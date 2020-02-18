 Жительница Попасной Устенко выложила видео утреннего обстрела российской артиллерии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях слышна канонада.

Одна из записей снята в районе Попасной и опубликована пользователем соцсети Марина Устенко.

Еще одно видео опубликовали жители оккупированной Голубовки (бывший Кировск) в Луганской области. На записи видно, как российские оккупанты ведут огонь в сторону украинских позиций. Снаряды пролетают над домом, в котором находятся люди, иногда в непосредственной близости.

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