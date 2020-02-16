 "Кубань буде островом свободы!" - нардеп от "ЕС" Гончаренко поздравил с годовщиной провозглашения Кубанской народной республики. ВИДЕО

Соответствующее видео он обнародовал на своем канале в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Ровно 102 года назад Кубань провозгласила свою независимость — Кубанскую народную республику. Именно в этот день. Потом кубанцев убивали, потом морили голодом. Промывали мозги, заставляя забыть свою идентичность", — сказал Гончаренко.

Он напомнил о том, что сохранить себя региону помогла украинская культура.

"Все дело в культуре. И я думаю, что можно все возродить. И напомнить кубанцам об их истоках и корнях. Для этого надо работать, и мы будем это делать", — пообещал Гончаренко.

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Депутат подчеркнул, что Кубань — не просто один из регионов Российской Федерации.

"Соловьев и Скабеева! Когда будете нарезать в свои программы элементы, куски из моих выступлений, обязательно возьмите этот. Кубань будет островом свободы. Я в это верю. Всех с праздником! Всем кубанцам — привет! Слава Кубани! Слава Украине!" — подытожил нардеп.