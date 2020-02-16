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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2409) Шарий Анатолий (40)

 "Шарий - это конфетка, которую ребенку протягивает педофил": журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру-пропагандисту. ВИДЕО

В сети появился новый выпуск юмористичного шоу под названием #@)₴?$0, который посвящен пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.

Об этом со ссылкой на "Телебачення Торонто" сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашем спецвыпуске мы доступно объясняем, почему Шарий - это зло. С фактами и конкретными примерами", - говорится в комментарии к ролику.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176033
 
   
 Топ комментарии
 
вШариёвцы!
Алярм!...
Вашего педофила чупа-чупсом назвали!
Низабудимнипрастим!
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Так, на параші багато його шанувальників. Чого вони дивляться лошарія зрозуміло.
Доречі, якщо з лошарієм так усе добре, то попроси його коли будеш наступного разу дивитись як він тобі сцить у очі щоб приїхав в Україну. Він же в нас не заборонений))
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ёщё в 2014-м этот фээсбэшник шарий должен был валяться в мусорном
бачке вместе со своими взглядами в
обнимку
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Еще как! Ездил недавно в Славянск и.. ! Учительница, 30 лет стажа, с восторгом рассказывает на остановке, какой он "умница и интеллигентный человек".
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как, интересно...
вы с утроенным рвением возьметесь за просмотр выблеванного шмарийом ?
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Я думаю, что те кто Шария не знал(а рейтинг его партии 3,4%), захотят теперь о нем узнать!

...
Багато хто не чув, що таке копрофагія. А потім випадково дізнався. Життя цих людей вже ніколи не буде таким, як раніше - але навряд чи вони захочуть спробувати лайно на смак.
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Ты забыл добавить, что она существует и никак не исчезает...
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В місцях позбавлення волі перше може стати причиною другого.
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Какие обвинения придурковатой крысы мы можем видеть по порядку ролика:
1. Жертвы Шария: имеют проукраинские взгляды, не любят Пу, но одновременно не любят укр власть и живут с мыслью, что войну разожгли олигархи с обеих сторон ради свой наживы.

Вообще все войны разжигают буржуи разных стран ради наживы, сроду никто нигде не видывал слесарей и таксистов, нажившихся на войне, такое мнение в мире существует уже лет 200, так почему Шарий, его поддерживая, становится пророссийским?
2. Шарий не замечает массового вторжения бурят на танках в 2014, утверждая, что война гражданская, но этого же не замечают и все международные организации, официально считая, что есть признаки и внутреннего, и международного конфликтов, так в чем опять же пророссийскость ООН, ЕСПЧ и примкнувшего к ним Шария?
3. Защищал Грэма Филлипса, который работал в РФ, а вот в чем защищал и от кого, вспомнить Щур не в силах, речь ведь шла о репортажах, а не о поведении англичанина.
4. Шарий мало критикует РФ, его акцент на критике укр. власти. Ну так меня, как зрителя, интересует поведение своей власти, а не российской или американской, в чем здесь пророссийскость?
5. Шария любят российские СМИ и пророссийский Медведчук, потому он пророссийский.
Сомерсета Моэма и Ивлина Во много и охотно печатали в СССР, их творчество любили вожди КПСС, поэтому они оба - просоветские. Всегда и везде сатириков, вроде Зе и его Квартала, любят враги их государств, но это не отменяет их пользы для своих народов.
6. Ужасный пример вранья - Шарий сказал, что в РФ нет беспилотников, а есть на самом деле малюсенький Орлан. Таких ошибок у любого автора разговорного жанра весьма много, термин "беспилотник" большинство обывателей и Шарий понимают, как грозный ударный самолет без летчика, а если подходить шире, то беспилотники есть у всех - квадрокоптеры для детишек продаются во всем мире.
7. Шарий манипулирует. Само собой, любой оратор, включая Щура, манипулирует аудиторией, это подразумевается самим разговорным жанром, если кто то хочет точности и взвешенности без манипуляций, то пишет научные статьи, читаемые сотнями, а не миллионами, но в чем здесь пророссийскость?
8. Щур, как и положено щурам, постоянно вспоминает выдумку про педофилию Шария, за которую сестра Шария уже платит ему 35000 евро, это как раз и есть манипуляция.
О чем крысиная речь в целом? О том, что есть патриоты, вроде Щура, которые знают, в чем украинскость, знают куда вести народ и имеют мандат от Бога его туды вести без помех, а если Шарий им мешает владеть народом, то он бяка пророссийская и антиукраинская, такие словеса используются, как ругань для умаления соперника.
Беда в том, что глупые крысята весьма бездарны, потому никто их не слушает, в отличие от врага народа и рода человеческого.
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Фу...какая дешевая манипуляция "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 3770
1.Вы комми "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 192 Шарий комми "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 192Больше так никто не считает..
2.Все организации замечают и докладывают...на основе чего и санкции.
3.Филипс- без комментариев...любой его репортаж посмотрите.
4-5. Интервью его дружка Мураева.
6. Тупая софистика.
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часом просторами сайту тиняється один москаль, який ******** називати ***** Пу.
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ванька ! шмарій це говоряча головешка кремлівської пропаганди.
не роби вигляду, що не розумієш - ти ж не хочеш видаватися тупим ?
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Тупая пропаганда подразумевает постоянное повторение одной той же ругани. Понятно, что человек с мозгами быстро от такой работы устает, так что наниматели, работающие в секторе окучивания самых глупых и агрессивных читателей, привлекают специфически одаренных ботов.
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а постійне возвеличування шмарія не відносить вас до категорії специфічно обдарованих ?
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Бросте нулевку кормить...подонок своих бабулин мусорных объедает.
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Я никогда не возвеличивал Шария и прекрасно вижу его недостатки, однако он достаточно часто приводит достоверную информацию о том, что власть скрывает от народа и показывает гнилые методы продажных пропагандистов, врущих народу в интересах отдельных богатейших чиновников, буржуев и иностранных держав, владеющих СМИ.
Конечно, публикуемое на данном сайте он не разоблачает, т.к. здесь диагноз большинства писателей совершенно ясен и ничем не скрыт, но вот ужимки изданий, придуривающихся "солидными", занимательно смотреть и предметно изучать.
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він займається маніпуляціями і нічим іншим.
будете стверджувати, що в нас громадянська війна, як це робив ваш любий пропогандон, зарахую в злісні тролі.
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Это очень весомый аргумент в любом обсуждении!
Вообще то "манипуляция" или не "манипуляция" - в чем грех? Вот публикует Шарий, например, истории Героев Небесной Сотни, гибель которых никак не связана с революцией, это манипуляция или нет? Что в такого рода публикациях плохого, если они правдивы, а если брехня, то где патриотические опровержения?
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а хто і чому має займатись брехнями кремлівського пса- педофіла ?
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не дивлюсь його сюжети, тому не маю уявлення, про що мова.
але знаю, що наші блогери щкварили цього придурка не одноразово.
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Конкретно.
Пару прикладів. Ніхто не знав, а Толік, розказав.
Ну почнемо з Оману, самольота Патрушева..
І?
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Иван Корк

Я никогда не возвеличивал Шария и прекрасно вижу его недостатки, однако он достаточно часто приводит достоверную информацию о том, что власть скрывает
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Можно сформулировать на каком либо языке, на что именно я должен ответить?
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Почему эту мразь Ютуб не заблокирует? Это уже не свобода слова, а натуральная гебельсовщина!
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"юТюьб " зарабатывает на РЕКЛАМЕ !!! "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 1886- и не хило...
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яке хворе уявлення треба мати, щоб, дивлячись на шаріка, побачити конфетку?
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Чому його ніхто не може зустріти в Європі і пояснити йому популярно, що він не правий? Бажано так грунтовно пояснити, щоб після цього він вже не міг виходити в ефір... "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 3867
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шарий-Шариков типичный пропогандон кремлевского ***-ла. Попросту говоря предатель и сепар на службе у гебнявых.
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петушарий это прокацаская мразь.который под дудку фсб пишет все видо
сики.а быдло хавает
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Щур вирішив підняти свій рейтинг і дзявкнути на Шарія...В результаті рейтинг піднявся в обох відсотків так на п"ять...Тільки п"ять відсотків у Щура то п"ять тисяч,а у Шарія - тридцять тисяч...я,так само як і Щур,дивлясь Шарія частенько і він мене не переконав,що Грем не є продажною ***** і сволотою,а ті,яких судять за Шеремета не є героями України...Але Шарій з багатьох наших "героїв",в сторону яких українські ЗМІ і чхнути боялись скинув королівських одяг - з Фаріон,Пороха,зараз роздіває Зєлю...Це що,проти України?..Є в Україні багато легковірних ідіотів,звичайно,але давайте люди самі розберуться,хто,що,скільки і навіщо...
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Ну п'ять людей розумних і тридцять ідіотів.... краще п'ять))
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Дякую, Телебачення Торонто.
Проблема Шарія існує і її треба вирішувати. Багато хто з українців, які не розбираються в політиці, але дивляться Шарія, дійсно вважають його незалежним українським журналістом. Ось наприклад відео, в якому молодий хлопець розповідає, що він в команді Шарія і не розуміє чому на нього наговорюють та виливають лайно. І вважає всіх хто так робе порохоботами, які просто валять політичних конкурентів. https://youtu.be/EKkn_xskKCM
Донести правду до людей, які ******* Україну, але потрапили в інформаційну пастку, можна через такі відео як це, або як нещодавне відео Стерненко, де він розповідає про голову партії Шарія - Антоніну Белоглазову, яка підтримала окупацію Криму та раділа цим подіям.
Ще один спосіб, який на мою думку може спрацювати, щоб роззомбувати проукраїнського виборця, це створити спільне відео з відомими людьми, які на пряму не пов'язані з політикою. У цьому відеозверненні, люди з беззаперечно проукраїнською позицією та репутацією, повинні сказати прості слова на кшталт "Я впевнений, що Шарій російський агент впливу", або якось коротше сформулювати. І треба щоб цей флешмоб підхопило дійсно багато людей, десятки. Можна потім ці короткі відосики зкомпонувати у одне відео і вже це відео показувати тим людям, які за Україну, але заблукали у інфопросторі.
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