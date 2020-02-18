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 Политика Украины
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 В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидаты на вакантные должности в Офисе генпрокурора начали проходить тестирование.

Об этом информирует прес-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 18 февраля 2020 года, в рамках отбора на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе Генерального прокурора началось тестирование на знания законодательных вопросов", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 01
В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 02
В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 03
В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 04

Председатель первой кадровой комиссии, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак отметил, что во вторник должны пройти тестирование 4 группы кандидатов, а это около 320 человек.

Уточняется, что тестирование на знания законодательства состоится в течение 4 дней, и результаты будут получены в последний день, когда все кандидаты сдадут экзамен.

Также Чумак напомнил, что по результатам первого этапа примерно 300 лиц с наибольшим количеством баллов, но не меньше проходного балла, будут допущены к тестированию на общие способности.

Источник: https://censor.net.ua/v3176436
 
 
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це вони що роблять?? Гроші на офшорний рахунок приймальної комісії скидують....
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Сто фотографов и кухарок, которые будут по камерам видеонаблюдения выискивать "уникальные футболки" подозреваемых?
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Тестуйте посади і погрожуйте немотивованими судами під час російської агресії. В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак - Цензор.НЕТ 690
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Я бачу на фото 4 хлопчина в бордовій кофтині і кругленькою лицем проходить, тест здав, наш кандидат. По фізіогноміці ідеально підходить, зразу видно чесна та принципова людина, справжній український прокурор.
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Конкурсы нечестные. Мало того, что нечестные - ещё и бесполезные.
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Питання напевно скільки років кварталу, який склад, хто ваш повелитель, чи красивий Зеля, скільки серій в слузі народу, тощо.
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