 "В Луганске я проживаю. Я - сепаратист. Приехал, чтобы вас здесь #башить", - в Киеве задержали мужчину-дебошира. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф, на кадрах, опубликованных изданием видно, что мужчина действительно ведет себя не вполне адекватно, нецензурно ругается и заявляет, что в Киев приехал из Луганска, чтобы убивать.

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