 "СВОЯ ВОЙНА". Агент СБУ Игорь Кулиш: задание взорвать российского генерала дал мой отец. ВИДЕО

Сегодня Игорь Кулиш - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

1:28 – Валерий Кулиш (Лесник) отец Игоря

5:12 – Начало войны на Донбассе: "Недолго думая, собрал вещи и поехал в Горловку"

6:30 – Первую информацию я собрал по Безлеру

10:16 – "Россияне базировались в здании возле ОБОПа, на Машзаводе и по "секреткам"

12:52 – "Раз 10 переходил через линию фронта без "таможни"

18:54 – "Бывало, что они били "ГРАДом" из центра города"

22:38 – Попытка ликвидации генерал-майора ВС РФ Игоря Тимофеева (Брест)

37:51 – "Когда нас задержали, приезжали с "лички" Бреста требовали нас отдать, но эфэсбэшники не захотели"

43:38 – "Кладут на стол, прикручивают проводки к ногам, гениталиям, вставляют в задний проход и крутят армейский телефон, и задают вопросы. Начинаешь задумываться крутят дальше"

48:16 – "Изоляция" - это "веселый" такой концлагерь. Это как уработка какая-то. Туда врагу не пожелаешь попасть"

53:35 – "В июне 2016 меня задержали, а позвонил (родным. – Ред.) я в сентябре 2018 года"

56:50 – "Когда мы уезжали (на обмен. – Ред) в колонии оставались 23 (украинских патриота. – Ред.)"

1:02:14 – "То, что они там показывают, это постановочное видео. Если ты на видео не засветишься там, то можешь вообще тогда не засветиться"

1:03:39 – "То, что отцу не дали (статус УБД. – Ред.), это мне обидно"