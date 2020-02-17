 "С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо", - мама осужденного в Италии нацгвардейца Маркива о визите Зеленского в Рим. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Италию. Глава украинского государства во время встреч с высшими чиновниками Италии и Папой Римским Франциском объяснил почему Украина и украинцы считают приговор Маркиву несправедливым. Об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

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