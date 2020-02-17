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 Китайских строителей, вернувшихся в Житомир, изолировали в домиках, в которых они живут на постоянной основе. ВИДЕО

В течение 2 недель им запрещено покидать жилье, еду им оставляют на пороге и просят трижды в день мерять температуру.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на UA: Житомир.

Пока из Китая на место работы вернулись 9 сотрудников, вскоре ожидают еще троих. Ни у одного из вернувшихся нет признаков вирусного заболевания.

"До отъезда в Китай они проживали в этих комнатах, и поэтому сюда их и поселили. Питание ставим у двери. Когда они открывают двери, поблизости из нас никого нет. А потом обрабатываем двери, которые они закрыли. Карантин я считаю с 15-го до 29-го февраля, то есть 14 дней ", — рассказала врач Марина Александрова.

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Китайских строителей, которые на новый год не поехали домой и остались в Украине, попросили пока не контактировать с вернувшимися из Поднебесной коллегами.

"Когда они приехали, нас об этом предупредили. Нам запретили контактировать с ними. Мы не боимся очень сильно, но, конечно, нужно быть осторожнее", — говорит строитель Чам Ау.

Решение изолировать на 2 недели строителей-китайцев, которые ездили домой на новый год, Житомирская ОГА приняла 15 февраля.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176281
 
 
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В Чернобыльской зоне можно принимать китайцев. Миллионов 20 влезет. Они быстро из неё мегаполис сделают.
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Не надо. Может они от радиации еще лучше плодиться начнут.😂
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А на чем они прилетели? Через борисполь?

Ходили по Борисполю ?

Багаж их обрабатывали?
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- А как они туда вернулись? Телепортом? Китайских строителей, вернувшихся в Житомир, изолировали в домиках, в которых они живут на постоянной основе - Цензор.НЕТ 7807
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никто не знает. Пограничники конфискованные сигареты курят. Аваков занят охраной и разведением ослов. В стране порядок - китайцы ходят, москали - откуда появляются никто не знает.
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Мабуть там якийсь кримінал будується, якщо найняли китайців, а не наших.
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...ну и нафига в житомире то?.. там и так, как в греции, все есть, еще мхом поросший в Раде, Литвин настарался..а вот к КППВ по всей линии разграничения, ни дорог ни мостов нормальных..
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