 Чеченец Хангошвили убит в Берлине спецназом ФСБ "Вымпел", - расследование. ВИДЕО+ФОТО

"Мы выяснили как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также установили некоторые подробности перемещений Красикова по Европе", - пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.
"В 2019 года Вадим Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве и Костомукше, проводил время на тренировочных базах ЦСН ФСБ. Биллинги мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с "вымпеловцами" и посещал их тренировочные базы. Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда "Вымпела". И хотя на госканалах он выступает именно как ветеран, судя по всему, он не такой уж и бывший сотрудник. Формально он является частным предпринимателем, владельцем нескольких ЧОПов. Но он также является и председателем российско-иракского делового совета, причем именно его компании получили почему-то эксклюзивное право на охрану российских нефтяных объектов в Ираке. Этот формат "частного предпринимателя" со своими ЧВК за рубежом хорошо известен по примеру Евгения Пригожина. На своем сайте Бендерский с гордостью сообщает, что его основная компания "Вымпел-А" была "неоднократно отмечена благодарностями руководства ФСБ и МВД России, Государственной думы и других государственных органов". Любопытное (и, возможно, случайное) совпадение: знаменитый российский хакер Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещает $5 млн, приходится Бендерскому зятем. По данным властей США, Якубец работал не только ради собственного обогащения, но и в интересах ФСБ. Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, когда Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт на имя Соколова, а также 28 июля — по возвращению из Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве в ЗАО "Руст" (для визы)", - пишет издание.
Эдуард Бендерский и Владимир Путин на заседании ОНФ
"О тесных связях Бендерского с руководством ЦСН ФСБ известно давно. Вот выдержка из письма журналисту "Новой Газеты" Юрию Щекочихину от бойцов группы "Альфа" (также относящейся к ЦСН ФСБ): "Теперь — об одном из спонсоров ЦСН ФСБ. Когда-то в центре служил скромный офицер Бендерский Эдуард. Уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке создал ЧОП (частное охранное предприятие) "Вымпел-А" под "крышей" нашего центра. Курирует его лично наш генерал Тихонов <бессменный руководитель ЦСН ФСБ. - Ред.>. Ездит Бендерский на джипе "Гелендваген", имеет и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам господин Бендерский регулярно приезжает в сауну попариться, несмотря на то, что эта сауна находится на территории особорежимного объекта ЦСН. Париться он предпочитает в обществе руководства центра. А теперь вспомните события на Дубровке. Сразу же после удачного штурма, который провели мы с бойцами "Вымпела", некоторые из руководителей ФСБ и МВД рассказывали по телевидению, как происходили подготовка к штурму и сам штурм. Каково же было изумление многих из нас, когда в одном из сюжетов мы увидели господина Бендерского — гражданского человека, давно уволившегося из органов. Он, сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и откуда перемещались по захваченному зданию спецназовцы, называя номера отделов и групп. Само собой разумеется, что информацию и видеозаписи, сделанные нашими операторами, ему предоставило руководство центра", - пишет издание.
"Интересно, что это письмо было опубликовано уже после смерти Щекочихина. Он скончался в результате отравления неустановленным веществом (уголовное дело по статье убийство дважды открывали и безрезультатно закрывали). Бендерский в разговоре заявил, что с Красиковым он не знаком и никаких комментариев давать не собирается", - отмечают авторы расследования.
Глава ЦСН ФСБ генерал-полковник Тихонов
"Как видно по перемещениям Красикова (которые также видны по биллингу его телефона), он неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ — как минимум 8 раз в 2019 году базу ЦСН ФСБ в Балашихе (войсковая часть 35690). В последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа — всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства", - пишет издание.
Учебно-тренировочная база ЦСН ФСБ в Балашихе
"Другое ФСБшное здание, которое он посещает, находится по адресу Проспект Вернадского 12, корп. 4 (также известное как НИИ "Прибой"), где, судя по данным из открытых источников, находится Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия", - добавляют авторы расследования.
Здание НИИ "Прибой"
"9 апреля 2019 года в 7:45 утра Красиков приехал на тренировочную базу в Балашихе, откуда в 10 утра направился дальше на восток, в сторону небольшой деревушки Аверкиево. Там на тренировочной базе ФСБ он провел 4 дня — до 14 апреля", - отмечает издание.
Видео с базы в Аверкиево
"Также Красиков неоднократно посещает офис возглавляемой Бендерским ассоциации "Вымпел-А" и постоянно созванивается с ее сотрудниками", - добавляют в издании.
