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 Политика Украины
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Все про:Кубань (102) Гончаренко (314)

 "Кубань буде островом свободы!" - нардеп от "ЕС" Гончаренко поздравил с годовщиной провозглашения Кубанской народной республики. ВИДЕО

Депутат напомнил, что 102 года назад Кубань провозгласила независимость, рассказал об украинской составляющей кубанской идентичности и обратился к российским пропагандистам.

Соответствующее видео он обнародовал на своем канале в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Ровно 102 года назад Кубань провозгласила свою независимость — Кубанскую народную республику. Именно в этот день. Потом кубанцев убивали, потом морили голодом. Промывали мозги, заставляя забыть свою идентичность", — сказал Гончаренко.

Он напомнил о том, что сохранить себя региону помогла украинская культура.

"Все дело в культуре. И я думаю, что можно все возродить. И напомнить кубанцам об их истоках и корнях. Для этого надо работать, и мы будем это делать", — пообещал Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: В ВР создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". ВИДЕО

Депутат подчеркнул, что Кубань — не просто один из регионов Российской Федерации.

"Соловьев и Скабеева! Когда будете нарезать в свои программы элементы, куски из моих выступлений, обязательно возьмите этот. Кубань будет островом свободы. Я в это верю. Всех с праздником! Всем кубанцам — привет! Слава Кубани! Слава Украине!" — подытожил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/v3176029
 
 
 Топ комментарии
 
зачотний тролінг
це вам не Зе, який боїться хутіна дратувати..
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Да, при Яныке вся Одесса была уверена его плакатами с призывом "за русский язык". Таких хамелеонов надо опасаться
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Сначала нужно Донбасс и Крым вернуть, а потом и про Кубань можно думать
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зачотний тролінг
це вам не Зе, який боїться хутіна дратувати..
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и не говори, зебилята "нулёвки" ниже плюються желчью
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Сначала нужно Донбасс и Крым вернуть, а потом и про Кубань можно думать
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Но главное кубанцев сразу предупредить, что реформу медицины у нас делала Супрун. Ну, чтоб потом не обижались.
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Зебил в шоке. Не знает как его посадить, какую статью пришить.
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"Спочатку було Слово". Браво Гончаренко !
Підтримую земляків - кубанців, які прагнуть відновити свій зв"язок з українським корінням. Слава Україні!
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при яныке совсем противоположное балакал.
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Да, при Яныке вся Одесса была уверена его плакатами с призывом "за русский язык". Таких хамелеонов надо опасаться
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колорадские ленты, косоворотка. балалайка......переобулся презерватив.
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а вы иваноголовные таки и не поняли, он маскировался и нудувал ваших братьев по разуму, чтоб стать известным и тогда и на людей может пологаться.
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А некоторые говорят, что ПЕСы вменяемые))))
Льошиньку на мацкве жириновский покусал)))
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Вот Кубань это тема.За 102 года независимости Кубань сохранила больше украинского чем Украина в Украине.
От всего сердца поздравляю Вас с Днем Независимости.
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Какая кубань? Вы о чем. Это лугандон в квадрате
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Он говорит о независимой Кубани, а не присоединенной к Украине.
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Независимость? Разве что независимость от паРаши в составе Чечни.😷
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Ну взагалі то Льошик колишній депутат від ПР. Але, враховуючи що зараз він відданий соратник Батька Українського Патріотизму (all rights reserved by Roshen inc.) то про цю давню зраду можна й не згадувати, а самого Льошика розхвалювати як одного з найпатріотичніших патріотів всіх часів і народів.
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Лёша переобулся в воздухе в 14-ом году. С тех пор нет патриотичнее патриота . Но гораздо интереснее смотрится история с его папшкой, кактусом, который перед майданом, где-то за месяц, просто самоустранился из мэрского кресла Одессы без каких либо пояснений. А дрался за это кресло всю свою политическую жизнь. Вот у кого шар предсказаний необходимо искать.
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Этому чучелу позорищу только к психиатрам.
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Ну ,Алексей,вы же помело.Не получается поверить,что вы после "мы уважать себя заставим"(почти Пушкин)- это по поводу статуса русского языка,когда вы были представителем ПР в Одесском регионе,вы взяли и прозрели под руководством того же создателя ПР Петра Алексеевича.Это как ярые коммунисты,кричавшие Бога нет,стали верующими и стали крестится в первых рядах.
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Есть друзья, есть враги...Это всё видимо и понятно, прогнозируемо. А есть Предатели.....Предавший Однажды, предаст неоднократно.
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Пытаются навязать русский мир , - Но они даже и не подумали , что есть обратная сторона медали . Кубань , это переселенцы с Украины заселены этничными Украинцами. Даже сейчас Существует Кубанский козачий Хор. Неожидали , Кубанская народная Республика , придет Час и Она возродится.
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Я слышал, что уровень ватности кубанских казаков превосходит Москву и Питер. Насколько это так?
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Скорее маразматичности. Кубань во время Второй мировой почти полностью поддерживала и воевала за Гитлера. Биндеровцам такое количество донских казаков на стороне Гитлера и не снилось
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Ну, а після проведених московськими комуністами у 1920-і, масованих вбивств-зачисток козаків на Кубані, що слід було чекати?
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Кстати именно кубанские казаки вырезали партизан и подпольщиков известной всем Молодой Гвардии. Только ***** старается об етом не вспоминать. В 2014 меня улыбнуло что кубанских кизяков на даунбасе встречали как героеы и борцунов против *фашиков украинских*
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Я об этом не знал. Фадеев, понятно, об этом тоже не упоминает.
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«Фадеев изменил историю, но имена молодогвардейцев указал настоящие. Под вымышленной фамилией проходит лишь предатель. В романе он назван Стаховичем, но по отдельным биографическим фактам читатели и родные быстро угадывают в нем Виктора Третьякевича. Когда следствию станет известно, что именно он, а не Олег Кошевой, был руководитель подпольной организации, будет слишком поздно. Жизнь его семьи уже искалечена навсегда, а родителям Виктора прохожие буквально плюют в лицо.» Подробнее: https://www.m24.ru/articles/************/07102014/57238?utm_source=CopyBuf
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Где наш ЗЕнаполеон недоделаный? Давай собирай земли украинские.
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Одобрявам:

