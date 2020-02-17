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Все про:космос (623) спутник (121) Маск Илон (17) SpaceX (16)

 SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, упала в Атлантику вблизи плавучей платформы, на которую она должна была совершить управляемую посадку, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.

Посадку предполагалось совершить на плавучую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в четвертый раз.

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В то же время, Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Также смотрите: SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3176287
 
   
 Топ комментарии
 
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО
маск штурмує космос,а москалі штурмують генделики)
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Параша в ответ строит ещё 60 глушилок для интернета от Илона Маска. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 9270
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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО
маск штурмує космос,а москалі штурмують генделики)
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А ВЫ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, что за спиной Маска стоят сильные мира сего - и деньги ему дают и военные секреты технологий и территории ?

Я уже высказывала мысль, шо картель арабских нефтяных стран конкретно достал БОГАТЫХ БАНКИРОВ И ОСТАЛЬНЫХ. И цель - поставить арабские страны на положенное им место .

А Макс- нанятый умник - прикрытие
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очень похоже, мне кажется что где то у него, пропавшие после смерти документы Теслы...в любом случае, стране-бензоколонке, однозначно ж*опа.
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stavr А в нас хіба населення не штурмує генделики?
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Позволь полюбопытствовать, а что штурмуешь ты?
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Москали выводят спутники конкурента Маска - "британской" OneWeb. 6 февраля был очередной запуск, с Байконура.
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Параша в ответ строит ещё 60 глушилок для интернета от Илона Маска.
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Когда над Украиной будут летать его спутники, так хочется халявного интернета. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 126
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Халявного не будет, там само оборудование для связи со спутником денег приличных стоит, да и абонплата по украинским меркам будет недешевая. А вот где-нибудь в северной Америке, в частном секторе, где до сих пор ADSL за бешенные деньги, эта услуга зайдет очень даже на ура.
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Доступный, в любой точке мира, но вовсе не бесплатный. Хотя по сравнению с нынешними ценами у провайдеров спутникового интернета, то таки да, можно сказать бесплатный SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 9462
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В северной Америке....ADSL...сейчас? Да еще и бешанные деньги? Ты ничего не путаешь? Может ты о восточной Сибири?
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Да, там местами провайдеры реально попухли, от отсутствия конкуренции. Крупные выдавили мелких.
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О халявном инете там речь никогда не шла. Речь шла о доступном в любой точке шарика. А это не одно и то же.
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из всей статьи о бесплатности прочитал тока в заголовке
Илон Маск обеспечит бесплатным Wi-Fi всю планету
Ну и на фотоколлаже фри вайфай написано. Больше упоминания о бесплатности не заметил. Наверное старею. Глаза подводят
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Интернет может быть будет и бесплатен...определенная скорость...определенный обьем....
Но оборудование в любом случае будет стоить денег...и сверх лимитов тоже будет стоить денег...
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Как бы по логиче вещей в жизни если ты не платишь, то это не значит что кто-то за тебя не платит. Если найдутся меценаты-спонсоры, то может часть трафика и будут оплачивать, что теоретически может удешевить этот инет вплоть до бесплатности. Но это если появятся на столько денежные спонсоры. Ну или государства могут взять на себя частичное его финансирование. Но в любом случае пока подобного ожидать не стоит.
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Ну почему же...может быть и бесплатный тариф...купил оборудование и с ним к примеру 128 килобит скорости...и пользуйся...если сможешь...
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1. Уже летают.
2. Халявного интернета не будет, вообще, никогда.
3. Тот что будет, будет тебе не по карману.
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и когда уже провайдеров можно будет послать в пеший эротический поход?
вот четно, у меня провайдер - ...дский монстр, с которым меня обязали заключить договор....
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Ти думаєш буржуї тобі задурно інтернет даватимуть, ага гривень так за 700-1000 в місяць матимеш безліміт, може)) Будують якусь глобальну систему стеження за всіма і всім
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ну такую сумму, занадто, а вообще лучше ЭТИМ буржуям платить, чем нашему недобросовестному провайдеру.))
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Смени. В чем проблема. Я трех сменил пока на нормального вышел.
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Сменить можно там где есть на кого менять...
К примеру у меня в селе выбора нет...
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Село далеко от города? Если в пределах 30 км можно в сторону радиоэзернета посмотреть.
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Село в менее чем десяти км. от линии разграничения..
Спасибо чехам...оптику в село протянули...
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Ну так а чем по оптике инет не такой? Или тарифы монопольные?
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Тарифы....Да и оптика только в село...далее...абонентам.. по воздуху...
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Раніше добрий був Кабель Дойчлянд , але не в кожному будинку . Я взяв іншу квартиру а там нема можливості підключення Кабеля . Прийшлось сісти на О2
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Упс, ребята - сорри. Я не из Германии. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 5747 Просто в своей сетке рабоей сижу и параллельно работаю на арендуемых ресурсах.
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А в чем проблема? Договор заключается всегда с провайдером. По крайней мере если у тебя
инет проводной. Что-то иного не припомню. Иначе на основании чего он с тебя деньги брать будет.
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CRS-19 Mission - 20 мин. 02 сек. мышь без скафандра по соплу лезет.
Думаю, что Маск круче Остапа Бендера.
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Маск авантюрист, но они иногда многого добиваются в достижении запредельных задач.
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"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его"

а ведь все ближе и ближе....
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