Места, посещенные Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, проведенных в данном месте
Спецподразделение "Вымпел" (или управление "В" Центра специального назначения ФСБ) было создано в 1981 году после начала войны в Афганистане и вдохновлено успешным штурмом дворца Амина в Кабуле. Официально "Вымпел" был создан для проведения операций за пределами страны в особый (угрожаемый) период. Приказы о проведении операций мог отдать только председатель КГБ СССР — и только письменно.
Учебно-тренировочную базу подразделение получило в Балашихе, в "старом городке", где готовились кадры ещё для гражданской войны в Испании.
Подготовка "вымпеловцев" включала общефизический тренинг, рукопашный бой, занятия по вождению любого вида автотранспорта, стрельбу из всех видов отечественного и иностранного оружия, обучение водолазному, альпинистскому, медицинскому и взрывному делу, воздушно-десантную и подводную подготовку. В среднем подготовка "вымпеловца" занимает 5 лет.
Кроме того, по заказу сотрудников "Вымпела" создавались специальные образцы вооружения и снаряжения. Примечательно, что по данным источников Spiegel, знакомых с деталями расследования убийства Хангошвили, Крассиков использовал модифицированный Глок 26 с замененным стволом без серийного номера, специально приспособленный для установки особого глушителя.
Задачами отряда были дезорганизация тыла противника, диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных сетей, освобождение, захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией (в том числе и на территории других государств), уничтожение людей, представляющих угрозу государству, осуществление государственных переворотов за рубежом.
После распада СССР "Вымпел" был переориентирован на задачи внутри страны — прежде всего на борьбу с террористами. Вымпеловцы участвовали в операции по освобождению заложников в Будённовске и других известных антитеррористических операциях на Северном Кавказе. Официально "Вымпел" отрицает участие в операциях за рубежом.
"Красиков оставил свой мобильный дома, отправившись в Европу, для миссии у него был отдельный мобильник, который он активировал 15 августа, за два дня до вылета из Москвы. Новый номер телефона он зарегистрировал на свою новую фамилию "Соколов". Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона, и, как оказалось, кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем: и указанное время соединений, и номера вышек постфактум были изменены. К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений. В России Красиков практически не использовал этот телефон, сделав единственный звонок 15 августа в туристическое агентство, чтобы забронировать отели в Варшаве и Париже. 17 августа, судя по биллингу, он весь день провел дома и в 6 вечера выдвинулся в Шереметьево. В 19:13 рейсом Air France он вылетел в Париж", - выяснили авторы расследования.
Руссо туристо — Париж
"Первые два дня в Париже метаданные с телефона отсутствуют, зато 19 августа "турист Соколов" выполнил всю обязательную программу, посетив Лувр, Эйфелеву башню, Елисейские поля, базилику Сакре-Кёр, Дом инвалидов, или церковь Мадлен. Судя по тому, что главные туристические достопримечательности он стал посещать лишь на третий день, первые два дня были явно посвящены не туризму, а чему именно — пока не ясно. 20 августа Красиков вылетел в Варшаву", - отмечает издание.
Варшавские шпили
"Приземлившись в 3 часа дня в Варшаве, Красиков отправился напрямую в отель. Оттуда он направился в парк Лазенки, где осмотрел королевский дворец, затем вернулся в старый город и провел остаток вечера в ресторане Sexy Duck. На следующий день он сделал несколько звонков человеку, который, как нам удалось установить, является местным русскоговорящим гидом. Днем он отправился в Вилянувский дворец и вечером вернулся в отель. 22 августа и в последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице — он был включен (судя по периодической активности GPRS), но соединений по нему не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлин нет, он выехал туда либо на поезде, либо на машине. На следующий день в 11:58 он убил Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами в голову", - выяснили авторы расследования.
Читаємо мемуар, про те, як українці вбивали українців, на догоду русскім.
Па́вел Анато́льевич Судопла́тов - генерал-лейтенант МВД СССР.
«Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидетеля . (Рассекреченные жизни).»
"22 августа и в последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице - он был включен (судя по периодической активности GPRS), но соединений по нему не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлин нет, он выехал туда либо на поезде, либо на машине."
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РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!
Оні убівают только націков, бандеровцев, і тєх кто разговаріваєт, на видуманной Соросом, так називаємой мовє. Прічом убівают, любья.
А вообще то ***** говорит всєздє і всєм, что оно очєнь любіт Украіну, і по доброму називаєт єйо: «Failed State»...
Укр777
@zsusso777
The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось найти новые подтверждения того, что убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ "Вымпел" А вот в Украине они только могут удобрение организовать.
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/02/17/v-like-vympel-fsbs-secretive-department-v-behind-assassination-of-zelimkhan-khangoshvili/
Цих шакалів - вимпєлівців під Донецьким аеропортом загинуло більше ніж за всю історію існування "Вимпєла"
Службові шакали.