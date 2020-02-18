 Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО

Об этом Суспільне:UA сообщила заместитель председателя райсовета Ольга Трапова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 20 февраля в санаторий "Медоборы" в селе Конопковка у Микулинцев, должны привезти эвакуированных из Китaя людей нa обcервaционные мероприятия. Они должны находиться там 14 дней.

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Председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель сообщил, что официального подтверждения этой информации нет. По его словам, место для карантина ищут во всех областях Украины.

Директор санатория Василий Мартынюк говорит, что ему сообщили, что "Медоборы" и еще несколько заведений для карантина подходят.

Начальник Нацполиции области Александр Богомол рассказал корреспондентам, что у полиции нет информации о том, что эвакуированных из Китая людей привезут в Тернопольскую область.

Как сообщает УНИАН, в полиции Тернопольской области подтвердили, что местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий "Медоборы" украинцев из Китая. На блокпостах дежурят ориентировочно 15 человек. Рядом с ними находятся работники полиции с целью обеспечения охраны порядка.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

20 февраля из Ухани будут эвакуировать украинцев, однако место их размещения на карантин пока не определено.

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