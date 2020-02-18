 Жительница Попасной Устенко выложила видео утреннего обстрела российской артиллерии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях слышна канонада.
Одна из записей снята в районе Попасной и опубликована пользователем соцсети Марина Устенко.
Еще одно видео опубликовали жители оккупированной Голубовки (бывший Кировск) в Луганской области. На записи видно, как российские оккупанты ведут огонь в сторону украинских позиций. Снаряды пролетают над домом, в котором находятся люди, иногда в непосредственной близости.
і 73%ві зебіли, також вибачайтесь, а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами та життєвим досвідом, а не приколюйтесь.. дебіли-експериментатори
Серед людей з університетськими освітами абсолютну більшість голосів набрав Зеленський.
Це тобі дебілу, так, просто факт.
73% долбо"обов вы где? Где коменты? даставайте языки из жопы и раскажите нам