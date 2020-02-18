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Все про:взятка (4889) Закарпатье (1718) таможня (1587) Государственная таможенная служба (16)

 Госинспектора таможенного поста "Тиса" Пловайко отстранили за взятку в 200 евро, - Нефьодов. ВИДЕО

И.о. начальника Закарпатской таможни Виктор Иванус подписал приказ об отстранении Михаила Пловайко и направил заявление в ГБР.

Об этом сообщил глава таможни Максим Нефьодов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в эти выходные в YouTube выложили видео, на котором, вероятно, госинспектор таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Михаил Пловайко берет взятку в 200 евро за прохождение микроавтобусом таможенного контроля без осмотра.

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"Сегодня и.о. начальника Закарпатской таможни Виктор Иванус подписал приказ об отстранении Михаила Пловайка, а также направил заявление в Государственное бюро расследований о получении неправомерной выгоды работником таможни", - написал Нефьодов.

Он также отметил, что от написания заявления на увольнение и явки с повинной Пловайко отказался.

Госинспектора таможенного поста Тиса Пловайко отстранили за взятку в 200 евро, - Нефьодов 01

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Отметим, что видео того, как на Закарпатской таможне берут взятки было опубликовано 16 февраля.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176517
 
 
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А чего только отстраняют. Почему не сажают? И почему так мало отстраняют, если там все взяточники? Вся эта "бурная" деятельность неэффективна без посадок.
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"... тіко покладіть гроші в талончик, шоб ніхто не бачив" (С) )))
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Что за туфта?Начальники таможен за 200 евро не палятся.
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Заработок таможенника составил 200 евро , - За время движения автобуса через пост.Ну где то 1 2 минуты и 200 евро.А сколько он работал год , десять , Та плевать он хотел на вас и откупится не заходя в Изолятор.Наивные Блин.
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да за эту сумму он еще святой по сравнению с другими каллегами
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