 "В Луганске я проживаю. Я - сепаратист. Приехал, чтобы вас здесь #башить", - в Киеве задержали мужчину-дебошира. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф, на кадрах, опубликованных изданием видно, что мужчина действительно ведет себя не вполне адекватно, нецензурно ругается и заявляет, что в Киев приехал из Луганска, чтобы убивать.
Видео Информатор
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф, на кадрах, опубликованных изданием видно, что мужчина действительно ведет себя не вполне адекватно, нецензурно ругается и заявляет, что в Киев приехал из Луганска, чтобы убивать.
Видео Информатор
https://www.youtube.com/watch?v=BmhKNcWoIcI&has_verified=1
https://racurs.ua/n133841-v-kieve-pyanye-deboshiry-iz-luganska-ugrojali-rasstrelom-policeyskim-foto-video.html