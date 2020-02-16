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Все про:задержание (5589) организованная преступность (36) Нацполиция (10922) правоохранительные органы (970)

 Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во времена Януковича Анисимов терроризировал предпринимателей в Запорожье. Его подозревают в вымогательстве, создании преступной организации, незаконном обращении с оружием и легализации преступных доходов.

Оперативники Нацполиции задержали его в одном из столичных торговых центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

"Мужчина 1975 г.р. подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", — сказано в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, что задержанный — криминальный авторитет Анисимов.

"Сегодня в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайником был арендованный дом в Конча-Заспе", — написал Геращенко.

Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет 01

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Анисимова подозревают в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.

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Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет 02
Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет 03
Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет 04

Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет 05

Источник: https://censor.net.ua/v3176043
 
   
 Топ комментарии
 
а вдруг откупится, не удобно потом же будет
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почему всегда рожи замазывают???
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Все крупные рыбы живут проживают в Конче-Заспе.Их там всех нужно пересадить,расстрелять и повесить.Да,заодно и утопить.
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"Послухали Лисичку
І Щуку кинули у річку" (с)
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а вдруг откупится, не удобно потом же будет
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в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.

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какой всесторонне обознанный чувак. Все умеет делать! Это в него с АК в 13-м году вроде стреляли.Хорошо что еще одного бандита словили.Надолго ли?
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Чтобы фотки через пару дней не постили в сети когда его отпустят.
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таки насколько помню его уже то задерживали то отпускали в Запорожье
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Взяли, получили материальную помощь, отпустили. До следующего раза.
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-- прятался 6 лет в дорогих бутиках...

...ну, хоть нищие хлопцы из группы захвата посмотрели, шо почём, да где, да как -- ...и сравнили... -- и будут меркантильные выводы! -- шо б вы мне, даже не сомневались.
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"Всем сидеть,ноги на стол-Санэпидемстанция."
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Рюкзаками торговал, подлец. На том и попался.
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Еще один сопрезидент Зечмолоха .
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Ушлепок! Я хоть и не поклонник ЗЕлупы, но читай внимательнее хотя бы шапку новости!! "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 2028
ШЕСТЬ ЛЕТ!!! Т.е., он себя чухал еще при шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, как рыба в воде "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 1922
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Осленок тоже от призова прятался . А нонче все гниды повылазили . Думало его в помощники *********** возьмут . А может и возьмут еще . Одной мразью больше , одной мразью больше - какая разница ?
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При парашенке ховався в Конче-заспе,и шлялся по бутикам в Киеве.И так 6 лет.
Анекдоты про Штирлица такого конспиратора не знали.Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років - Цензор.НЕТ 5355
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Не плутай тепле з м'яким. Шлявся він при Авакові.
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зачем этот цирк???, в гражданке по цивилке тихо под руки задерживали б....
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"... из всех искусств важнейшими для нас являются кино..."


