 В Александровской больнице Киева впервые провели операцию по имплантации механического сердца. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года здесь проведено более 7000 операций на сердце. Это более 7000 спасенных жизней киевлян. На днях здесь сделали уникальную операцию по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине - в Институте сердца. Операцию сделали столичные кардиохирурги - это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии. Операция прошла успешно. Пациент уже ходит и чувствует себя хорошо", - сказал Виталий Кличко журналистам после посещения мужчины, которому имплантировали механическое сердце.

Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц, несмотря на тяжесть состояния, находился на стационарном поддерживающем лечении. Длительность операции 3 часа. Оперировали кардиохирурги Александровской больницы, которые прошли соответствующее обучение за рубежом и получили сертификаты специалистов по имплантации механического сердца. Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн. Стоимость самого сердца - 4,5 млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

По словам заведующего кардиологического отделения Александровской больницы Виктора Клюзко, механическое сердце имплантировано в сердце человека и помогает ему должным образом функционировать.

"Сердце не работало. Мужчина не мог далеко ходить и постоянно находился в больнице. Мы вводили необходимые лекарства, чтобы поддерживать работу сердца. Теперь пациент может летать в любую точку мира. Он живет, как с обычным механическим клапаном. И принимает только варфарин. Ранее эти механические сердца были переходным этапом к трансплантации. Сегодня это - отдельная альтернатива. И пациенты живут много лет с такими механическими сердцами", - пояснил Виктор Клюзко.

Механическое сердце - американского производства. За средства городского бюджета пока было приобретено два таких сердца. Второе механическое сердце будет вскоре имплантировано еще одному пациенту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. ФОТОрепортаж

Также кардиохирурги заведения в 2019 году начали делать уникальные операции - транскатетерную имплантацию (через бедренную артерию) аортального клапана. Стоимость такой операции - около 900 000 грн. На сегодня в Александровской больнице сделали уже 14 таких операций. Все они произведены киевлянам на бесплатной основе, за счет средств, выделяемых городом по программе "Здоровье киевлян".

С октября 2017 года в Александровской клинической больницы Киева в круглосуточном режиме функционирует отделение рентгенэндоваскулярной хирургии. В 2019 году впервые в заведении провели оперативные вмешательства на открытом сердце, ранее осуществляли исключительно в клиниках Академии медицинских наук Украины и Министерства здравоохранения Украины. На сегодня кардиохирурги Александровской больницы сделали более 230 таких операций.