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 Политика Украины, Происшествия
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 Жительница Попасной Устенко выложила видео утреннего обстрела российской артиллерии. ВИДЕО

В сети начали появляться кадры боев на линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях слышна канонада.

Одна из записей снята в районе Попасной и опубликована пользователем соцсети Марина Устенко.

Еще одно видео опубликовали жители оккупированной Голубовки (бывший Кировск) в Луганской области. На записи видно, как российские оккупанты ведут огонь в сторону украинских позиций. Снаряды пролетают над домом, в котором находятся люди, иногда в непосредственной близости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бой в районе Золотого продолжается: наемники РФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения, украинские воины понесли потери, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/v3176323
 
 
 Топ комментарии
 
Отара 73 ,будите своего Вошьдя,пусть берет Сивоху и звездует с ним патрулировать.
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Завтра Сивоха всех примирит, сука тупая.
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Пока Бубочка с утра не одолеет 1-2 дорожки он не в тонусе
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Зеля, клоун, ставай на коліна перед Порохом, кайся, і нехай він керує.. і наразі не має значення, як це буде оформлено, нехай Порох завершує свою роботу, досить успішну, особливо у порівнянні з квартальними чмошниками-сватами..
і 73%ві зебіли, також вибачайтесь, а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами та життєвим досвідом, а не приколюйтесь.. дебіли-експериментатори
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"а надалі - думайте, коли вам радять люди з університетськими освітами"

Серед людей з університетськими освітами абсолютну більшість голосів набрав Зеленський.
Це тобі дебілу, так, просто факт.
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а где все эти прихожане церкви ЗЕленого бога ? куда подевались ? почему не хотят вставить пару слов в защиту говнокомандующего ?
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Поехали на зароботки в польшу, барыгаж безвиз сделал...
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Тепер кацапи сберуть в ООН та будуть кричати про вбивства біндеровцями бабушєк...Щоб не дати можливість відбити...Потім-знову обстріли й захоплення точьок...Й так далі.
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С годовщиной Майдана поздравляют братья. Надо наверно еще раз в глаза ху"лу посмотреть.
73% долбо"обов вы где? Где коменты? даставайте языки из жопы и раскажите нам
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....до сих пор у меня стоит перед глазами картина где ЗЕЛЕНСКИЙ с ВЫПУЧЕННЫМИ глазами произносить " Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН " !!!! какая глубина и откровенность !!!
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А как там детки зеленой шкуры? Сладко спят в теплых кроватках?
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