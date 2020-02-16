 Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Нацполиции задержали его в одном из столичных торговых центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

"Мужчина 1975 г.р. подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", — сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, что задержанный — криминальный авторитет Анисимов.

"Сегодня в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайником был арендованный дом в Конча-Заспе", — написал Геращенко.

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Анисимова подозревают в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.

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