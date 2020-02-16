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Все про:NASA (83) космос (622) США (16144) Южное (7)

 США запустили американо-украинскую ракету "Антарес", часть которой изготовлена в Днепре. ВИДЕО

Ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС. В изготовлении "Антареса" принимали участие специалисты из Днепра, Киева, Запорожья, Харькова и Чернигова.

Пуск состоялся 15 февраля в 22 часов 21 минут по киевскому из Центра космических полетов на острове Уоллопс в США. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus. Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовило ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" в кооперации с предприятиями из Харькова, Киева, Запорожья и Чернигова.

Ракета вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. Он по заказу NASA доставит к МКС почти 4 тонны груза, в том числе мобильную лабораторию SpaceLab для выращивания тканей и клеток и космическую теплицу, в которой будут выращивать редьку.

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"Проект "Антарес" — удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах и ​​успешной деятельности на мировом рынке", — отметили в КБ "Южное".

Источник: https://censor.net.ua/v3176036
 
   
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Содружество в Действии. И это много о чем Значит.
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Это радует. Значит не всё ещё соросята и слуги Внешнего управления распродали и угробили.
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ё ты употребил..
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хрен редьки не слаще
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І шо ЦіКАВО... гнідам пропукінським та фашистам фєдєрастичним КОЖНЕ досягнення УКРАЇНИ як вила в дупу США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2187
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кацапы тоже умеют запускать ракеты, которые при этом разделяются на части США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі - Цензор.НЕТ 770

США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9626
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