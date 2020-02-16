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Все про:задержание (5589) организованная преступность (36) Черняк (8) Анисимов (1)

 Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк. ВИДЕО

Бизнесмен, пострадавший от действий Анисимова, рассказал о подробностях задержания криминального авторитета.

Об этом Евгений Черняк написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Десять лет назад смотрящие Януковича пытались отобрать мой бизнес. Бизнес построен с нуля. В политике я никогда не участвовал. Никогда не был судим. Не привлекался. С бюджетными деньгами не работал. Но кого это останавливало? Лидер рынка, значит, должен быть наш", — написал он.

По словам Черняка, переговоры от семьи Януковича был уполномочен вести Анисимов.

"Местный, запорожский криминальный авторитет, по Кличке Клоун. Он их вел жестко, с черным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Но я не сдался. Все отстоял в судах! С тех пор Анисим, по кличке Клоун был в бегах", — рассказал бизнесмен.

Предприниматель поблагодарил МВД за профессиональную работу.

"Сработали очень круто. Как в кино. Настоящие профессионалы. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Он кинул всех, даже близких ему людей", — поделился Черняк.

Он также опубликовал видео с места задержания.

Также на Цензор.НЕТ: Жители Донбасса и военнослужащие ВСУ поставляли сигареты с неподконтрольной территории в 4 области Украины, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 16 февраля в Киеве задержали криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского. Он был в розыске последние 6 лет.

Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк 01Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк 02
Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк 03

Источник: https://censor.net.ua/v3176044
 
   
 Топ комментарии
 
Ні. Просто не може бути 2 клоуна в одному цирку...
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Кличка Клоун, это тот о ком я подумал?
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Алкогольный бизнес без криминала и крыши в наверху? Кого он пытается обмануть?
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То, шо анисима закрыли, то хорошо.
А черняк чмо редкое, его тоже нужно прикрыть.
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Это точно про редкое чмо. Они друг друга стоят.
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Я жил в Запорожье долго, знаю про черняка много.
Жил на третьем Шевчике, одно время работал на кичкасе, ездил на работу по Скворцова, и видел белазы, которые возили слябы черняка
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жадный алкобарыга......вечноподлизывающий мусорам
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Ні. Просто не може бути 2 клоуна в одному цирку...
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Клоун от комика немного отличается .Хотя оба под дурака косят.
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вообще "Клоун" это у него такой псевдоним был в СБУ
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Не... Тот про кого ты подумал переквалифицировался с клована на писюниста...
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Алкогольный бизнес без криминала и крыши в наверху? Кого он пытается обмануть?
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только не запорожцев - женя черняк то еще чмо
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Это плохо, когда менты источники сливают. -- значит, будет опять беспредел и перехват...
-- а потом опять к Власти придут -- коммунисты, ГБисты и мусора.
Круговорот естесственного обмена в Природе... -- и так всю жизнь -- тоска зелёная.
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У нашей власти нет "естественного обмена". Там отстойник.
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-- прелесть отстойника в том -- шо всё в нём разделяется на фракции...*)
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Фсе харррашо ,пррекрраасная маркиза..
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Для справки. Черняк был менеджер в компании мегаполис, потом влез в бандитсво и с отвалов Балки Средней вывез все слябы металла. Один сляб, размером три на четыре метра мог весить более 20-тонн. Металл типа никеля и прочих ништяков. Потом этот хмырь с нуля на поле построил завод Хортица.
Честнейший упырь!
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Да, он рыг, как и основатель партии рыгов
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Основатели партии клоунов - регионалы. Это бесспорно.
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"Хортица" спонсор дня России в Симферополе.
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И номер телефона мтс в Крыму.. 😁😃Ты кому эту дешевую лапшу повесить хочешь ？
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На рекламе Украинский домен（ua）это раз,второе Украинский номер Мтс.Как так может быть ？
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Такого сайта действительно не существует. Сайт симферопольского клуба Рыбица есть, но адрес www.ribiza.ru. Возможно это козни конкурентов, и он вовсе не пособник агрессоров. Заранее извиняюсь перед честным предпринимателем.
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Это может быть не фейк, а реклама мероприятия в клубе до 2014 года. Они вполне могли проводить такие тематические вечеринки.
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Евгений Черняк («Хортица») - фанат «ДНР», владелец заводов в России и аферист
15 февраля 2020 г.
Не раз замеченный в связях с ДНР, и многократно уличенных в рекламе Хортицы на территории аннексированного Крыма, пророссийский олигарх Евгений Черняк купил второй завод в стране-агрессоре России.
Как стало известно «Ъ», производитель водки «Хортица» украинская компания Global Spirits стала владельцем подмосковного завода «Родник и К». У компании уже есть предприятие в Вологодской области, но летом у него истекает лицензия на выпуск алкоголя.
В условиях действующего для Global Spirits запрета на ввоз продукции с Украины вторая производственная площадка могла понадобиться в качестве подстраховки для дальнейшей работы в России.
Заводы «Хортицы» давно построены на территории РФ, также говорится, что «по данным ведущего отраслевого британского журнала Drinks International ЛВЗ «Хортица» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя.
По Объем продаж в России ТМ «Хортица» Занимает первое место среди импортных водок «- восхваляют «Хортицу» на сайте компании.Торговая марка Евгения Черняка является спонсором кучи «культурных» мероприятий на территории РФ. Апофеозом маркетинговой политики стало спонсорство проведения «Дня России» в одном из ночных клубов оккупированного Симферополя.
https://kompromat1.live/articles/144637-evgenij_chernjak_hortitsa__fanat_dnr_vladelets_zavodov_v_rossii_i_aferist
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Почему этого клоуна не приняли при Парашенко? видать тоже смотрящим у барыги подрабатывал?
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Я так понял, что весь криминал в поставках стратегического продута стране-агрессору. Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк - Цензор.НЕТ 1124
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А кого интересует, кто там бандюгу сдал? Это что - наводка подельникам для устранения?
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