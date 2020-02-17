 SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, упала в Атлантику вблизи плавучей платформы, на которую она должна была совершить управляемую посадку, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
Посадку предполагалось совершить на плавучую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в четвертый раз.
В то же время, Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.
Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
маск штурмує космос,а москалі штурмують генделики)
Я уже высказывала мысль, шо картель арабских нефтяных стран конкретно достал БОГАТЫХ БАНКИРОВ И ОСТАЛЬНЫХ. И цель - поставить арабские страны на положенное им место .
А Макс- нанятый умник - прикрытие
Илон Маск обеспечит бесплатным Wi-Fi всю планету
Ну и на фотоколлаже фри вайфай написано. Больше упоминания о бесплатности не заметил. Наверное старею. Глаза подводят
Но оборудование в любом случае будет стоить денег...и сверх лимитов тоже будет стоить денег...
2. Халявного интернета не будет, вообще, никогда.
3. Тот что будет, будет тебе не по карману.
вот четно, у меня провайдер - ...дский монстр, с которым меня обязали заключить договор....
К примеру у меня в селе выбора нет...
Спасибо чехам...оптику в село протянули...
инет проводной. Что-то иного не припомню. Иначе на основании чего он с тебя деньги брать будет.
Думаю, что Маск круче Остапа Бендера.
а ведь все ближе и ближе....