 Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждает атаку России на Донбассе. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ООН.
Кроме того, как указано в расписании заседания Совета Безопасности, стороны обсудят выполнение минских соглашений.
Инициатором встречи выступила Россия. Украинскую делегацию возглавляет заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что инициатива РФ является ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, ведь 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по агрессии России и ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
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Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.
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Як завжди рахунок голосування постійних членів 3:2. Пат.
2. Я не перекручиваю твои слова. Что в "Минских" соглашениях сказанно об окупации Крыма? Что сказанно о контроле над границей? Что наконец, сказанно об ответственности твоей рашки за войну на Донбасе? Упс, и в ответ вой козломордых "минскуальтернативынет".
3... відсутності української армії на час укладання мінських угод. И тут ты врешь. К февралю 2015 под Ростовом мест на кладбищах не осталось, и твоя рашка начала готовить передвижные крематории. Такой урон нанесла твоей рашке армия которой не было?
18.02.2020 в 19:33
Я сегодня на Укрпоште вещмешок отправлял, так почтальонша заявила «играетесь вы, мальчики, в свои игрушки». Я этой курве проватненной так по мозгам поездил, шо вмиг стрелки на посылку перевела. Будет мне, крымчанину, про хражданскую войну рассказывать…
Хай ко мне на оккупированную соседом Родину скатается да гривнами там где-нибудь заплатит. Тьху, *****! «Игрушки»… Пусть матери того 22-хлетнего двухсотого поведает… Ясиновский коксохим ее «русский мир» на металл уже порезал, «Стирол» тоже. И десятки таких же оккупированных шазт-предприятий. Крым теперь тоже в заднице. Зла нехватало…
Ветерок Боярского
Брифінг Хомчак: "Після артпідготовки був наступ ворога і принаймні тимчасова втрата позиції".
Зе: "Це ПРОВОКАЦІЯ (2 рази). Ми впевнено ідем до миру".
Хомчак (на запитання журналіста): "Це НЕ ПРОВОКАЦІЯ. У нас війна."
Пздць
Инициатором встречи выступила Россия...
кацапня зебилами уже не ноги а жопу вытирает...
Противник пытался совершить прорыв под прикрытием ствольной артиллерии, танков и тяжелых минометов.
Сергей ИЛЬЧЕНКО
Политический обозреватель
Вторник, 18 Февраля 2020, 18:00
Тактика Кремля - рассеяния внимания: вот и сейчас, одновременно с наступлением в Золотом, началась информационная атака по теме МН17
!
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Вспомните нападение касапов на наших моряков возле нашей Керьчи ..?!!
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Так 3енелейсская МРАЗЬ УКРАИНУ ОБВИНЯЛА !
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УКРАИНУ , а не росЦИЯНССКИЙ ФЕКАЛИСТАН !!
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!!
Львовский метрополитен
"Хотів би сказати співчуття нашому загиблому бійцю".
Да он бл*дь издевается
Буквально сегодня подкралось очередное "эпичнэ пакращення" и крылом своим коснулось головушек зубажилых. Ну, или не крылом, а тем самым органом, которым преЗЕдент Галабародька играет на рояле и коснулось вовсе не головушек нарида, а того места, куда не попадает солнца лучик. Ну в общем подкралось и коснулось, как-то вот так.
Дело в том, что сегодня, впервые за длительный период времени, орки из ОРДЛО предприняли попытку вооруженного штурма позиций ВСУ. Еще раз повторяю, специально для ЗЕбланов "умеющих читать" но не понимающих прочитанного - это произошло впервые за длительный период времени.
У вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, - Україна зазнала втрат. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення
Если кто не в курсе, то это на линии разграничения в Луганской области. Дело в том, что орки хотели занять наблюдательный пост, который среди военных именуется "Баня". Пост находится как раз между Новотошковским и Золотым-4, аккурат напротив населенного пункта Голубовское, а этот населённый пункт контролируют как раз сепаратюги.
С января, после "разведения сил", территория где находится этот наблюдательный пост "Баня" оказалась в "серой зоне", то есть эта территория была ничейной. Но она имела преимущества, так как находится на возвышенности и по сути это небольшой наблюдательный пункт.
ВСУ решили занять эту территорию чтобы сделать там свой наблюдательный пост, откуда можно контролировать действия орков. А сепаратюги, в свою очередь, периодически и именно с того направления стреляли по позициям ВСУ. И тогда в январе ВСУ побыстрому заняли эту позицию и оборудовали на ней наблюдательный пост.
Прошло 1,5 месяца, орки вдруг опомнились и решили захватить наблюдательный пост "Баня", потому что те кто там находится, будут иметь преимущество над противником.
ВСУ смогли отбить атаку орков, вломили им люлей и сепаратюги отступили. Но потом ВСУ оставили высоту с наблюдательным постом, так как орки начали обстреливать её из миномётов и из крупного калибра. На высоте сейчас находится 1 убитый солдат ВСУ, его обещают забрать позднее.
Реакция ЗЕ-власти на эту наглую провокацию орков, была молниеносной и ужасной:
Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.
Во как. Врезал так врезал. Со всей силы. Мощно. Решительно... Но и это ещё не всё. ЗЕ-власть на этом не остановилась и нанесла оркам ещё один сокрушительный удар:
Радник секретаря Ради безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо повідомив про перенесення презентації "Національної платформи примирення і єдності" через ескалацію на Донбасі.
