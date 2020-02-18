 Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники шли от Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую, Европейскую площадь, улицу Грушевского, Крепостной переулок и Институтскую до аллеи Героев Небесной Сотни. Там прошло возложение цветов.
Участники также спели гимн.
Перед шествиев прошла панихида. "В 2013-2014 годах Михайловский собор стал прибежищем митингующих, а в горячие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления", - отмечают организаторы мероприятия.
Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями. Так, инициаторами выступили ОО "Семьи "Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Самооборона Майдана", ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства.
А от риго-ватним зєбуїнам....
Политика 18-фев, 06:009 4 871 0
Известный украинский дипломат Константин Елисеев рассказал подробности громкого скандала, который связан с запретом на допуск к украинской панели на мюнхенской конференции по безопасности 5-го президента страны Петра Порошенко.
По его словам, команда Владимира Зеленского в Мюнхене в ультимативной форме потребовала, чтобы Порошенко не присутствовал во время выступления президента Зеленского.
Организаторы конференции были поражены таким требованиям, поскольку такое в истории конференции происходит впервые. Фрагмент с заявлением Елисеева был опубликован в Интернете пользователями социальных сетей. Елисеев посетил эфир телеканала "Прямой" и подвел итоги мюнхенской конференции ток-шоу журналиста Матвея Ганапольского.
При этом Порошенко планировал участвовать в конференции. Отказ стал для него настоящим сюрпризом. Елисеев сообщил, что стоящие рядом западные политики и дипломаты были поражены и в знак протеста против требования также отказались идти на панель с Зеленским.
Порошенко специально узнал у организаторов конференции, есть ли в черном списке Лавров. Организаторы ответили, что фамилия Порошенко в списке единственная.
Лавров мог спокойно попасть на украинскую панель и принять участие наряду с украинским президентом. О фрагменте скандала с важной подробностью Елисеев рассказал в эфире телеканала "Прямой" сегодня вечером.
Один из пользователей опубликовал видео с рассказом о черном списке и отсутствии в нем Лаврова и заявил, что после этого стал еще меньше уважать команду новых украинских властей.
А против бойца и сам овца((
Орден Охендровскому (виллу его можешь погуглить)
Открытие Ахметовских зелёных электростанций и Роттердам.
Совместные шашни с Медведчуком...
...
не сотвори себе кумира...
но - по сравнению с зе-гнидой - Ангел...
возможно играют на одну руку....
Дуже приємно, що участь в Ході взяв Зеленський.
Та що Ви кажете, його не було? Невже? Не може бути! Таки да.!!
Він не був, не є і ніколи не буде разом з українцями. Він над ними насміхався, знущався, принижував, а зараз тупо здає Україну ОРДЛО та росії.