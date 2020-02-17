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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4637) Италия (971) срок (44) суд (22884) Маркив (96)

 "С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо", - мама осужденного в Италии нацгвардейца Маркива о визите Зеленского в Рим. ВИДЕО

Мама нацгвардейа Виталия Маркива - Оксана Максимчук, заявила, что поддержка украинского государства вселяет в ее сына уверенность, что все для него закончится хорошо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Италию. Глава украинского государства во время встреч с высшими чиновниками Италии и Папой Римским Франциском объяснил почему Украина и украинцы считают приговор Маркиву несправедливым. Об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Неправильное место": в парламенте Италии показали фильм об осужденном нацгвардейце Маркиве

Источник: https://censor.net.ua/v3176206
 
   
 Топ комментарии
 
К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
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Главное верить ЗЕбильным
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Виталию можно пожелать только крепкого здоровья и оптимизма....может, все-таки решится его вопрос...
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И кто ж вам верит?"С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо", - мама нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, о визите Зеленского в Рим - Цензор.НЕТ 1209
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После визита Ишака, приговор могут пересмотреть только на пожизненный, если до этого не произойдет извержение вулкана или землетрясение.
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Я каждому из вас тут верю! Особенно после того. как вы тут вчера сцались от радости, что один из вашей секты соевых идиотов назвал военнослужащих ВСУ "ублюдками".
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Тебя не было давно. Вроде хлопнули еще одну вашу ботоферму. Тебя пронесло?
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Как раз таки я наивно надеялся, что это вашу ботоферму, нахлынувшую на "Цензор" весной прошлого года, "хлопнули".
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Да, не отпустят его, Он осужден,как убийца.
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К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
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Путлеровцы в лепёшку разобьются чтобы он не вышел на волю.
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И не только они - в первую очередь те, кто в Италии бабло от орков Россеи получил за это судилище. Вполне вероятно, что их уже начинают шантажировать.
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Они также путлеровцы. А гражданство и место проживания второстепенно.
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виталий теперь одно из популярнейших местных ымен, всех будущих мудрецов стараюца назвать цим менем
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