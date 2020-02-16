 "Кубань буде островом свободы!" - нардеп от "ЕС" Гончаренко поздравил с годовщиной провозглашения Кубанской народной республики. ВИДЕО

Соответствующее видео он обнародовал на своем канале в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
"Ровно 102 года назад Кубань провозгласила свою независимость — Кубанскую народную республику. Именно в этот день. Потом кубанцев убивали, потом морили голодом. Промывали мозги, заставляя забыть свою идентичность", — сказал Гончаренко.
Он напомнил о том, что сохранить себя региону помогла украинская культура.
"Все дело в культуре. И я думаю, что можно все возродить. И напомнить кубанцам об их истоках и корнях. Для этого надо работать, и мы будем это делать", — пообещал Гончаренко.
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Депутат подчеркнул, что Кубань — не просто один из регионов Российской Федерации.
"Соловьев и Скабеева! Когда будете нарезать в свои программы элементы, куски из моих выступлений, обязательно возьмите этот. Кубань будет островом свободы. Я в это верю. Всех с праздником! Всем кубанцам — привет! Слава Кубани! Слава Украине!" — подытожил нардеп.
це вам не Зе, який боїться хутіна дратувати..
Підтримую земляків - кубанців, які прагнуть відновити свій зв"язок з українським корінням. Слава Україні!
Льошиньку на мацкве жириновский покусал)))
От всего сердца поздравляю Вас с Днем Независимости.
Депутат отметил, что ровно 102 года назад, 16 февраля 1918 года, Кубанская Народная Республика объявила о своей независимости. Он поздравил кубанцев с этой датой. Гончаренко также напомнил, что после объявления независимости данная республика обратилась к украинскому гетману Скоропадскому с предложением создать федеративное объединение. Он призвал украинцев помнить об этой странице истории.
"Кубань - это, по сути, еще одна форма украинской государственности", - написал нардеп. Он подчеркнул, что данная территория имеет крепкую историческую связь с Украиной.
Со слов Гончаренко, сегодня Кубань является свидетельством тому, что прекращать сопротивление Москве нельзя.
"Идентичность кубанцев стерта… Кремлем", - констатировал депутат. Он назвал РФ "тюрьмой народов".
Кроме того, Гончаренко обвинил Москву в уничтожении казачества на Кубани, отметив, что казаки были заменены "ряжеными", которые сейчас "прислуживают Кремлю" и борются с теми, кто выступает за свободу.
"Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы"", - подчеркнул Гончаренко.
А багато іших, навпаки.