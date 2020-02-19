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 Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестный вошел в салон красоты и открыл огонь из травматического пистолета по 46-летней парикмахерше. Пострадавшую доставили в больницу с ранениями грудной клетки и поясницы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Киевское отделение полиции г. Одесса.

"По предварительной информации, в парикмахерскую на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом вероятно травматического действия и, несколько раз выстрелив в сторону парикмахерши, убежал. Женщина 1974 г.р. госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы", — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты.

Полицейские предварительно квалифицировали случившееся как покушение на убийство.

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Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты 01
Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты 02

Источник: https://censor.net.ua/v3176549
 
 
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Дякую, дуже дякую Зеленскому и Сивохе за наводнение Украины сепарами с лугандонии
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О как - стрельба из травмата - это покушение на убийство. Но если пьяные мусора палят со всех стволов - это превышение полномочий и мелкое хулиганство, отстранение от работы или выговор.
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Зрозуміло, що це побутовий злочин. При цьому мотиви злочинця можуть бути різними🙄
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Кто пишет заголовки для новостей...
Подрезали мужчину, подстрелили женщину.
Дальше что ожидать - развели пацана, кинули тетку?
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наверно отомстил парикмахерше за испорченную прическу,после того,как его девушка бросила Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты - Цензор.НЕТ 9124
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Як в коміксі трохи вище )))) ось ще female варіант:


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Мракобесие творилось и при порохе. Но что то все молчат о том, сколько жести было пи овоще! Просто тогда об этом, вообще почти не сообщалось, если в деле был замешан рыг.
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прочитал новость и немного очканyл, знакомая работает в салоне, но р-он дрyгой.
бытовyха скорее всего.
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