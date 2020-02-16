 Более сложный уровень роспропаганды: журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру Шарию. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на "Телебачення Торонто" сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашем спецвыпуске мы доступно объясняем, почему Шарий - это зло. С фактами и конкретными примерами", - говорится в комментарии к ролику.
Об этом со ссылкой на "Телебачення Торонто" сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашем спецвыпуске мы доступно объясняем, почему Шарий - это зло. С фактами и конкретными примерами", - говорится в комментарии к ролику.
Алярм!...
Вашего педофила чупа-чупсом назвали!
Низабудимнипрастим!
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гавкає з-за поребрика...а придурки вуха розвісили...