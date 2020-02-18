 Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники шли от Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую, Европейскую площадь, улицу Грушевского, Крепостной переулок и Институтскую до аллеи Героев Небесной Сотни. Там прошло возложение цветов.

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Участники также спели гимн.

Перед шествиев прошла панихида. "В 2013-2014 годах Михайловский собор стал прибежищем митингующих, а в горячие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления", - отмечают организаторы мероприятия.











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Фото, видео: Олег Богачук

Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями. Так, инициаторами выступили ОО "Семьи "Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Самооборона Майдана", ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства.