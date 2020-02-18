 Госинспектора таможенного поста "Тиса" Пловайко отстранили за взятку в 200 евро, - Нефьодов. ВИДЕО

Об этом сообщил глава таможни Максим Нефьодов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в эти выходные в YouTube выложили видео, на котором, вероятно, госинспектор таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Михаил Пловайко берет взятку в 200 евро за прохождение микроавтобусом таможенного контроля без осмотра.

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"Сегодня и.о. начальника Закарпатской таможни Виктор Иванус подписал приказ об отстранении Михаила Пловайка, а также направил заявление в Государственное бюро расследований о получении неправомерной выгоды работником таможни", - написал Нефьодов.

Он также отметил, что от написания заявления на увольнение и явки с повинной Пловайко отказался.

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Отметим, что видео того, как на Закарпатской таможне берут взятки было опубликовано 16 февраля.

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