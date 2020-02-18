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 Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО

Около 300 человек собрались в Микулинцах Теребовлянского района на протест.

Об этом Суспільне:UA сообщила заместитель председателя райсовета Ольга Трапова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 20 февраля в санаторий "Медоборы" в селе Конопковка у Микулинцев, должны привезти эвакуированных из Китaя людей нa обcервaционные мероприятия. Они должны находиться там 14 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев из Ухани эвакуируют 20 февраля, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель сообщил, что официального подтверждения этой информации нет. По его словам, место для карантина ищут во всех областях Украины.

Директор санатория Василий Мартынюк говорит, что ему сообщили, что "Медоборы" и еще несколько заведений для карантина подходят.

Начальник Нацполиции области Александр Богомол рассказал корреспондентам, что у полиции нет информации о том, что эвакуированных из Китая людей привезут в Тернопольскую область.

Как сообщает УНИАН, в полиции Тернопольской области подтвердили, что местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий "Медоборы" украинцев из Китая. На блокпостах дежурят ориентировочно 15 человек. Рядом с ними находятся работники полиции с целью обеспечения охраны порядка. 

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Также читайте: Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

20 февраля из Ухани будут эвакуировать украинцев, однако место их размещения на карантин пока не определено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если политики будут подстрекать людей перекрывать дороги, я лично привезу эвакуированных из Китая в их особняки в Конча-Заспу, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3176502
 
 
 Топ комментарии
 
А в чем проблема отправить их в Италию в 15 комнатный дом Зеленского?
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йохане стадо
не дивно, що вони собі обрали такого "президента"
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ти ж не проти, то стань добровольцем- розмісти на своїй фазенді.
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Не против под моим городом в Днепропетровской обл. Есть отличный санаторий пусть везут я не буду против
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Я не против размещения в медицинском учереждении моего города.

А тебя, чтобы лечили врачи с таким мышлением, как вот у этой толпы.
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який ти шустрий...
в лікарів спитай чи вони не проти.
бо будеш сам за евакуйованими наглядати..
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Если надо, буду и я.

А ты, когда заболеешь опасной инфекцией спросишь, не против ли врач к тебе подойти. А наш врач тебе ответит: та ты шо? шоб я заразился? быстро на кладбище, пока никого заразить не успела. Потому, что это наш народ! Это наша страна! Есть ли еще где-то такая?
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от привезуть тобі вірус і будеш знати, розумний такий..
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Я вже знаю. Ось тут прочитав. Це страшніше за вірус. І я тут живу.
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читай іншу новину - 9 країн попросили нас вивести їхніх громадян
а потім на карантин попросять в нас лишити.
не всі такі йолопи співчутливі.
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Українців вивозять 49, всіх інших із 9 країн сумарно - до 25. Це логічно, щоб вивозила країна, громадян якої найбільше.
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Конченые когуты, дремучие невежды, чем они лучше испитых в пятом поколении кацапов с кемеровской и челябинской области.
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Смертність від китайського вірусу 2% (при адекватній медичній допомозі). Спроможність української медицини у наданні адекватної допомоги при епідемії дуже сумнівна. Тому цифра смертності ймовірно збільшиться у декілька разів.
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Особливо коли йдеться про Тернопільську область.
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Гостеприимство галичан всем известно, и патриотизм тоже...
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Какое гостеприимство??? Ты понимаешь что в санатории ограждение номинальное, что если хоть 1 человек захочет выйти за периметер за пивом/сигаретами тов зоне удара окажуться тысячи ни в чем не виноватых. Разве так сложно и дорого сделать за 2 сутки палаточный городок где-то на старом военном аэродроме? Обеспечить водой, едой, теплом с избыточным запасом?
У нас не Китай, если вирус выйдет за пределы, то его не остановить. Нет слов.
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Палаточный городок??? Вы в своем уме? Зимой детей в палаточный городок заселять! Нелюдь!

