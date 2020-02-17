EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  462  15
Все про:ВР (24410) Кабмин (11620) отчет (334) Разумков Дмитрий (393)

 В пятницу Рада заслушает отчет правительства, - Разумков. ВИДЕО

Верховная Рада собирается заслушать в пятницу, 21 февраля, промежуточный отчет Кабинета министров.

Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поступил отчет правительства. Он уже должен быть на сайте ВРУ, в ближайшее время там появиться. Я предлагал бы, чтобы комитеты его рассмотрели в среду, поскольку как такого постановления не может быть, поскольку у нас утверждена программа правительства. И проголосовать за положительный или отрицательный вывод работы правительства мы сейчас не можем. Поэтому есть предложение, чтобы комитеты рассмотрели в среду на своих заседаниях, и в пятницу у нас была возможность заслушать правительство вместо "часа вопросов к правительству". Я бы предложил следующий алгоритм работы: 20 мин выступление премьер-министра, 40 минут вопросы-ответы", - рассказал Разумков. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин неформально отчитался перед Зеленским о результатах работы, - Дубилет

По его словам, в пятницу Рада также заслушает министра здравоохранения по вопросу коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/v3176112
 
 
 Топ комментарии
 
Соберется Рада... И тишина. Говорить то не о чем
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
соевый детсад, когда вы уже наиграетесь картинками своими?
 показать весь комментарий
 
То моніка залітала на росію, щоб подивитися чи ціла його квартира в мацквє. То так нада.
 показать весь комментарий
 
Та нормальок, чьо! Ну "грача"-корєфана підкинув і грошики не задекларував... Все, як його виборці! Хто ж знав що люди дізнаються і про грошики, і про корєфана Патрушева (чи як там того московита)? Пєчалька... Тепер не тіко від двох дівчат памперси міняються миттєво, а ще й від питань про Оман. А про Пороха воно, мабудь, може слухати тілько сидячі на унітазі У п'ятницю Рада заслухає звіт уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 4522
 показать весь комментарий
 
Гончарук скаже , що падіння росту ВВП з 4, 6 % у 2 кварталі 2019 року до 1,5% у 4 кварталі 2019 року , це очікувано і дуже добре для держави. А ще більше падіння росту ВВП у січні 2020 року ще краще. Вірний шлях тримають зєбуїни!!!
 показать весь комментарий
 
 
тебе бы разобраться какие числа больше, какие меньше, что означает рост, а что падение роста) пой лучше песни про туман)
 показать весь комментарий
 
"Зельоный туман, похож на обман,
зельоный туман, зельоный туман." так здається співав зєбуїн Гончарук?
 показать весь комментарий
 
Соберется Рада... И тишина. Говорить то не о чем
 показать весь комментарий
 
 
А че там слушать .50 ярдов дыра и все понятно и без слов.
 показать весь комментарий
 
 
А про що Гончаруку 20 хв. говорити? Він може просто вийти і сказати: "П.здець неминучий, підпишіть будь-ласка мою заяву на звільнення".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх