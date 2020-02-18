 Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждает атаку России на Донбассе. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ООН.

Кроме того, как указано в расписании заседания Совета Безопасности, стороны обсудят выполнение минских соглашений.

Инициатором встречи выступила Россия. Украинскую делегацию возглавляет заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что инициатива РФ является ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, ведь 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по агрессии России и ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

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