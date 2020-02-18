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 Рада почтила память погибших на Майдане и Донбассе минутой молчания. ВИДЕО

Верховная Рада почтила минутой молчания память активистов погибших на Майдане в ходе Революции Достоинства, а также павших защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пленарная неделя, в которую мы входим, - это неделя, когда происходили события на Майдане. Это неделя, которая вошла в нашу судьбу как неделя Революции Достоинства. Давайте вспомним минутой молчания всех погибших на Майдане, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал в начале заседания первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Депутаты поддержали его предложение.

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Напомним, сегодня в районе Золотого состоялся ожесточенный бой. Наемники РФ применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/v3176332
 
 
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дубинский, рабинович и мертвячук с бужанским? Серйозно? Рада почтила память погибших на Майдане и Донбассе минутой молчания - Цензор.НЕТ 4691
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в дупу всіх...
сепари вже почтили з самого ранку Рада почтила память погибших на Майдане и Донбассе минутой молчания - Цензор.НЕТ 8205
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