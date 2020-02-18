 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение. ВИДЕО

На facebook-странице Харьковского академического театра русской драмы им.А.С.Пушкина опубликовано видеобращение к губернатору Харьковской области Алексею Кучеру, областному совету, Министерству культуры, молодежи и спорта, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы крайне обеспокоены ситуацией, которая сложилась с финансированием театров Харькова. На данный момент работникам театра выплачено всего 75% заработной платы за январь месяц! От всех харьковских театров были написаны официальные письма обращения по поводу сложившейся ситуации, но вопрос так и остается неразрешенным", - говорится в обращении.

"На сегодняшний день наш театр, как и все театры Харькова, получили зарплату в размере 75% от той суммы, которую должны получить. Мы не получили 25% за январь месяц и аванс за февраль. Такая нестабильность всех нас очень волнует. Ходят слухи, что прекратятся выплаты академических надбавок в размере 30%. Беспокоит это всех сотрудников театра и всех сотрудников всех театров Харькова. В других областях тоже есть какие-то вопросы, но они решаются", - заявил директор театра Сергей Бычко.

"Складывается впечатление, что так, как относятся к театрам вообще не относятся больше ни к какой сфере деятельности. Что театры не нужны, что театрам можно не платить, по остаточному принципу. Это несправедливо, потому что театр - это гордость страны. И чем больше в городе театров, тем больше это говорит о значимости и статусе этого города", - подчеркнул он.

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