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 Происшествия, Общество
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 "В Луганске я проживаю. Я - сепаратист. Приехал, чтобы вас здесь #башить", - в Киеве задержали мужчину-дебошира. ВИДЕО

В Киеве задержали мужчину-дебошира с неадекватным поведением, который представившись "сепаром из Луганска", заявил, что приехал "убивать". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф, на кадрах, опубликованных изданием видно, что мужчина действительно ведет себя не вполне адекватно, нецензурно ругается и заявляет, что в Киев приехал из Луганска, чтобы убивать.

Видео Информатор

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Источник: https://censor.net.ua/v3176330
 
 
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друг, родственник, однокласник Сивохи (нужное подчеркнуть)
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Шото долго полицай разговаривал с этим куском говна...
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Сразу линчевать паскуду на месте без суда и следствия. С такими только так и нужно, а не любить каждого украинца как завещал зебло "В Луганске я проживаю. Я - сепаратист. Приехал, чтобы вас здесь #башить", - в Киеве задержали мужчину-дебошира - Цензор.НЕТ 7212
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Малоросы, готовьтесь встречать своих собратьев малоросов с лднр по всей Украине"В Луганске я проживаю. Я - сепаратист. Приехал, чтобы вас здесь #башить", - в Киеве задержали мужчину-дебошира - Цензор.НЕТ 9695
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Непрофессиональный мент с задержанным отношения выясняет. Че та ржу.
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патрульный с "той территории" прибыл для совместного патрулирования
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так на форум приїхав, це ж майбутній патрульний "В Луганске я проживаю. Я - сепаратист. Приехал, чтобы вас здесь #башить", - в Киеве задержали мужчину-дебошира - Цензор.НЕТ 5904
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а чего так долго разговаривают с этим животным?
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