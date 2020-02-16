EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  412  9
Все про:Евровидение (699) культура (640) отбор (115)

 "Евровидение-2020": в финале нацотбора споют TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. ВИДЕО

В финале национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" выступят TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Перший, во втором полуфинале национального отбора приняли участие MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2020, - результаты жеребьевки

Оценки членов жюри распределились так: GARNA - 1 балл, Александр Порядинский - 2 балла, FO SHO - 3 балла, Элина Иващенко - 4 балла, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 5 баллов, David Axelrod - 6 баллов, KHAYAT - 7 баллов, и TVORCHI - 8 баллов.

По итогам зрительского голосования баллы распределились так: GARNA - 1 балл, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 2 балла, FO SHO - 3 балла, Элина Иващенко - 4 балла, David Axelrod - 5 баллов, Александр Порядинский - 6 баллов, KHAYAT - 7 баллов, и TVORCHI - 8 баллов.

Таким образом, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod 22 февраля поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

Также читайте: Стартовал отбор на Евровидение: выступавших в России и оккупированном Крыму не пустят на конкурс

Источник: https://censor.net.ua/v3175977
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот честно - похеру
у нас страна рушится и на всякие "евробачення" насрать.
 показать весь комментарий
 
 
Это псевдоним. Отечественный вася.
 показать весь комментарий
 
Да х*** с ним с етим евровидением. Просрали страну а вместо етого холопам зрелищ дали
 показать весь комментарий
 
Нету хлебов- дайош зрелищов!
Урря!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх