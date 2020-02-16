 "Шарий - это конфетка, которую ребенку протягивает педофил": журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру-пропагандисту. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на "Телебачення Торонто" сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашем спецвыпуске мы доступно объясняем, почему Шарий - это зло. С фактами и конкретными примерами", - говорится в комментарии к ролику.
Об этом со ссылкой на "Телебачення Торонто" сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашем спецвыпуске мы доступно объясняем, почему Шарий - это зло. С фактами и конкретными примерами", - говорится в комментарии к ролику.
Доречі, якщо з лошарієм так усе добре, то попроси його коли будеш наступного разу дивитись як він тобі сцить у очі щоб приїхав в Україну. Він же в нас не заборонений))
бачке вместе со своими взглядами в
обнимку
а декому подобається
вы с утроенным рвением возьметесь за просмотр выблеванного шмарийом ?
...
Багато хто не чув, що таке копрофагія. А потім випадково дізнався. Життя цих людей вже ніколи не буде таким, як раніше - але навряд чи вони захочуть спробувати лайно на смак.
1. Жертвы Шария: имеют проукраинские взгляды, не любят Пу, но одновременно не любят укр власть и живут с мыслью, что войну разожгли олигархи с обеих сторон ради свой наживы.
Вообще все войны разжигают буржуи разных стран ради наживы, сроду никто нигде не видывал слесарей и таксистов, нажившихся на войне, такое мнение в мире существует уже лет 200, так почему Шарий, его поддерживая, становится пророссийским?
2. Шарий не замечает массового вторжения бурят на танках в 2014, утверждая, что война гражданская, но этого же не замечают и все международные организации, официально считая, что есть признаки и внутреннего, и международного конфликтов, так в чем опять же пророссийскость ООН, ЕСПЧ и примкнувшего к ним Шария?
3. Защищал Грэма Филлипса, который работал в РФ, а вот в чем защищал и от кого, вспомнить Щур не в силах, речь ведь шла о репортажах, а не о поведении англичанина.
4. Шарий мало критикует РФ, его акцент на критике укр. власти. Ну так меня, как зрителя, интересует поведение своей власти, а не российской или американской, в чем здесь пророссийскость?
5. Шария любят российские СМИ и пророссийский Медведчук, потому он пророссийский.
Сомерсета Моэма и Ивлина Во много и охотно печатали в СССР, их творчество любили вожди КПСС, поэтому они оба - просоветские. Всегда и везде сатириков, вроде Зе и его Квартала, любят враги их государств, но это не отменяет их пользы для своих народов.
6. Ужасный пример вранья - Шарий сказал, что в РФ нет беспилотников, а есть на самом деле малюсенький Орлан. Таких ошибок у любого автора разговорного жанра весьма много, термин "беспилотник" большинство обывателей и Шарий понимают, как грозный ударный самолет без летчика, а если подходить шире, то беспилотники есть у всех - квадрокоптеры для детишек продаются во всем мире.
7. Шарий манипулирует. Само собой, любой оратор, включая Щура, манипулирует аудиторией, это подразумевается самим разговорным жанром, если кто то хочет точности и взвешенности без манипуляций, то пишет научные статьи, читаемые сотнями, а не миллионами, но в чем здесь пророссийскость?
8. Щур, как и положено щурам, постоянно вспоминает выдумку про педофилию Шария, за которую сестра Шария уже платит ему 35000 евро, это как раз и есть манипуляция.
О чем крысиная речь в целом? О том, что есть патриоты, вроде Щура, которые знают, в чем украинскость, знают куда вести народ и имеют мандат от Бога его туды вести без помех, а если Шарий им мешает владеть народом, то он бяка пророссийская и антиукраинская, такие словеса используются, как ругань для умаления соперника.
Беда в том, что глупые крысята весьма бездарны, потому никто их не слушает, в отличие от врага народа и рода человеческого.
1.Вы комми Шарий комми Больше так никто не считает..
2.Все организации замечают и докладывают...на основе чего и санкции.
3.Филипс- без комментариев...любой его репортаж посмотрите.
4-5. Интервью его дружка Мураева.
6. Тупая софистика.
не роби вигляду, що не розумієш - ти ж не хочеш видаватися тупим ?
Конечно, публикуемое на данном сайте он не разоблачает, т.к. здесь диагноз большинства писателей совершенно ясен и ничем не скрыт, но вот ужимки изданий, придуривающихся "солидными", занимательно смотреть и предметно изучать.
будете стверджувати, що в нас громадянська війна, як це робив ваш любий пропогандон, зарахую в злісні тролі.
Вообще то "манипуляция" или не "манипуляция" - в чем грех? Вот публикует Шарий, например, истории Героев Небесной Сотни, гибель которых никак не связана с революцией, это манипуляция или нет? Что в такого рода публикациях плохого, если они правдивы, а если брехня, то где патриотические опровержения?
але знаю, що наші блогери щкварили цього придурка не одноразово.
Пару прикладів. Ніхто не знав, а Толік, розказав.
Ну почнемо з Оману, самольота Патрушева..
І?
Я никогда не возвеличивал Шария и прекрасно вижу его недостатки, однако он достаточно часто приводит достоверную информацию о том, что власть скрывает
сики.а быдло хавает
Проблема Шарія існує і її треба вирішувати. Багато хто з українців, які не розбираються в політиці, але дивляться Шарія, дійсно вважають його незалежним українським журналістом. Ось наприклад відео, в якому молодий хлопець розповідає, що він в команді Шарія і не розуміє чому на нього наговорюють та виливають лайно. І вважає всіх хто так робе порохоботами, які просто валять політичних конкурентів. https://youtu.be/EKkn_xskKCM
Донести правду до людей, які ******* Україну, але потрапили в інформаційну пастку, можна через такі відео як це, або як нещодавне відео Стерненко, де він розповідає про голову партії Шарія - Антоніну Белоглазову, яка підтримала окупацію Криму та раділа цим подіям.
Ще один спосіб, який на мою думку може спрацювати, щоб роззомбувати проукраїнського виборця, це створити спільне відео з відомими людьми, які на пряму не пов'язані з політикою. У цьому відеозверненні, люди з беззаперечно проукраїнською позицією та репутацією, повинні сказати прості слова на кшталт "Я впевнений, що Шарій російський агент впливу", або якось коротше сформулювати. І треба щоб цей флешмоб підхопило дійсно багато людей, десятки. Можна потім ці короткі відосики зкомпонувати у одне відео і вже це відео показувати тим людям, які за Україну, але заблукали у інфопросторі.
https://www.youtube.com/watch?v=-__D9Biw7cs&feature=youtu.be