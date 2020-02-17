 В пятницу Рада заслушает отчет правительства, - Разумков. ВИДЕО

Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поступил отчет правительства. Он уже должен быть на сайте ВРУ, в ближайшее время там появиться. Я предлагал бы, чтобы комитеты его рассмотрели в среду, поскольку как такого постановления не может быть, поскольку у нас утверждена программа правительства. И проголосовать за положительный или отрицательный вывод работы правительства мы сейчас не можем. Поэтому есть предложение, чтобы комитеты рассмотрели в среду на своих заседаниях, и в пятницу у нас была возможность заслушать правительство вместо "часа вопросов к правительству". Я бы предложил следующий алгоритм работы: 20 мин выступление премьер-министра, 40 минут вопросы-ответы", - рассказал Разумков.

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По его словам, в пятницу Рада также заслушает министра здравоохранения по вопросу коронавируса.