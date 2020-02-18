 Сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году увеличена на 16%, - Данилов. ВИДЕО

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам пресс-служба СНБО сегодня опубликует подробный пресс-релиз по гособоронзаказу.

"Гособоронзаказ повышен в сравнении с предыдущим годом на 16% и сумма, которую мы расчитываем в этом году потратить больше $1 млрд", - сообщил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины сейчас идет подготовка нового оборонного заказа на 2020 год по новому подходу.

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