Сивохо підкреслив, що презентація не скасовується, а переноситься з 19 лютого на пізніший термін (дату повідомлять пізніше). За його словами, робота з налагодження діалогу між простими людьми триватиме "непублічно, системно, безперервно".
Переводя на понятный зубажилым язык - после такой провокации мы примиряться не будем, ну не то чтобы совсем не будем, а не будем примиряться 19 февраля. А потом будем, потому что "нарид устал ат вайны" и к тому же "нужна услышать Дамбас". Предлагаю вместо "платформы примирения" использовать сразу платформу братства и вечной дружбы. Так надёжней.
Так что зубажилые, не расслабляемся. Хлеб-соль которые вы приготовили для встречи Якуневича и его "команды крепких хозяйственников" далеко не прячьте, вполне возможно что скоро оно вам пригодится. Ну и тренируйтесь просить прощение у "нарида Дамбаца", естественно на коленях. Сделали сами себя вместе - теперь уже ничего не поделать.
Версии, вопросы и ощущения (Часть 2)
сегодня мы должны были увидеть указ о частичной мобилизации и приостановке или прекращению любых переговоров с РФ, после чего - выдвижение всех отведенных войск на свои позиции, как минимум, а желательно - начать операцию по выдавливанию противника за пределы Украины. Еще раз повторю, это - не мои пожелания, это так написано в конституции.
Но этого не произошло, и противник, за очень долгое время, перешел от обстрелов к безусловным наступательным действиям. После этого все лица, которые рассказывали о «совместном патрулировании» и прочих веселых вещах, должны были оказаться в военной прокуратуре и ознакомиться с подозрением по соответствующим статьям уголовного кодекса Украины. Много еще чего должно было произойти, но не произошло, и это видят все - думающая часть народа Украины, ВСУ и безусловно - противник. Те, кто называют себя правительством этот тест завалили, и теперь, пока они будут у власти, Украина в опасности. Так это выглядит на конец дня.
Здесь показательно слово "циничная".
Если с провокацией все понятно, то "циничная провокация" - это речевой штамп.
Он лежит не в сфере логики, а в эмоциональной сфере.
И если провокацию могут устроить конкретные субъекты - например, "вооруженные формирования ДНР устроили провокацию на лини соприкосновения" - это обычное информационное сообщение, то "циничную провокацию" могут устроить только враги.
Это уже манипулятивный спектр.
Так вот, собственно, и вопрос.
Кто же такие эти так за весь световой день и не названные - более того, всячески избегаемые быть названными! - враги, которые хотят сорвать наш процесс примирения с Путиным, глаза которого хотят прекращения войны?
Ну кто? Кто нам мешает остановить войну теперь?
Формирования ЛДНР? Нет. Они вроде же как "наши граждане". Мы им пенсии собираемся платить. Совместное патрулирование устраивать. Видимо, патрулировать надо как раз против этих невидимых врагов, которые устраивают нам провокации и мешают пожать, наконец, братские руки дружбы. Российские войска? Ну, это странно. Потому что российские войска подчиняются Путину, а Путин хочет мира - не может же он, в таком случае, устраивать провокации против своих же собственных желаний. Порошенко? Ездит по миру, срывает на Мюнхенской конференции плат двенадцати шагов, нехорошее думает... Возможно, возможно. Но так вот прямо - тоже нельзя утверждать.
Тогда кто?
Кто этот наш ******** враг, который опять наживается на войне и мешает миру?
Америка? Мировая закулиса? Нибуру? Или Нибиру? Рептилоиды? Маруся Зверобой? Гонатрева? Неведомые буряты? Уволенный Сурков гадит?
Кто?
Это я не к тому, чтобы позубоскалить.
Это я к тому, чтобы показать, НАСКОЛЬКО все изменилось.
Во всем. Даже в риторике.
Год назад мы четко знали, кто на фронте устраивает провокации. Кто стреляет. Кто применяет артиллерию.
Мы четко знали, кто атаковал украинские катера в Керченском проливе.
Мы называли их прямо и их именами.
На следующий же день Рада вводила военное положение.
Сейчас же произошла потеря управления не только в делах и в коммуникационных связях.
Она произошла в риторике.
А риторика, терминология, словоприменение - основа всего.
Вы не можете противостоять неназванному врагу.
В этом плане власть сродни журналистике - не факт, что точность формулировок приведет к положительному результату, но отсутсвие точности формулировок приведет к отрицательному результату гарантированно.
Сегодня же власть точность формулировок уничтожила.
Сегодня в Украине появился свой коллективный Тот Кого Нельзя Называть По Имени.
И я не про Путина. Путин - это бы пол-беды еще. Я про коллективного путина. В которого входит и российская армия, и войска ЛДНР. Были бы живы и Гиви с Моторолой - и они бы вошли.
Это начало распада государственного управления, друзья мои.
Кто-то устроил нам на фронте циничную провокацию.
*****, и кто же это мог бы быть-то, а...
Даже и не предполагаю.
Молчать нельзя сказать.
А некоторые придурки заявляют,что ситуация приближается к миру.
"Зараз ні у кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати", - сказав він.
От цікаво.Якщо гіпотетично якийсь негідник хряпне цього приблуду сочинського в шнобель ліктем,щоб аж хруснуло,чи зрозуміє він ХТО,ЗА ЩО,і ЗВІДКИ ?
Или шахтеры из шахты.
Их же просто уже вешать надо!
Приємно здивований. Все чітко виклав на відміну від того, хто в очах Путіна побачив бажання миру