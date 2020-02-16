 Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк. ВИДЕО

Об этом Евгений Черняк написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Десять лет назад смотрящие Януковича пытались отобрать мой бизнес. Бизнес построен с нуля. В политике я никогда не участвовал. Никогда не был судим. Не привлекался. С бюджетными деньгами не работал. Но кого это останавливало? Лидер рынка, значит, должен быть наш", — написал он.
По словам Черняка, переговоры от семьи Януковича был уполномочен вести Анисимов.
"Местный, запорожский криминальный авторитет, по Кличке Клоун. Он их вел жестко, с черным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Но я не сдался. Все отстоял в судах! С тех пор Анисим, по кличке Клоун был в бегах", — рассказал бизнесмен.
Предприниматель поблагодарил МВД за профессиональную работу.
"Сработали очень круто. Как в кино. Настоящие профессионалы. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Он кинул всех, даже близких ему людей", — поделился Черняк.
Он также опубликовал видео с места задержания.
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В воскресенье, 16 февраля в Киеве задержали криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского. Он был в розыске последние 6 лет.
А черняк чмо редкое, его тоже нужно прикрыть.
Жил на третьем Шевчике, одно время работал на кичкасе, ездил на работу по Скворцова, и видел белазы, которые возили слябы черняка
-- а потом опять к Власти придут -- коммунисты, ГБисты и мусора.
Круговорот естесственного обмена в Природе... -- и так всю жизнь -- тоска зелёная.
Честнейший упырь!
15 февраля 2020 г.
Не раз замеченный в связях с ДНР, и многократно уличенных в рекламе Хортицы на территории аннексированного Крыма, пророссийский олигарх Евгений Черняк купил второй завод в стране-агрессоре России.
Как стало известно «Ъ», производитель водки «Хортица» украинская компания Global Spirits стала владельцем подмосковного завода «Родник и К». У компании уже есть предприятие в Вологодской области, но летом у него истекает лицензия на выпуск алкоголя.
В условиях действующего для Global Spirits запрета на ввоз продукции с Украины вторая производственная площадка могла понадобиться в качестве подстраховки для дальнейшей работы в России.
Заводы «Хортицы» давно построены на территории РФ, также говорится, что «по данным ведущего отраслевого британского журнала Drinks International ЛВЗ «Хортица» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя.
По Объем продаж в России ТМ «Хортица» Занимает первое место среди импортных водок «- восхваляют «Хортицу» на сайте компании.Торговая марка Евгения Черняка является спонсором кучи «культурных» мероприятий на территории РФ. Апофеозом маркетинговой политики стало спонсорство проведения «Дня России» в одном из ночных клубов оккупированного Симферополя.
https://kompromat1.live/articles/144637-evgenij_chernjak_hortitsa__fanat_dnr_vladelets_zavodov_v_rossii_i_aferist