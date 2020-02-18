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Все про:зарплата (2022) театр (161) Харьков (4581) Министерство культуры, молодежи и спорта (35)

 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение. ВИДЕО

Сотрудники всех театров Харькова получили 75% зарплаты за январь и не получили аванс за февраль.

На facebook-странице Харьковского академического театра русской драмы им.А.С.Пушкина опубликовано видеобращение к губернатору Харьковской области Алексею Кучеру, областному совету, Министерству культуры, молодежи и спорта, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы крайне обеспокоены ситуацией, которая сложилась с финансированием театров Харькова. На данный момент работникам театра выплачено всего 75% заработной платы за январь месяц! От всех харьковских театров были написаны официальные письма обращения по поводу сложившейся ситуации, но вопрос так и остается неразрешенным", - говорится в обращении.

"На сегодняшний день наш театр, как и все театры Харькова, получили зарплату в размере 75% от той суммы, которую должны получить. Мы не получили 25% за январь месяц и аванс за февраль. Такая нестабильность всех нас очень волнует. Ходят слухи, что прекратятся выплаты академических надбавок в размере 30%. Беспокоит это всех сотрудников театра и всех сотрудников всех театров Харькова. В других областях тоже есть какие-то вопросы, но они решаются", - заявил директор театра Сергей Бычко.

"Складывается впечатление, что так, как относятся к театрам вообще не относятся больше ни к какой сфере деятельности. Что театры не нужны, что театрам можно не платить, по остаточному принципу. Это несправедливо, потому что театр - это гордость страны. И чем больше в городе театров, тем больше это говорит о значимости и статусе этого города", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176539
 
 
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Навіщо ще якісь театри фінансувати? Досить і цього... 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 2026
75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 7214
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Навіщо ще якісь театри фінансувати? Досить і цього...
75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 7214
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А скільки театралів голосували за Зе, чи не прийшли на вибори у другому турі?
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Конечно нет. При Порошенко бюджет на 70% выполняли, при этом выполнив минимальное индексирование? Я не припомню, ни первого, ни второго.
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Думаю, що тепер ви відповідаєте за наслідки свого вибору. При всіх багаточисельних недоліках Порошенка ми мали принципово іншу ситуацію. Тому забувайте про Порошенка і відповідайте за свої злочини.
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тобто все одно б був ущербний президент? Якась позиція незрозуміла.
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Не, глубокого ущербный сейчас. Был бы далеко не идеальный, но при котором экономика бы развивалась в нормальном русле.
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Нафига Украине неидеальный президент? Пусть станет идеальным. Питер Пэн должен быть идеальным.
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Ні синку, це фантастика. Потому живите с тем кого заслужили, господа. 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 5931
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Кто про что, а зеленые петики про сношания и жизнь с мужиками. Каждому свое 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 9279
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тебя явно кто-то отсношал - либо Петя, либо ишак. Поэтому ты такой озабоченный.
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За 5 років війни Порошенко ні разу не затримав бюджетникам зарплати, а пенсіонерам пенсії. А клоун тільки прийшов то вже через три місяці почались затримки, або невиплати в повному обсязі.
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Україномовна творча інтелігенція в основі голосувала за Пороха. Ну і що - це лише десь 0,1% населення.
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"Митці", за рідким виключенням, усі голосували за блазня, бо відчували спорідненість душ. Вони ж лицедії.
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Е, батєнька. Конкурєнти «Кварталу 95» нє нужни...
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нехай перепрофілюються в коміків, там з/плата стабільна! а театр чи ржачка, какая разніца!
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И за кого ж могли и голосовали харьковские театралы что теперь челобитную подают??? А может вам надо в зеркало смотреть и требовать что то у того кто в зеркале отражаеться??!!
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Хуже не будет. Предлагаю выдать сотрудникам переходящее сос...тельноное приспособление. Зеленого цвета, конечно 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 7066
P.S. В этом году такие сводки из бюджетных организаций станут нормой. Бюджет выполняется чуть больше чем на 2/3. Ура товарищи зебилы.
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театр русской драмы им.А.С.Пушкина
Источник: https://censor.net.ua/v3176539

пускай деньги на Московии просит...... 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 1687
там руським подают....
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Шахтеры, приковавшие себя к канистрам с бензином, вчера, наверняка- очень удивились и даже- возмутились запредельной наглости, неприкрытому шантажу и даже- агрессии театральных работников!!! Им- с октября прошлого года- ваааще ничего не платят. А тут- тока за прошлый месяц 25% недоплатили. Тока бы они, после этой новости, акты самосожжения не учинили!
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а за кого вата голосовала?
За ОПЗЖ и Зе....
А они же вата.. - на изыке обращаются, да и название с московитов...
Ради интересов посмотрел сейчас их афишу - Вишневый Сад - Чехова..., ну и все подобное..
Ничего украинского...
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"когда говорят пушки, театралы должны молчать!" (С)
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Поймать во дворе собак и поменять на газ, газ продать, выплатить, а на остаток купить конфет.

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Это, конечно, достижение. Осталось ещё землю отобрать и по миру пустить.
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"Сотрудники всех театров Харькова получили 75% зарплаты за январь и не получили... Источник: https://censor.net.ua/v3176539"
75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 9411
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Так вам падлам і треба, щоб знали як голосувати за клоуна.
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Ооооооо, что то это мне навеяло, прямо *********** потянуло! 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 3415
Электорат Бубочки в дейтвии!
Холопы, а на колени почему не встали?!...)))))))))))))))))))))))))
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Поясніть мені що таке « міністерство культури» і чому театрали апелюють до держави за оплату своєї праці?
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