У нас множество санаториев, стоящих далеко от населенных пунктов! Огородить их сильнее по периметру - дело одного дня - это гораздо проще организации городка с медицинским оборудованием "на старом военном аэродроме".
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Так, ПІЛЯТЬ, то вже треба було, зебіле, зробити! І санаторій вибрати, і охорону організувати. і медперсонал підібрати, і засоби захисту, дезінфекції і медикаменти. То вже давно ВЛАДОЮ ТВОЄЮ ЗЕБІЛЬНОЮ МАЛО БУТИ ЗРОБЛЕНО. Але ідіоти зебільні за добу до евакуації вирішують, куди тих евакуйованих спихнути. Тварюки ви, пілять. Недолугі і тупі зелені зебіли.
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Так, давно потрібно було зробити. Але ж у нас все і завжди робиться в останню хвилину будь-якою владою. І, доречі, влада ця не моя особиста, а українська - я за неї так само не голосував, як і ти, але я приймаю вибір українців - бо це суть демократії.
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Це не демократія, бо демократія в першу чергу, то ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. І тих, хто вибирає і тих, кого вибирають. В нас не демократія, в нас гнилий совковий бардак.
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Це саме демократія.Не плутайте із демагогією, якою ви зараз займаєтесь.
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Вариаций масса. Но не селить в насленном пункте.
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Вы вчера писали мракобесный бред про наркополитику теперь взялись за короновирус. А умишко как у совдеповского тараканчика, опять засыраешь эфир идиотическими месседжами старый выродок.
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А Вы в курсе что наркозависимых все больше и больше? А? И что продаваны наркоты выходят по УДО? Может они "осознали" и продают исключительно помидоры с огурцами? Ага.
.Почему ОАЭ, Эмираты, Китай расстреливают наркоторговцев?
А теперь вот еще одна беда может быть. и НИКТО не будет виноват. ПОКА лекарства НЕТ.
КАКАЯ смертность в Китае и сколько заболевших - неизвестно.
На лайнере Diamond Princess 455 заболевших из 3700.
В Ухане 12 млн. населения. Сколько пишут там заболело?
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Інфіковані в Ухані будуть всі.
захворюваність(з симптомами) 10 відсотків
з цих урахуванням цих 10 відсотків і того,що на момент епідеміїї було 9 млн-то

Сколько пишут там заболело?

захворіє 900 000
з них(поки що така статистика ) 18 000 жертв можливо (хоча в Ухані сиоуація може бути гірше як по Китаю загалом)
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Знайшли крайніх - ними виявилися тернополяни.
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а что в них такого особенного в этих тернополтянах чем они лучше других, пока они ведум себя как безмозглое,бессердечное быдло. Посмотрим что они запоют когда их родичей, которых половина за границей, вот так не будут возрващать домой, как этих несчастных украинцев из Китая.
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Західняки - практичні люди, думають наперед. Якщо почнеться там спалах епідемії, найближчі села заблоковано буде військом та мєнтами, територію перетворять на карантинну зону з усіма витікаючими наслідками. Заради чого їм ризукувати життям своїх діточок - заради бариг і туристів?
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Боже какой бред и элементарная логика: моя хата с краю
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Мова йде не про мою хату і не про вашу, а про чужу. А якщо хата чужа, то спочатку треба питаються у господарів.
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Немедленно принести з ближайшего монастыря чудотворную икону и всем облобызать...страждущим и больным первыми
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Не пишіть всяку фігню,вони наші громадяни тому ми повинні якомога швидше це вирішити
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Я понял. Настоящие Украинцы не чихают. Если чихнул, то пинка под зад и за поребрик. В Тюмень их, там относятся с пониманием, никто не бунтует.
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Можно распределить по разным санаториям.
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Феофанія! прекрасне місце і лікарі професійні. Тай слуги з Донором забігають швидше.
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Завтра на Тернопільщині будуть проводити антитерористичні навчання..як в Київський обл. там мешканці теж протестують..
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У зебила Радуцкого (доктор куйИмвжопу) есть целая клиника. Вот туда бы и поселить людей на карантин. А у еще одного зебила Пальчевского лаборатория. Вот его специалисты могли бы анализы брать. А еще есть знатный зебил Комаровский, ну просто гений медицины и он смог бы организовать наблюдение на высшем уровне)) Ну так зебилы собираются что-то делать, а не трындеть как обычно? А, зебильня?
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Привезуть у Київ а потім будуть катати по всій Україні щоб нікому завидно не було.Гулять так гулять. Ну що дебіли обновили еліту.
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'у страху очі великі'..
загроза перебільшена,хоча і недооцінюватине варто..

ймовірність ІНШИХ ДЖЕРЕЛ КОРОНОВІРУСУ ,ВиДАЄТЬСЯ ,БІЛЬША
1)ЛІТАК рейсу 4-го лютого
2)Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей - Цензор.НЕТ 1464
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К зеленскому домой пусть везут или в Донецк и Луганск.

.всю нацию ****** хотят погубить
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Да разместите их на корабле в нескольких километрах от берега! хотя не факт что вирус ветром не задует на берег!
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Уехавшие похерили Украину ради лучшей жизни, а Зе за них жопу рвет, в свой дом бы пригласил !
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