Депутат отметил, что ровно 102 года назад, 16 февраля 1918 года, Кубанская Народная Республика объявила о своей независимости. Он поздравил кубанцев с этой датой. Гончаренко также напомнил, что после объявления независимости данная республика обратилась к украинскому гетману Скоропадскому с предложением создать федеративное объединение. Он призвал украинцев помнить об этой странице истории.

"Кубань - это, по сути, еще одна форма украинской государственности", - написал нардеп. Он подчеркнул, что данная территория имеет крепкую историческую связь с Украиной.

Со слов Гончаренко, сегодня Кубань является свидетельством тому, что прекращать сопротивление Москве нельзя.

"Идентичность кубанцев стерта… Кремлем", - констатировал депутат. Он назвал РФ "тюрьмой народов".

Кроме того, Гончаренко обвинил Москву в уничтожении казачества на Кубани, отметив, что казаки были заменены "ряжеными", которые сейчас "прислуживают Кремлю" и борются с теми, кто выступает за свободу.

"Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы"", - подчеркнул Гончаренко.
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Кубанська УПА /Восени 1941 р. на Кубань прибули ройовики з Південної похідної групи ОУН. У жовтні 1942 р. оформлюється Єйський окружний провід ОУН(Б) на чолі зі Спиридоном Ткаченком («Голубом»), який підтримував зв'язок із націоналістичним підпіллям у Маріуполі. У липні 1944 р., коли на Кубань повернулися комуністи, ОУН (Б) організувало десант на чолі з сотником «Шумом» (Василем Плетнем, родом зі станиці Батуринської). Також на кубанський берег висадилися старшини УПА «Зорян», «Беркут», «Десна», «Дніпро» (Дмитро Гречух), «Мить» (Дмитро Коваленко). Трималася КОПА до 1950 р.Не маючи ресурсів для продовження боротьби вона саморозпустилася.
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Гончаренко у період 2014-2019 пройшов шлях від вати до Бандерівця.
А багато іших, навпаки.
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наши этнические территории нужно возвращать...их много, по югу московии и до самого дальнего востока..зеленый клин. серый клин и по пограничью с юга на север...кацапи, читайте и помните, мы за своим придем..
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