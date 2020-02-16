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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2409) Шарий Анатолий (40)

 Более сложный уровень роспропаганды: журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру Шарию. ВИДЕО

В сети появился новый выпуск юмористичного шоу под названием #@)₴?$0, который посвящен пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.

Об этом со ссылкой на "Телебачення Торонто" сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашем спецвыпуске мы доступно объясняем, почему Шарий - это зло. С фактами и конкретными примерами", - говорится в комментарии к ролику.

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Источник: https://censor.net.ua/v3176033
 
   
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вШариёвцы!
Алярм!...
Вашего педофила чупа-чупсом назвали!
Низабудимнипрастим!
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Зараз набіжать. Кацманавт буде у перших рядах)
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Беда не в Шарии... -- а в том дурном пиплЕ, шо хочет всё нашару...
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Олигархи -- это простые исполнители и воплотители Народного Выбора!
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Какова связь между "шариём" и "нашарой"?
Не хотите знать правду?
Это ваша проблема.
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Лично у меня к Шарию уважение только за то что он всяких безголовых гопников типа веталия регара мочой отпаивает.
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Ни адепт но за справедливость.. если этот идиот за людьми с бутылкой мочи ранее гонялся то справедливо и ему самому эту горькую чашу испить до дна)))
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Ти найманців шмарія людьми називаєш? Адепт ти, ще й палишся)
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все адепты лошария говорят, что они за правду или за справедливость. специфическая публика. логика на неё практически не действует.
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этот щур (крыса) со своим идиотским юмором кого хочешь достанет.
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Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины. "Заместитель руководителя Офиса президента Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины"/ Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе./ Телеканалу АТR могут закрыть вещание на оккупированный Крым/ Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского
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вражина явна...
гавкає з-за поребрика...а придурки вуха розвісили...
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