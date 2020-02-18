EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Общество
  1920  23
Материалы по теме:
Все про:Киев (18583) майдан (3992) память (989) Небесная Сотня (294) Богачук Олег (977)

 Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве чествовали подвиг Героев Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники шли от Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую, Европейскую площадь, улицу Грушевского, Крепостной переулок и Институтскую до аллеи Героев Небесной Сотни. Там прошло возложение цветов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Панихида по Героям Небесной Сотни состоялась в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники также спели гимн.

Перед шествиев прошла панихида. "В 2013-2014 годах Михайловский собор стал прибежищем митингующих, а в горячие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления", - отмечают организаторы мероприятия.

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 01
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 02
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 03
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 04
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 05

Также смотрите: Шесть лет назад на Грушевского начались драки с "Беркутом", это стало реакцией на "драконовские" законы Януковича. ФОТОрепортаж

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 06
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 07
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 08
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 09
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 10

Смотрите также: "Як понесе з України у синєє море кров ворожу..." - кинообъединение Babylon'13 сняло ролик, посвященный годовщине Революции Достоинства. ВИДЕО

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 11
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 12
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 13
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 14
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 15
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 16

Смотрите: Рада почтила память погибших на Майдане и Донбассе минутой молчания. ВИДЕО

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 17
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 18
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 19
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 20
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 21
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 22

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возмущены признаками реванша диктатуры, - семьи героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 23
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 24
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 25
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 26
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 27
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 28
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 29

Также читайте: Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 30
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 31
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 32
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 33
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 34
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 35

Читайте также: В ходе поиска правды о гибели своих отцов на Майдане, дети погибших героев Небесной Сотни Бондарчука и Хомяка поженились

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 36
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 37
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 38
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 39
Фото, видео: Олег Богачук

Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями. Так, инициаторами выступили ОО "Семьи "Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Самооборона Майдана", ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства.

Источник: https://censor.net.ua/v3176532
 
   
 Топ комментарии
 
Героям слава!
А от риго-ватним зєбуїнам....
 показать весь комментарий
 
Підтвердь фактами, зебуїн, пропагандонськцу брехню про "вора, баригу і мародьора". І подивись, кого ви, упороті, притягли у владу
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский запретил Порошенко появляться в Мюнхене
Политика 18-фев, 06:009 4 871 0

Известный украинский дипломат Константин Елисеев рассказал подробности громкого скандала, который связан с запретом на допуск к украинской панели на мюнхенской конференции по безопасности 5-го президента страны Петра Порошенко.

По его словам, команда Владимира Зеленского в Мюнхене в ультимативной форме потребовала, чтобы Порошенко не присутствовал во время выступления президента Зеленского.

Организаторы конференции были поражены таким требованиям, поскольку такое в истории конференции происходит впервые. Фрагмент с заявлением Елисеева был опубликован в Интернете пользователями социальных сетей. Елисеев посетил эфир телеканала "Прямой" и подвел итоги мюнхенской конференции ток-шоу журналиста Матвея Ганапольского.

При этом Порошенко планировал участвовать в конференции. Отказ стал для него настоящим сюрпризом. Елисеев сообщил, что стоящие рядом западные политики и дипломаты были поражены и в знак протеста против требования также отказались идти на панель с Зеленским.

Порошенко специально узнал у организаторов конференции, есть ли в черном списке Лавров. Организаторы ответили, что фамилия Порошенко в списке единственная.

Лавров мог спокойно попасть на украинскую панель и принять участие наряду с украинским президентом. О фрагменте скандала с важной подробностью Елисеев рассказал в эфире телеканала "Прямой" сегодня вечером.

Один из пользователей опубликовал видео с рассказом о черном списке и отсутствии в нем Лаврова и заявил, что после этого стал еще меньше уважать команду новых украинских властей.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, зеля же - боец против овец
А против бойца и сам овца((
 показать весь комментарий
 
 
Дорогие украинцы , привет Вам с Дании. За предательство памяти пацанов с Майдана и Донбаса , вы и на 100 % ваши дети заплатят кровью . Учите историю , мать вашу . 100 лет назад ваши предки тоже решили поверить оркам с востока и чем это все закончилось ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Никто их не предал и предавать не собирается! Просто мы не захотели больше видеть при власти вора, барыгу и мародера! Сиди в своей Дании- благополучной, сытой, мирной, НЕ коррумпированной стране и не учи нас жить!
 показать весь комментарий
 
 
Підтвердь фактами, зебуїн, пропагандонськцу брехню про "вора, баригу і мародьора". І подивись, кого ви, упороті, притягли у владу
 показать весь комментарий
 
 
Миллиардные "дотации" на яхты и дворцы Косюка.
Орден Охендровскому (виллу его можешь погуглить)
Открытие Ахметовских зелёных электростанций и Роттердам.
Совместные шашни с Медведчуком...
...
не сотвори себе кумира...

но - по сравнению с зе-гнидой - Ангел...
возможно играют на одну руку....
 показать весь комментарий
 
Максиме, ти пишеш Порошенко злодій, барига, мародер. Я можу на тій же підставі написати, що твоя мама, сестра, дружина, дочка - проститутки. Я за справедливе правосуддя, адже ми демократична країна, і в тебе і в мене є на це підстави так думати. До суду - весна іде.
 показать весь комментарий
 
 
как у ватных зебилов подгорело-то от правды..., браво!))
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо за привет и добрые пожелания, вашу мать.
 показать весь комментарий
 
Глибокий уклін і вічна пам"ять. Ми нічого не забули.
 показать весь комментарий
 
 
Героям Слава! Герої не вмирають! Революції творять Герої, а її плодами користуються негідники!!!
 показать весь комментарий
 
 
Уклін і вдячність учасникам Майдану, Вічна пам"ять Небесній Сотні.
Дуже приємно, що участь в Ході взяв Зеленський.
Та що Ви кажете, його не було? Невже? Не може бути! Таки да.!!
Він не був, не є і ніколи не буде разом з українцями. Він над ними насміхався, знущався, принижував, а зараз тупо здає Україну ОРДЛО та росії.
 показать весь комментарий
 
 
у зебилов проросийские "журналЖисты из "страны" - в особом почете...
 показать весь комментарий
 
 
Scorpman Y і інншим дебілам, які його підтримують. Тут вшановують пам"ять Українців, які пішли проти системи. І оце тявкання - бісить!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх