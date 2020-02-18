 Сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году увеличена на 16%, - Данилов. ВИДЕО

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам пресс-служба СНБО сегодня опубликует подробный пресс-релиз по гособоронзаказу.
"Гособоронзаказ повышен в сравнении с предыдущим годом на 16% и сумма, которую мы расчитываем в этом году потратить больше $1 млрд", - сообщил Данилов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины сейчас идет подготовка нового оборонного заказа на 2020 год по новому подходу.
«Коломойша и компания»
увеличились на 30%...
Але піплу все по барабану, воно схаває будь-яку картинку
https://gordonua.com/news/money/na-zakupkah-nenuzhnyh-armii-broneavtomobiley-planiruyut-ukrast-300-mln-grn-butusov-1483954.html
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1407377566100002&id=100004833154110
https://www.unian.net/economics/finance/10842386-chinovniki-planiruyut-kupit-nenuzhnye-armii-broneavtomobili-po-zavyshennym-cenam-butusov.html
https://censor.net.ua/resonance/3171172/zachem_armiya_snova_hochet_kupit_broneavtobusy_na_rekordnuyu_summu
https://defence-ua.com/index.php/home-page/9548-btr-3-ne-zamovleno-naymasovisha-**********-boyova-mashyna-ne-vklyuchena-do-doz-2020
"... Наймасовіший та найпопулярнішій у світі український БТР-3, яких було виготовлено понад 700 одиниць, виявився непотрібним для українського війська.
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень...."
Он больше ничего и не умеет...
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины.
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. »
«Зачєм нам наслєдіє Пастора і Шоколадного Мародьора !!!!»