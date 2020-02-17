 "С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо", - мама осужденного в Италии нацгвардейца Маркива о визите Зеленского в Рим. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Италию. Глава украинского государства во время встреч с высшими чиновниками Италии и Папой Римским Франциском объяснил почему Украина и украинцы считают приговор Маркиву несправедливым. Об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".
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"Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца. ВИДЕО
Виталий держится нормально, сказал, что будет бороться до конца, - жена осужденного в Италии нацгвардейца Маркива
"Виталий бодр и целеустремлен", - Антон Геращенко встретился в Италии с осужденным нацгвардейцем Маркивым
Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо
"Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
+3
К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
+2
Главное верить ЗЕбильным
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Прощай немытая раССея
Виталию можно пожелать только крепкого здоровья и оптимизма....может, все-таки решится его вопрос...
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17.02.2020 16:24
Мне нравится 1
oleg1966
Главное верить ЗЕбильным
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17.02.2020 16:24
Мне нравится 2
комментарий отмечен как спамбостууга
И кто ж вам верит?
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17.02.2020 16:26
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Диды Выпивали
После визита Ишака, приговор могут пересмотреть только на пожизненный, если до этого не произойдет извержение вулкана или землетрясение.
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17.02.2020 16:29
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бостууга
Я каждому из вас тут верю! Особенно после того. как вы тут вчера сцались от радости, что один из вашей секты соевых идиотов назвал военнослужащих ВСУ "ублюдками".
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17.02.2020 16:30
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Диды Выпивали
Тебя не было давно. Вроде хлопнули еще одну вашу ботоферму. Тебя пронесло?
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17.02.2020 16:41
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бостууга
Как раз таки я наивно надеялся, что это вашу ботоферму, нахлынувшую на "Цензор" весной прошлого года, "хлопнули".
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17.02.2020 16:45
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пол 0b083201
Да, не отпустят его, Он осужден,как убийца.
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17.02.2020 16:34
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7Кокс7
К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
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17.02.2020 16:26
Мне нравится 3
NonCFist
Путлеровцы в лепёшку разобьются чтобы он не вышел на волю.
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17.02.2020 16:26
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бостууга
И не только они - в первую очередь те, кто в Италии бабло от орков Россеи получил за это судилище. Вполне вероятно, что их уже начинают шантажировать.
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17.02.2020 16:28
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NonCFist
Они также путлеровцы. А гражданство и место проживания второстепенно.
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17.02.2020 16:47
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oleg1966
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17.02.2020 16:27
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комментарий отмечен как спамМиха Бялко
виталий теперь одно из популярнейших местных ымен, всех будущих мудрецов стараюца назвать цим менем
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17.02.2020 16:29
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