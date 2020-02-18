 Если политики будут подстрекать людей перекрывать дороги, я лично привезу эвакуированных из Китая в их особняки в Конча-Заспу, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Относительно коронавируса я хочу вам сказать: у нас полностью контролированная ситуация. Мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые средства массовой информации распространяют какую-то дезинформацию относительно того, куда их везут, что что-то неготово. У нас есть несколько вариантов. Мы полностью готовы. Но самое главное, что мы забираем наших граждан. Если вы увидите статистику, сколько там наших. Это не взрослые люди, а мальчики и девочки. Много людей 90-х годов рождения. Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям, мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам, к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать - мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы. А относительно этих политических "товарищей", хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан, а мы их обязательно привезем домой, то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил Зеленский.
Как сообщалось ранее, Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии
Тест систем 30!!!
Эвакуируемых 50!
Плюс врачи, в Китае заражаются и болеют и умирают не смотря на скафандры.
Их там где они будут, должны не только довезти, но и обслуживать.
Т.О НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ИХ, НО И ВСЕХ КТО С НИМИ КОНТАКТИРУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Они будут переносить инфекцию!
Японцы на "Диамонд принцесс" тестируют каждого через день. И несмотря на гуманность никого не выпускают (ВСПОМНИМ ИСПАНКУ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ).
Наших хорошо лечат в Японии, им окажут там лучшую помощь, чем оказали бы здесь.
Готовы мы? Пусть своим родителям их поселит, молодые практически не умирают от инфекции.
Вместо того,чтобы оставить их там где им могут оказать помощь, чтобы они сидели каждый в своей квартире и дать им денег на аренду и еду на дом, нужно подвергнуть их опасности в процессе доставки и изоляции (в санаториях нет отдельных боксов со своей вентиляцие).
Гарант подвергает опасности тысячи это эпидемия!!! Все страны изолируют таких людей, у нас нет такой возможности.
ПС насколько патриотично, зная что ты можешь заражать других, возвращаться в свою страну и подвергать опасности других людей, втч свои семьи?
Он хочет без решение суда ворваться в частный дом?
Тогда это нарушение закона
Тогда он потом должен уйти в отставку.. он же обещал на выборах.. "если я хоть раз нарушу закон я сразу же уйду в отставку бла бла бла.."
ХОтя он уже 105000 раз нарушил закон..........