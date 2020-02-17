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 Происшествия, Общество
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Все про:Бровары (140) ДТП (6031) Нацполиция (10928) ГБР (959)

 Смертельное ДТП в Броварах: пьяный полицейский сбивает пешеходов на переходе. ВИДЕО камер наблюдения

Следователи ГБР опубликовали видеозапись камер наблюдения, на которых зафиксирован момент смертельного ДТП в Броварах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как автомобиль нарушителя сбивает пешехода, который переходит дорогу. На видео четко видно, что пешеход переходит дорогу на разрешающий сигнал, так как для автомобилей горит красный сигнал светофора.

Как сообщают в ГБР, виновника задержали, им оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области. Установлено, что полицейский был пьян.

Напомним, что 16 февраля около 19.00 в Броварах Киевской области полецейский, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП  28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Источник: https://censor.net.ua/v3176113
 
 
 Топ комментарии
 
"какой же пьяный МЕНТ не любит быстрой езды".
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Была бы больше зарплата, он бы по театрам шарился, а так приходится бухим по городу кататься...
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"какой же пьяный не любит быстрой езды".
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Алкоголь не меняет характер человека - просто снимает некоторые ограничения.
Я ехал 2 раза в жизни с прилично выпившими водителями, когда был значительно младше, один раз - по сельской местности, второй - по Киеву. Оба ехали очень не быстро, осознавая, что реакция не та.
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"какой же пьяный МЕНТ не любит быстрой езды".
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"пьяная мама особенно сильно любит скорость!"
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В трубочку он дышать отказался, и как шумиха поутихнет дело наверняка замнут.
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так труп - дишать нє нать - сразу в лабораторію
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Срочно нужна легализация короткоствольного оружия... иначе эта вакханалия не прекратится
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Таких валити треба з незареєстрованої зброї. Бажано з перероблених газовиків або бразильсько-сальвадорських рушниць із сантехнічних труб.
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Тварь в погонах от безнаказанности дуреет. Ну , теперь соли ему на хвост насыпьте, и порядок.
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Піші не мали шансу зреагувати, бо засліплені були фарами.
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ОК, он прав, и погибший тоже прав, ну и шо? Даже по звуку мона было услышать и ДДД сделать. А так подуставшему швырнут 2к. евро, а семье преставившегося - 5к. и скажут: радуйтесь шо хоть шота дали.
Неужели так тяжело повернуть то шо на конце.... шеи, на 45 градусов и не подохнуть?
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Все произошло за секунды, был бы ты на их месте и повернул бы свою болванку на 45 градусов также улетел на 5-10 метров
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ПЕШЕХОД! УМИРАЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ПОМНИ И ГОРДИСЬ - ТЫ БЫЛ ПРАВ! Вот всегда смотрю на пешеходов , в основном, идут по проезжей части как по бульвару, по тел разговаривают, по сторонам не смотрят - Я ЖЕ НА ПЕШЕХОДНОМ. и на этом видео идут и хоть бы один повернул голову в одну сторону, в другую сторону, как требует ПДД... еще и ночь вдобавок их , пешеходов, нихрена не видно.. я когда перехожу вкл на тел фонарик и меня видно и водителю легче увидеть пешехода... так что ув пешеходы будьте бдительны на проезжей части!
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Ты придурок, они шли на зеленый свет и сбили их на второй половине перехода.
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Ну так он вообще-то и пишет о том, что пешеходы были правы по закону - но то, что они были правы им никак не помогло. А если бы пешеходы кроме того, что были правы и шли на зеленый свет - еще и бы и смотрели по сторонам - они, скорее всего выжили бы.
Так что можно обзывать придурком того, кто призывает соблюдать меры безопасности на дороге и потом быть сбитым реальным придурком, а можно считать по умолчанию придурками всех водителей на дороге и соблюдать дополнительные меры безопасности и быть целым и здоровым.
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по факту да, сколько бьі людей вместо того, чтобьі остаться правьіми, остались бьі живьі, если бьі смотрели на переходах по сторонам и устанавливали с водителями приближающихся авто зрительньій контакт.
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там тьотка йшла в замєтном бєлом пальтє, і у парня свєтлийє джинси - к тому же і світлофор сіяйєт - ет он сознатєльно убівал
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Це той, що втомився від війни. Рюкзаковець.
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Была бы больше зарплата, он бы по театрам шарился, а так приходится бухим по городу кататься...
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это нова рюкзачная мусарня-очьень ваажьно?
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повисьтє їм жалованійє!!! іначє будут воровать і убівать
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мусорам и так оклады поднимают регулярно.
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Там на крапаль поднимают. Зарплата детектива в Киеве - около 12 тысяч грн - смешно просто.
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Это вообще анриал. Два раза в супермаркет зайти, а если заболеешь чем-то - то все сходу в аптеку уйдет.
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уже продумиваю как воровать в супєрмаркєтє... а то от нєдойєданія в глазах тємнєйєт
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камандір взвода особого назначєнія проїхав по людям як по тараканам - рука нє дрогнула, глаз нє моргнул - ровнєнько так
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Мусор решил паприколу под мухой поездить, впрочем так же как и голосовал
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