиотами, населяющими запоребрик Поранені в бою біля Золотого українські воїни готуються до евакуації. Загрози їхньому життю немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1825
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Запоребрик? А то,что в Украине 73% дебилов - это как?
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Скорейшего выздоровления хлопцам, и долгой счастливой жизни
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то ЗСУ тепер мають за пару годин повернутись на попередні позиції, як було заявлено перед скандальним розведенням
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тех позиций уже нет.....их быстро демонтировали...и сепарня (в цивильном прикиде) там чувствует себя как дома
так что...то что при обострении вернуться - очередная ложь
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думаю что зе-ишак его втихаря поздравил... (без привлечения для освещения *********** Мендель)
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Нет, ты соевый дебил не так пояснюешь - треба почаще обзывать воинов-ВСУ ублюдками, как Бирюков. Тогда и защищать Украину не останется никого, а соевая шваль и падаль радостно будет хрюкать, что Зе развалил страну! Это же очевидно - чем хуже - тем лучше!
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Хто в темі, роз'ясніть , що це таке "противник запросив перемир'я". Як це? Йде бій, а тут типу, все , не стріляйте, нам треба підтягнути підкріплення, підвести ********** і забрати поранених і трупи? Так виходить? А наші це саме перемир'я просять? Сєпари його забезпечують?
Не розумію. Якщо бій йде з нашою перевагою, треба насипати більше і добивати. Я так думаю. Напишіть, хто воював, як це діє.
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Тут никто не воевал. Все диванные соевые ********. Сначала один обозвал воинов-ВСУ ублюдками, теперь вот и ты, падаль поросячья назвал Украинцев - хохлами!! Вас тварей соевых в Бабин Яр пора закапывать!!
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шо тебе гніда рогата пуче, піди на бутиль поприсідай, краще буде...)) а ну знову зригни, скільки разів зейло оманський вибачився за ********* палички, за Україну -"хво.йду"...а ну сраний зебіл, ригони щось...
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Я Вам так поясню, нам потрібно пару раз підряд розстреляти ГШ і остальних придурків які не спроможні приймати рішення привести в ГШ тих хто війну починав в званні не вище капітан, вичистити від ФСБ всі училища вузли звязку і решту, і головне дати можливість робити військовим їхню справу, а у військових зараз руки звязані але вони в окопі о така фуйня малята. На відміну від клоунів яким все по барабану бо вони терористи військові мають дотримуватися "правил" які встановлюють політики і часто гинуть саме тому що з Києва бачити передову НЕМОЖЛИВО...сказати що зараз все гірше і гірше це не сказати нічого...
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Нет, ты соевый дебил не так пояснюешь - треба почаще обзывать воинов-ВСУ ублюдками, как Бирюков. Тогда и защищать Украину не останется никого, а соевая шваль и падаль радостно будет хрюкать, что Зе развалил страну! Это же очевидно - чем хуже - тем лучше!
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Ну це в твоїх "влажних мечтах" не останеться нікого, Зе шмаркля, соєвим дебілом батька будеш свого величати, який виховав таке гімно...поживем побачим до чого кловун докерується...
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Де тіло полеглого Максима Хітайлова? Це правда, що у ворога?
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так... сепари "торгуються"...що забажають за повернення поки невідомо...
(підключилося до "умовлянь" багато людей...аби тільки не шкодили друг другу)
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Выздоровления храбрым Украинским Воинам!
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всім було ясно, шо розведення не приведе до миру, тільки Зє!біл волав шо він не лох
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Соевый Лох за две недели войну закончил - о чем вообще тут разговор?!
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нє, там наживались на краві і дерибанили буджет - то де ж ті лярди, шо їх крали папєрєднікі, а нові Зє!льоні ліца нє???
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так шо там наркоман оманський робив там? у Омані?? що там було, а ну зригни??
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Не повезло пацанам - то ли дело волонтерить на в три горла, как маруси-зверобои. А тут еще и бирюковы, соевые падали назвали ублюдками воинов-ВСУ...
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і не кажи, зейло оно мекає що це така собі провокація клятих ой просто ворогів...
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Одужання пораненним воїнам України !!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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