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а если бы был вооружен и начал оказывать сопротивление? Подстрелил бы случайного прохожего?
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а таких гавриков надо по саунам задерживать, а не в ТРЦ...
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Операція "Свинарчуки" - це була лише дискредитація політичного суперника за допомогою інформаційних джерел Авакова і медіаресурсів Коломойського.
Тепер про це "слуги" вже можуть говорити відкрито
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Розыск по-украински это когда разыскиваемый продолжает жить по месту жительства, его просто никто не ищет)
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а когда свинюков начнут задерживать и садить?
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..и прятался на Конче.. "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177 "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177 "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177..закрыта территория. кругом менты. УДО. конторские..хорошо и весело живем "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177...
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Очевидно,кинули мусора авторітєта. Або порєшав ,щоб через суд очистити своє чесне ім'я.
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он там видать в чьем то сарае прятался раз не знали и не видели
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Завтра, в результаті ретельно спланованої операції, суд його відпустить.
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Осталось всем показать, взять взятку и отпустить, как всегда.
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Ну затримали, ну і що? От коли його посадять на максимальний термін з конфіскацією,тоді нехай антоша,який дуже любить вилизувати пусті тарілки,і хвалиться.А що когось посадять,то це взагалі не факт...
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Хтось ще вірить Толіку ?
Ну затримали.Ну потримають.Ну отримає незамінний міністр з суддями-прокурорами відкат.Ну і ?
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Сразу после тебя.
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свынопоклонник? это уже равносильно дьяволопоклонник
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Я,конечно , не профи, но мне кажется,полиция нехило пропиарилась.можно было по-тихому взять на выходе.теперь ждем Дискавери : поймали-показали-отпустили)
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Когда авакяна с парашенко задержите!?
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И где же этот крендель прятался?По всей вероятности в партии ,,Слуга Народа,, иначе при таком активном поиске его нашли бы за сутки.
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Не...Он по традиции забежал в магаз купить рашенок для оберега, как ему гадалка велела делать 6 лет назад, но "палена бджилка" оказалась просрочена
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за скільки часу та грошей він вийде ?
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Сочувствую порохоботам ещё один подельник Петра Великого сошёл с дистанци.... Марафон продолжается, но Петя пока в лидерах по забегу на длинные дистанции
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Ты дурачок? Какой еще "подельник Петра Великого", если даже Антонин написал "во времена януковича"?
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Аааа...так вот почему его 6 лет не могли найти он как и Петя при Овоще шестерками работали в одной ОПГ...тада они не подельники, они партнёры!!!))))
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Баран,ты всегда такой придуренный ？
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Ты не поял, я не порохобот я Петино фото к больному месту не прикладываю...
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А шо, Петя Ляксеич при Януковиче в партизанском отряде был?
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ТАК ПРЯТАЛСЯ ЧТО В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ РАЗГУЛИВАЛ
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Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет... и предложила подать иск на Небесную сотню...
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Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет - енто жи чистой води розвєччік повстанцев ДНР ща ізвінятся и бабла насиплють а виноват конечно же Порошенко будет
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Тут такое дело - слишком многим в Запорожье он гадостей наделал и был реально беспредельным типом. Могут и сбросится деньгами чтобы по полной ласты ему завернуть.
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отпустят под чье-то личное обязательство, одного из наших законотворцев, а он опять сбежит... вангую!
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завтра судьи ретельно **********, ************ и предьявят счет, с семи-восьмизначными нулями, уплати и можешь уже не прятаться а жить легально в Конча-заспе, там все наши...
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с чего это мусора начали кусать кормящую руку ???
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і заскавчали гніди пропукінські..
Ґебельси пукіна тут створюють образ криміногенної України в якій "фсьо плохо" Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років - Цензор.НЕТ 8685
а з них вже й діти не регочуть...
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Так ховався - під самим носом прокурорів і "народних" депутатів ! Був сусідом по Конча-Заспі , 6 років розгледіти не могли ? На який розум ці заяви розраховані?
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еще и парились в сауне у пороха вместе с луциком...
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скоріше на роялі грало, та гикало обнюхавшись біленького порошку...
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Ходил раньше такой анегдот,,почему мавроди посадили-не поделился.а почему мавроди выпустили- поделился!
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аваков на данный момент самый "крутой" министр из всех министров.При пете сидел;при зеле сидит;и при следующем,похоже,собирается сидеть.А ещё его беня хвалил.
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та там всю кончу заспанной надо брать. не ошибутся ))
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Чего это он с бегов вынырнул. Видно вернулся вступать в партию к друзьям - кто-то наобещал, что теперь все по старому и можно продолжать, но конкуренты его сдали с потрохами. Или тупо расходный материал.
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Дык в Запорожье все судьи и менты с тех времён! Скоро выйдет, как думаете, а народ?
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В Конче-заспе и не могли найти?
Странно, что не в здании МВД. Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років - Цензор.НЕТ 4351
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Арестовать,только пол дела.Теперь важно.что бы не вышел под залог.
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копы брать научились давно - только команду дай , а вот суды , вангую - отпустят
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