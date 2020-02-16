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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1936) страхование (154) реформы (3478) Радуцкий Михаил (49)

 Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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В то же время он подчеркнул, что для этого должно быть соблюдено несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage ("универсальное покрытие" расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг. - Ред.). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", - указал Радуцкий.

Необходимым условием для запуска страховой медицины депутат считает также вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы (властная команда. - Ред.) сделаем все, чтобы процент "черной" зарплаты был с каждым днем ​​все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год-два - где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", - отметил председатель парламентского комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/v3175979
 
 
 Топ комментарии
 
А чё там у нас в Конституции записано? А? Громче! Не слышу! Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 6072
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
🤣🤣
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Когда-то в 90-х наблюдал такую сцену: Водитель на автовокзале выгнал к х...рам из автобуса пассажиров с купленными в кассе билетами. "Ви де брали білети, в автобусній?!! То хай автобусна вас і везе!!!" - кричал он. Что-то мне подсказывает, что так будет и со страховой медициной.
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А чё там у нас в Конституции записано? А? Громче! Не слышу!
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Во мрази ,а сами в конвертах бабки гребут ,не стесняясь
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то в 90-х наблюдал такую сцену: Водитель на автовокзале выгнал к х...рам из автобуса пассажиров с купленными в кассе билетами. "Ви де брали білети, в автобусній?!! То хай автобусна вас і везе!!!" - кричал он. Что-то мне подсказывает, что так будет и со страховой медициной.
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угу... эти стесняются даже меньше, чем янучары... Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3334
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Не, тазик..даже не медный цветняк..
))
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Лучче не страХУЙте ..
А застраяХЕРте!!
🤑
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🤢🤡💩🐒🐸клован «зуб давал»,что хуже не будет
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вы не так поняли. это вырвано из контекста. это только личное мнение мандели... Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9011
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Не надо нам никакой страховой медицины
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Это уже интересно. А поподробней можно?
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минимум бесплатных медицинских услуг

...а это далеко от Бердычева -- и хто за это платит?
В Бундесе -- бесплатно, токо вздохнуть и пукнуть... -- всё остальное застраховано! *)
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