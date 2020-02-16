 Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Нацполиции задержали его в одном из столичных торговых центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.
"Мужчина 1975 г.р. подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", — сказано в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, что задержанный — криминальный авторитет Анисимов.
"Сегодня в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайником был арендованный дом в Конча-Заспе", — написал Геращенко.
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Анисимова подозревают в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.
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І Щуку кинули у річку" (с)
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какой всесторонне обознанный чувак. Все умеет делать! Это в него с АК в 13-м году вроде стреляли.Хорошо что еще одного бандита словили.Надолго ли?
...ну, хоть нищие хлопцы из группы захвата посмотрели, шо почём, да где, да как -- ...и сравнили... -- и будут меркантильные выводы! -- шо б вы мне, даже не сомневались.
ШЕСТЬ ЛЕТ!!! Т.е., он себя чухал еще при шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, как рыба в воде
Анекдоты про Штирлица такого конспиратора не знали.
Тепер про це "слуги" вже можуть говорити відкрито
Ну затримали.Ну потримають.Ну отримає незамінний міністр з суддями-прокурорами відкат.Ну і ?
Ґебельси пукіна тут створюють образ криміногенної України в якій "фсьо плохо"
а з них вже й діти не регочуть...
Странно, что не в здании МВД.